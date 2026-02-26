Những "màu đỏ không Tết" do Sốt xuất huyết Dengue và cuộc chiến giành lại mùa xuân

Khi mọi người đã trở lại nhịp sống thường nhật, mang theo dư âm của một mùa Tết sum vầy, ít ai biết rằng trong những ngày đoàn viên vừa qua, có những người đã không thể đón một cái Tết trọn vẹn. Tại các Khoa Điều trị và Hồi sức tích cực, cuộc chiến vẫn diễn ra từng giờ: những ca sốt xuất huyết Dengue diễn tiến căng thẳng, các tình huống cấp cứu nối tiếp không ngơi, và những hồ sơ bệnh án cần được theo dõi sát sao.



Khi nhiều người đón Tết trọn vẹn, cuộc chiến với sốt xuất huyết Dengue vẫn không ngừng tiếp diễn trong bệnh viện.

Sốt xuất huyết Dengue không "nghỉ Tết". Bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không như những quan niệm hiểu lầm thường gặp: bệnh chỉ xảy ra vào mùa mưa, bệnh nhẹ như cảm cúm hay hết sốt là đã khỏi. Những hiểu lầm này có thể khiến người bệnh đối mặt với gánh nặng khôn lường về sức khỏe, tinh thần, tài chính và đôi khi là những mùa xuân dang dở, đầy nuối tiếc.

Những lầm tưởng về "vùng an toàn" và cái Tết dừng lại ngoài cửa phòng cấp cứu

Nhiều người vẫn mặc định "hết mùa mưa rồi, làm gì còn sốt xuất huyết" hay "ở chung cư cao tầng, nhà phố sạch sẽ sao có thể mắc bệnh". Nhưng thực tế tại các bệnh viện tuyến cuối ở các tỉnh, thành phía Nam trong những ngày Tết Bính Ngọ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ là cơn sốt phát ban mà có thể trở thành hành trình điều trị căng thẳng với nguy cơ biến chứng luôn rình rập.

Chưa từng nghĩ muỗi vằn sẽ "tìm đến mình" giữa mùa khô, anh Minh (35 tuổi) - cư dân một chung cư cao tầng tại TP.HCM, đã lên sẵn kế hoạch cho một kỳ nghỉ Tết dài. Cuối cùng, thay vì những chuyến du xuân hay bữa tiệc năm mới, anh đón Tết bằng tờ giấy báo nhập viện khẩn cấp, khi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue với một số dấu hiệu cảnh báo như vật vã, đau bụng nhiều.

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn là gánh nặng tâm lý cho người thân.

Sốt xuất huyết Dengue diễn biến quanh năm, buộc các Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực luôn trong tình trạng sẵn sàng, bất kể ngày lễ tết.

Cùng chung nỗi niềm "bỏ lỡ mùa Tết" của năm nay, chị Lan (quê An Giang) nghẹn ngào nhìn đứa cháu 9 tuổi thiêm thiếp trên giường bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM). Vé xe về quê đã mua, quà Tết đã sắm, nhưng chuyến hành trình đoàn viên đành lỡ hẹn vì cháu mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. "Tôi cứ nghĩ bệnh này chỉ có ở miền quê, lên thành phố đâu có muỗi nhiều mà giờ lại mắc bệnh. Trải qua rồi mới biết sốt xuất huyết cực thân và đáng sợ thế nào", chị nói.

Cách đây 15-20 năm, khoảng 3/4 người bệnh là trẻ em, song những năm gần đây, tỷ lệ người lớn mắc bệnh lại tăng cao.

Muỗi vằn - tác nhân chính truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue - sinh sản trong các vật chứa nước sạch ngay trong nhà, như bình hoa chưng Tết hay các đồ chứa nước không được đậy kín . Sốt xuất huyết Dengue có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, chỉ cần có nước sạch tù đọng trong các vật dụng sinh hoạt là muỗi vằn có thể sinh sản. Loài muỗi này thường sống gần người, khiến nguy cơ lây truyền luôn hiện hữu.

Đằng sau mỗi bệnh án sốt xuất huyết Dengue là sự tập trung cao độ và những giờ phút thảo luận không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ 14/12/2024 đến ngày 17/12/2025, hệ thống giám sát ghi nhận 181.200 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và 43 trường hợp tử vong, tăng 33% về số ca mắc và 17 ca tử vong so với cùng kỳ.

Chỉ riêng trong một tháng, từ 18/12/2025 đến 17/01/2026, cả nước ghi nhận 20.188 trường hợp mắc, 2 ca tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số mắc hiện cao hơn gấp 2 lần, tử vong cao hơn 01 ca. Đặt biệt, trong 9 ngày Tết Bính Ngọ vừa qua đã có 1.431 ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên cả nước.

