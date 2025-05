Những khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh tại Cannes

LHP Cannes lần thứ 78 chính thức được khai mạc vào ngày 13/5 (giờ địa phương) và đến hôm nay (21/5), sự kiện này đã bước sang ngày thứ 9. Trong những ngày qua, rất nhiều bộ phim đã được ra mắt tại Cannes và theo đó, nhiều nhà làm phim, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi nhất cũng đã tề tựu trên thảm đỏ của liên hoan phim.

Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung, Cannes là một sự kiện không ai muốn bỏ lỡ. Angelina Jolie đã nói khi cô quảng bá cho Điện ảnh toàn cầu tại Gala Chopard: "Bất cứ điều gì giúp điện ảnh dễ tiếp cận hơn đều cần thiết và được chào đón".

"Tôi yêu thế giới điện ảnh. Chúng ta được đưa đến những vùng đất khác, vào những khoảnh khắc riêng tư, thậm chí trên chiến trường, chúng ta kết nối và đồng cảm. Tôi nghĩ đến những bộ phim như "My Father Shadow" (lấy bối cảnh trong cuộc khủng hoảng bầu cử Nigeria năm 1993), đang được công chiếu tại Cannes" - Angelina nói tiếp - "Chúng tôi biết rằng nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới thiếu sự tự do và an ninh để kể câu chuyện của họ, và nhiều người đã mất mạng như Fatima Hassouna, bị giết ở Gaza, Shaden Gardood bị giết ở Sudan và Victoria Amelina bị giết ở Ukraine, và rất nhiều nghệ sĩ phi thường khác đáng lẽ phải ở bên chúng ta lúc này".

"Chúng ta nợ tất cả những người đã liều mạng sống và chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của họ một món nợ biết ơn, vì họ đã giúp chúng ta học hỏi và phát triển".

Và điều mà nữ diễn viên tên tuổi nói cũng chính là điều mà những người hoạt động nghệ thuật hướng đến cũng như tìm kiếm ở Cannes. Hãy cùng điểm lại những hình ảnh đang diễn ra tại LHP Cannes lần thứ 78 vào lúc này.

Ngôi sao phim "Sự im lặng của bầy cừu" Jodie Foster tạo dáng khi đến dự buổi ra mắt bộ phim "A Private Life" tại liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 78. (Ảnh: AP)

Scarlett Johansson rạng rỡ trên thảm đỏ của sự kiện ra mắt phim "A Private Life" vào ngày 20/5 (giờ địa phương). (Ảnh: AP)

Adrien Brody và bạn gái Georgina Chapman trên thảm đỏ Cannes. Nam diễn viên vừa có chiến thắng vô cùng rực rỡ trong mùa giải thưởng năm 2025 với thành công cuối là một tượng vàng Oscar. (Ảnh: AP)

Eva Herzigova - người mẫu nổi tiếng thập niên 90 - cười rạng rỡ và vô cùng vui vẻ khi cô xuất hiện trên thảm đỏ Cannes vào ngày 20/5. (Ảnh: AP)

Eva Herzigova trẻ trung và vui tươi trước rừng ống kính máy ảnh của Cannes. (Ảnh: AP)

Kimberley Garne thu hút toàn bộ ánh nhìn trên thảm đỏ với chiếc váy đính hoa 3D màu hồng nổi bật của cô. Năm nay, Cannes ra quy chế mới cho trang phục của khách mời tham gia sự kiện, nghiêm cấm những chiếc váy khoe cơ thể trên thảm đỏ. (Ảnh: AP)

Izabel Goulart với chiếc váy vừa gợi cảm nhưng cũng thanh lịch của cô trên thảm đỏ Cannes trong ngày 20/5. (Ảnh: AP)

Thiên thần của Victoria's Secret, Romee Strijd, kiêu sa và quyến rũ với chiếc váy ôm sát cơ thể. (Ảnh: AP)

Người mẫu Elsa Hosk tạo dáng trên thảm đỏ buổi ra mắt phim "A Private Life" trong ngày 20/5. (Ảnh: AP)

Theo thông tin được CNN đưa ra trước lễ khai mạc LHP Cannes lần thứ 78, sự kiện này năm nay sẽ đón tiếp nhiều ngôi sao hơn cả thiên đường. Năm nay, Cannes sẽ hào nhoáng hơn thường lệ, sẽ có nhiều ngôi sao Hollywood tài năng đổ về Côte d’Azur năm nay để giao lưu với những người vĩ đại của cộng đồng điện ảnh quốc tế. Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 sẽ bế mạc vào ngày 24/5 (giờ địa phương).