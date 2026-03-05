Một bác sĩ cho biết có một số loại thực phẩm phổ biến đang “âm thầm đầu độc” cơ thể chúng ta. Bác sĩ Saurabh Sethi, đến từ bang California, Mỹ, đã đưa ra cảnh báo về một số thực phẩm quen thuộc và nói rằng phần lớn mọi người hoàn toàn không nhận thức được các độc tố trong đó.

Cảnh báo các thực phẩm “âm thầm đầu độc” cơ thể

Bác sĩ Sethi cho biết: “Bạn tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhiều nhất từ dâu tây. Một số dư lượng thuốc trừ sâu có thể cản trở quá trình truyền tín hiệu hormone và làm tăng mức độ tích tụ hóa chất trong cơ thể theo thời gian.”

“Bạn tiếp xúc với vi nhựa nhiều nhất từ nước đóng chai. Vi nhựa là những hạt cực nhỏ có thể tích tụ trong cơ thể và hiện đang được nghiên cứu về những tác động tiềm tàng của chúng đối với hàng rào bảo vệ đường ruột và tình trạng viêm.”

Vi nhựa là những hạt cực nhỏ có thể tích tụ trong cơ thể và hiện đang được nghiên cứu về những tác động tiềm tàng của chúng. (Ảnh minh họa)

Ông cũng liệt kê acrylamide – một hợp chất hóa học có khả năng gây ung thư – xuất hiện trong khoai tây chiên ngập dầu, bao gồm cả snack khoai tây chiên lát mỏng. Chất này hình thành khi các thực phẩm giàu tinh bột được nấu ở nhiệt độ cao.

Ông nói thêm: “Các chất bảo quản hóa học bổ sung có trong thịt siêu chế biến. Những phụ gia này có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột và đã được liên hệ với mức độ viêm toàn thân cao hơn khi được tiêu thụ thường xuyên.”

Các chất bảo quản hóa học bổ sung có trong thịt siêu chế biến có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột. (Ảnh minh họa)

“Và các sản phẩm glycat hóa bền vững (advanced glycation end products) có trong thịt bị cháy xém. Những hợp chất này hình thành trong quá trình nướng cháy và có thể thúc đẩy stress oxy hóa. Điều này có liên quan đến quá trình lão hóa sinh học nhanh hơn.”

“Bạn tiếp xúc với natri nitrat nhiều nhất từ xúc xích và các loại thịt nguội. Trong cơ thể, nitrat chuyển hóa thành các hợp chất phản ứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu và chuyển hóa khi tiêu thụ thường xuyên.”

“Phẩm màu nhân tạo có trong các loại ngũ cốc nhiều màu sắc và kẹo. Ở trẻ em, các màu thực phẩm tổng hợp có liên quan đến các triệu chứng kiểu tăng động; vì vậy, việc giảm tiêu thụ có thể giúp ích cho những người nhạy cảm.”

“Đây không phải là để gây sợ hãi – mà là để nâng cao nhận thức. Khi bạn biết nguồn gốc, bạn có thể đưa ra lựa chọn thực phẩm thông minh hơn để bảo vệ đường ruột, gan, hormone và sức khỏe lâu dài của mình.”

Nhiều phụ gia, hormone tăng trưởng và thuốc trừ sâu được phép sử dụng ở Mỹ lại bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt tại Anh.

Tại Anh, dâu tây thường xuyên được xử lý với lượng lớn thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu, với 95% mẫu kiểm tra cho kết quả dương tính với dư lượng thuốc trừ sâu, bao gồm cả “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS), theo Mạng lưới Hành động về Thuốc trừ sâu (Pesticides Action Network). Các loại thuốc trừ sâu thường được xác định bao gồm Pyrimethanil, Boscalid, Fluopyram và Bifenazate. Loại được sử dụng nhiều nhất là thuốc diệt nấm (chiếm 53% diện tích được xử lý) và thuốc trừ sâu/thuốc diệt ve.

Tại Anh, các khuyến nghị – dựa trên hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) – cảnh báo rằng cá ngừ có chứa thủy ngân, do đó cần giới hạn tiêu thụ để tránh nguy cơ thần kinh. Phụ nữ mang thai, đang cố gắng thụ thai hoặc đang cho con bú nên giới hạn ở mức hai miếng cá ngừ mỗi tuần.

Tại Anh, các loại ngũ cốc ăn sáng phần lớn sử dụng chất tạo màu tự nhiên do nhiều nhà sản xuất tự nguyện cấm sử dụng phẩm màu nhân tạo.