Sốt xuất huyết Dengue có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ.

Đáng báo động hơn, dịch tễ sốt xuất huyết Dengue đang có sự dịch chuyển lớn, do biến đổi khí hậu và sự thích ứng của muỗi vằn. Ngoài việc xuất hiện quanh năm, bệnh còn có phạm vi lưu hành mở rộng trên khắp cả nước, tỷ lệ nhập viện lớn với chi phí điều trị tốn kém, nhất là các trường hợp bệnh nặng. Đặc biệt, bệnh không chỉ xảy ra ở trẻ em, không loại trừ đối tượng nào. BS.CK2 Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chỉ ra rằng cách đây 15-20 năm, khoảng 3/4 người bệnh là trẻ em, song những năm gần đây, tỷ lệ người lớn mắc bệnh lại tăng cao.

Việc điều trị nội trú kéo dài khiến nhiều người phải bỏ lỡ công việc, học tập và những khoảnh khắc đoàn viên quý giá.

Chính sự dịch chuyển này đã tạo thêm áp lực cho các cơ sở y tế, không chỉ ở các bệnh viện, khoa nhi mà lan rộng sang các bệnh viện điều trị cho người lớn. Những người giữ vai trò là trụ cột gia đình, những thanh niên trai tráng cũng không nằm trong vùng an toàn. Thiện Phúc, một sinh viên 21 tuổi, lẽ ra đã du xuân cùng bạn bè thì Tết năm nay phải nằm trên giường bệnh với cơ thể mệt mỏi, uể oải, khi men gan tăng vọt và chịu những cơn nôn ói liên tục, khiến cậu thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Chi phí điều trị sốt xuất huyết Dengue có thể lên đến hàng trăm triệu, đặc biệt đối với các ca cần hồi sức và can thiệp các biện pháp điều trị chuyên sâu như lọc máu, thở máy, ECMO...

Cảnh giác với giai đoạn nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết Dengue

Với một số bệnh, khi người bệnh hết sốt là hết bệnh. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết Dengue, giai đoạn nguy hiểm lại rơi vào ngày thứ 3 - 7 của bệnh, khi người bệnh có thể đã giảm sốt. Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến nặng, dẫn đến suy tạng như tổn thương gan nặng/suy gan, thận, tim, phổi, não2. Đặc biệt, nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, hoặc người có bệnh nền mạn tính như béo phì, tim mạch, đái tháo đường... cần đặc biệt lưu tâm do khả năng diễn tiến bệnh nặng cao hơn.

Viêm cơ tim, suy tim, suy gan, suy thận, xuất huyết não v.v là những biến chứng nguy hiểm do sốt xuất huyết Dengue có thể gây ra.

BS.CK2 Phan Vĩnh Thọ, Trưởng Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chia sẻ về những ca bệnh khiến ranh giới sinh tử trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có những người bệnh bên ngoài trông tỉnh táo, vẫn có thể đi lại, nhưng bên trong cơ thể đã bắt đầu xảy ra tình trạng thoát huyết tương, khiến máu bị cô đặc dần, huyết áp có thể tụt nhanh nếu không được phát hiện kịp thời. "Nếu chỉ nhìn bề ngoài thấy người bệnh còn tươi tỉnh mà chủ quan, không đo huyết áp, không thăm khám kỹ thì sẽ bỏ sót giai đoạn vàng để cứu chữa", bác sĩ cảnh báo.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca trực đêm căng thẳng của nhân viên y tế.

Ngoài ra, theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa Sốt xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều người vẫn nghĩ bệnh sốt xuất huyết Dengue chỉ là một bệnh nhẹ giống như cảm cúm thông thường, có thể điều trị và tự khỏi mà không cần đến bệnh viện.

Chính sự chủ quan này khiến không ít người áp dụng những cách xử lý sai lầm tại nhà, như sử dụng Paracetamol quá liều dẫn đến suy gan cấp, tự ý dùng Ibuprofen làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nặng, hoặc tự truyền dịch khi không có chỉ định và theo dõi của bác sĩ, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp dân gian như cạo gió, cắt lể cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng tại chỗ, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Gánh nặng kép: từ áp lực chi phí đến những ngày Tết dang dở

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần mà còn tạo thêm áp lực tài chính cho nhiều gia đình, đặc biệt trong những ngày Tết. Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa Sốt xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 1, chi phí điều trị những ca sốt xuất huyết Dengue nặng có thể lên đến hàng trăm triệu, đặc biệt đối với các ca cần hồi sức và can thiệp các biện pháp điều trị chuyên sâu như lọc máu, thở máy, ECMO...

