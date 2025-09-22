Tía tô là loại cây thuộc họ Lamiaceae, có lá màu tím hoặc xanh lục. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, loại lá này có vị cay, tính ấm, giúp tán phong hàn, hóa đờm, giải độc, hỗ trợ chữa hen suyễn và lưu thông khí huyết. Ngoài ra, tía tô còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như omega-3 dạng ALA, polyphenol và flavonoid, mang lại nhiều tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nghiên cứu hiện đại cũng phát hiện ra rằng các thành phần chính của dầu tía tô gồm: axit α-linolenic, axit palmitic, axit linoleic, axit oleic, axit stearic, vitamin E và các nguyên tố vi lượng khác. Dưới đây là những lợi ích mà lá tía tô mang lại.

Tía tô là loại cây thuộc họ Lamiaceae (Ảnh: Sohu)

Chống dị ứng, hỗ trợ điều trị ho, giảm viêm

Theo y học cổ truyền, lá tía tô có giá trị dược liệu, đặc biệt là trong điều trị các chứng ho, cảm mạo.

Thành phần của lá tía tô rất phong phú, bao gồm flavonoid, axit rosmarinic, vitamin K, β-carotene cùng nhiều hoạt chất chống oxy hóa khác. Những dưỡng chất này giúp củng cố hệ miễn dịch, giảm viêm và bảo vệ đường hô hấp. Do đó, lá tía tô thường được dùng để hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan đến dị ứng, hen suyễn hoặc viêm phế quản.

Đặc biệt, perillaldehyde – hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của lá tía tô – có tác dụng kích thích tiêu hóa, an thần nhẹ, đồng thời giúp giảm cảm giác buồn nôn và nôn. Ngoài ra, một số nghiên cứu hiện đại còn gợi ý rằng chiết xuất tía tô có tiềm năng trong việc hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương gan, bảo vệ tim mạch và thậm chí góp phần chống lại quá trình lão hóa.

Làm đẹp da

Trong lá tía tô chứa beta carotene, là một chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho quá trình trao đổi chất.

Nó cũng có tác dụng chống oxy hóa và có thể làm giảm tổn thương do kích thích tia cực tím đối với tế bào da. Chất này còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất bình thường của da và có tác dụng làm đẹp da.

Phòng tránh mất trí nhớ ở người già

Bệnh mất trí nhớ Alzheimer là do sự tích tụ "protein β-amyloid" trong não. Thành phần "axit rosmarinic" có trong tía tô có tác dụng ức chế sự tích tụ protein β-amyloid và chống trầm cảm.

Kháng khuẩn, kháng virus

Lá tía tô nhiều tác dụng dược lý như kháng khuẩn, kháng virus, cầm máu, chống oxy hóa và chống khối u. Đã có nghiên cứu chứng minh dịch chiết xuất từ lá tía tô có thể ngăn chặn virus gây bệnh đường hô hấp khác xâm nhập vào cơ thể.

Tía tô tác dụng thanh nhiệt, trừ cảm cho người có triệu chứng cảm lạnh. Ngoài ra, lá tía tô có thể dùng nấu cùng với gừng làm nước ngâm chân, chống hôi chân, lưu thông khí huyết.

Kích thích ăn ngon

Mùi thơm của lá tía tô có tác dụng kích thích thần kinh khứu giác, thúc đẩy tiết dịch dạ dày và tăng cảm giác thèm ăn. Một số món ngon có thể kết hợp cùng lá tía tô để gia tăng gia vị như cháo thịt tía tô, ốc om chuối đậu, cà bung…

Với những lợi ích nêu trên, lá tía tô luôn được nằm trong danh sách các loại thực phẩm được mọi người tin dùng. Tuy nhiên, khi sử dụng lá tía tô bạn cũng nên lưu ý 3 điều sau.

+ Không ăn lá tía tô khi người bị nóng trong

+ Không sử dụng quá nhiều và trong thời gian dài

+ Không sử dụng lá tía tô khi bị vấn đề về dạ dày

(Nguồn: Edh & Sohu)