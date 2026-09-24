Những lưu ý khi cúng rằm Trung thu 2026

Tết Trung thu không chỉ là dịp trẻ nhỏ rước đèn, phá cỗ, mà còn là thời điểm các gia đình quây quần, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong bình an, hạnh phúc. Theo quan niệm truyền thống, lễ cúng Rằm tháng 8 vì thế cũng được nhiều gia đình chú trọng.

Theo lịch vạn niên, Trung thu năm 2026 rơi vào thứ Sáu, ngày 25/9 dương lịch. Thời điểm này gần cuối tuần, thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian sum họp. Tuy nhiên, cúng Rằm tháng 8 vào lúc nào và chuẩn bị mâm lễ ra sao là điều không phải gia đình nào cũng nắm rõ.

Thời điểm cúng rằm Trung thu 2026

Lễ cúng Trung thu đúng truyền thống được tiến hành vào ngày 15/8 âm lịch, thời điểm trăng sáng và tròn đầy nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên.

Tuy nhiên, trong trường hợp không thể sắp xếp thời gian, các gia đình có thể thực hiện lễ cúng sớm vào ngày 14/8 âm lịch, không nên cúng muộn sau rằm vì không còn ý nghĩa.

Mâm cỗ Trung thu truyền thống được bày biện cầu kỳ với với đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo và trái cây ngũ sắc. Điểm nhấn là chú chó bằng bưởi - hình ảnh quen thuộc trong đêm trăng rằm. (Ảnh: Thu Huong Vu)

Khung giờ thực hiện lễ cúng Trung thu cũng được nhiều gia đình quan tâm. Theo quan niệm từ xa xưa, việc cúng vào giờ Hoàng đạo được cho là giúp mọi việc thêm hanh thông.

Theo sách “Lịch âm dương cát tường năm Bính Ngọ” của tác giả Cao Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức, một số khung giờ tốt có thể được lựa chọn để thực hiện lễ cúng rằm tháng 8 gồm:

- Ngày 14/8 âm lịch, tức thứ Năm 24/9/2026 có các giờ tốt gồm: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.

- Ngày 15/8 âm lịch, tức thứ Sáu 25/9/2026 có các giờ tốt gồm: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.

Nếu lựa chọn cúng vào buổi sáng, gia đình nên hoàn thành trước khoảng 9h-10h. Trường hợp cúng vào buổi chiều, thời điểm lý tưởng là trước 18h-19h. Việc hoàn tất lễ cúng trong những khung thời gian này vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa giúp các thành viên có thời gian chuẩn bị cho hoạt động phá cỗ và ngắm trăng.

Mâm cỗ Trung thu được bày biện cầu kỳ với các loại trái cây được cắt tỉa, sắp xếp khéo léo. Điểm nhấn là bình lúa đang sắp đến độ chín. (Ảnh: Vân Hà Hoàng)

Mâm cúng rằm tháng 8 đầy đủ gồm những gì?

Thông thường, các gia đình chuẩn bị hai mâm cỗ chính trong dịp Trung thu, gồm mâm cỗ dâng tổ tiên, thần linh và mâm cỗ trông trăng.

Mâm cỗ cúng tổ tiên, thần linh

Tùy phong tục từng vùng miền, điều kiện gia đình, mâm cỗ rằm tháng 8 có thể là cỗ mặn hoặc cỗ chay.

Nếu bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị, gia chủ cũng có thể dâng một mâm trái cây, bánh kẹo đơn giản vào sáng ngày rằm. Điều quan trọng không nằm ở sự cầu kỳ của lễ vật mà ở cái tâm và lòng thành của người thực hiện lễ cúng.

Mâm cỗ trông trăng

Khác với mâm cúng gia tiên, mâm cỗ trông trăng thiên về sự vui tươi, gắn với trẻ nhỏ và không khí phá cỗ dưới ánh trăng rằm.

Mâm cỗ thường có nhiều loại trái cây ngọt lành, màu sắc bắt mắt như chuối, bưởi, lựu, hồng xiêm, dưa hấu, cam, quýt. Trong đó, bưởi gần như không thể thiếu bởi quả bưởi tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn, giống hình ảnh vầng trăng tròn trong đêm rằm tháng 8.

Các loại quả thường được sắp xếp xen kẽ giữa trái chín và trái xanh, biểu trưng cho sự cân bằng âm dương.

Mâm cỗ Trung thu với những chiếc bánh dứa và cún bưởi do mẹ đảm tự tay làm. (Ảnh: Lê Thu Nga)

Nhiều chị em khéo tay còn tỉa bưởi, dưa hấu thành hình con thỏ, con cá hoặc những linh vật vui nhộn để tạo bất ngờ cho trẻ nhỏ, đồng thời giúp mâm cỗ thêm sinh động.

Nếu mâm cỗ cúng tổ tiên cần được bày biện trang trọng thì mâm cỗ trông trăng chỉ cần đặt trên một bàn rộng, thuận tiện để các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức dưới ánh trăng.

Dù mâm lễ được chuẩn bị cầu kỳ hay đơn giản, ý nghĩa quan trọng của rằm Trung thu vẫn nằm ở sự sum vầy. Đây là dịp để các thành viên gia đình cùng hướng về tổ tiên, chia sẻ niềm vui và gìn giữ những nét đẹp truyền thống trong đời sống.

Về vị trí bày mâm cúng, rằm Trung thu không yêu cầu quá cầu kỳ như rằm tháng Giêng hay rằm tháng 7. Gia chủ có thể bày mâm cỗ tại bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần linh hoặc sắp xếp mâm lễ phía dưới bàn thờ. Điều quan trọng là không gian cần được giữ gọn gàng, trang trọng và thể hiện sự thành kính.