Mỗi ca bệnh sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến khác nhau, đòi hỏi đội ngũ nhân viên y tế phải theo dõi người bệnh sát sao từng giờ.

Anh Nguyễn Toàn (50 tuổi), một người bố, trụ cột kinh tế gia đình, đã phải trải qua những ngày giáp Tết rối bời trong Bệnh viện Nhi đồng 1. Thay vì sửa sang nhà cửa, mua sắm quà Tết, anh phải túc trực bên giường bệnh của con trai mắc sốt xuất huyết Dengue đang chuyển nặng. "Tết nhất đến nơi, ở nhà bao nhiêu việc phải lo, mà phải ở trong viện nên tôi rất sốt ruột", anh tâm sự trong tiếng thở dài.

Trẻ nhũ nhi cần được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời.

Không ít phụ huynh chỉ thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của bệnh khi con em phải nhập viện điều trị. Chị Xuân (sinh sống tại TP HCM) cho biết con gái chị (13 tuổi) có bệnh nền béo phì, một yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Những ngày chăm con điều trị tại bệnh viện với tình trạng bé liên tục nôn ói, mệt nhiều, khiến chị không khỏi lo lắng. Chị chia sẻ rằng trải nghiệm này là lời nhắc để gia đình chú ý hơn đến việc theo dõi sức khỏe và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, không lơ là chủ quan, đưa con đến khám sớm tại các cơ sở y tế.

Trẻ em là một trong những đối tượng nguy cơ của sốt xuất huyết Dengue. Ngoài ra, bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao đối với phụ nữ mang thai, người cao tuổi và các trường hợp có bệnh lý nền như béo phì, tiểu đường, tim mạch...

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ khiến người bệnh mệt mỏi mà còn đặt cả gia đình vào guồng xoay căng thẳng những ngày cận Tết. Với chị Lan – người đã lỡ chuyến xe về quê vì con cháu nhập viện – những ngày cận Tết trong bệnh viện là quãng thời gian không dễ quên. "Vất vả lắm, vì bệnh này phải có người chăm suốt ngày đêm. Nhà tôi có ba người thay nhau: mẹ bé còn con nhỏ và bận buôn bán, bà ngoại vừa bán cơm vừa làm bánh bao ban đêm, còn tôi làm ca đêm ở công ty xong sáng ra là vào viện canh bé", chị chia sẻ.

Sốc sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Từ trải nghiệm đó, điều còn lại không chỉ là sự mệt mỏi mà là sự thận trọng nhiều hơn. "Trải qua đợt bệnh này, tôi và người nhà phải cẩn trọng hơn để không phải mắc sốt xuất huyết nữa…", một người bệnh nói, như một lời tự nhắc mình trước những mùa Tết sau.

Mỗi người bệnh sốt xuất huyết Dengue là một tình huống riêng biệt, đòi hỏi bác sĩ theo dõi từng giờ để không bỏ lỡ dấu hiệu chuyển nặng.

Để màu đỏ trở về đúng nghĩa của ngày Tết vui vầy, sum họp

Để những "màu đỏ không Tết" không còn là gánh nặng do sốt xuất huyết Dengue gây ra đối với cộng đồng, để mùa xuân trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên, mỗi người dân cần thay đổi tư duy phòng bệnh. Theo BS.CK2 Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, "sốt xuất huyết Dengue là bệnh mà chúng ta không nên chủ quan, nhưng cũng không bi quan nếu có sự tham gia của cộng đồng trong việc nâng cao cảnh giác và chủ động phòng bệnh".

Với sốt xuất huyết Dengue, ranh giới giữa ổn định và nguy cơ chuyển nặng có thể rất mong manh.

Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh bao gồm: kiểm soát muỗi truyền bệnh, vệ sinh nhà cửa, loại bỏ các môi trường sống của lăng quăng - bọ gậy, ngủ màn (kể cả ban ngày), mặc áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi để tránh muỗi đốt, đồng thời theo dõi sát sức khỏe, nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đi khám kịp thời.Bên cạnh đó, phòng bệnh chủ động bằng tiêm chủng cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng.

Chủ động phòng sốt xuất huyết Dengue bằng kiểm soát muỗi, giữ vệ sinh môi trường, tiêm chủng và đi khám kịp thời khi có triệu chứng là cách để mùa xuân luôn trọn vẹn với những khoảnh khắc đoàn viên khỏe mạnh.

Mùa xuân là thời điểm của sum họp và những kế hoạch mới. Khi mỗi người chủ động phòng bệnh và theo dõi sức khỏe đúng cách, những ngày Tết sẽ trọn vẹn hơn, để sắc đỏ của mùa xuân luôn gắn với niềm vui, sự an tâm và những khoảnh khắc đoàn viên.