Những khoảnh khắc bình dị ngày cuối năm ở chợ hoa Quảng An, dù lạnh thấu xương nhưng người Hà Nội vẫn nô nức sắm hoa chơi Tết

6h sáng, 28 Tết dọc đường đê Âu Cơ vắng vẻ lạnh buốt, mưa phùn mờ mịt, nhưng riêng đoạn đường rẽ xuống chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) thì đèn đuốc sáng trưng, người xe tấp nập như hội. Mà cũng đúng là hội thật, hội hoa xuân cuối tháng Chạp đó thôi.

Chẳng ai biết chợ hoa Quảng An xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết rằng khi xưa, đây vốn là một khu chợ nhỏ nằm bên hông con đê Nghi Tàm thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội ngày nay. Chợ được lập ra để bà con nông dân khu vực quanh đấy mua bán, trao đổi hoa và cây cảnh mình trồng được, vì vùng ngoại ô này vốn là những làng trồng hoa, đào, quất… lâu đời nổi tiếng đất kinh kỳ.

Ngày bình thường trong năm, chợ hoa Quảng An hoạt động vào giờ khá đặc biệt, từ tầm 10h tối đến 6h sáng hôm sau. Đây là một trong những chợ đầu mối cung cấp nguồn hoa tươi lớn nhất Hà Nội, với vô số gian hàng to nhỏ khác nhau. Riêng những ngày cuối năm giáp Tết, khách tới đây không chỉ mỗi thương lái, mà còn thêm cả hàng vạn thị dân Hà thành đổ về. Dù xa xôi đến mấy thì nhiều gia đình vẫn sẵn sàng đội mưa gió rét, bất chấp cái lạnh thấu xương để đến ngắm hoa xuân, hi vọng mang chút không khí Tết về nhà. Đó không chỉ là thú vui tao nhã, mà còn là nếp văn hóa truyền thống suốt bao thế hệ người Hà Nội.

Đến Tết mà không nhắc tới chợ hoa Quảng An, quả thực là một thiếu sót lớn.

Vì là chợ đầu mối nên giá các loại hoa ở chợ Quảng An đều rẻ và hoa rất tươi, được chuyển đến từ khắp mọi miền đất nổi tiếng trồng hoa quanh Hà Nội như Mê Linh, Tây Tựu, Nhật Tân... và cả Đà Lạt, hoặc nhập khẩu nước ngoài. Phải phong phú như vậy mới bắt kịp thị hiếu người dân, phù hợp với cuộc sống đương đại.

Tết ngày một đổi khác, người ta bắt đầu chuộng những món hoa lạ, độc, đẹp, kể cả giá đắt cũng chẳng sao. Vậy là bên cạnh một rừng đào truyền thống, chẳng khó để bắt gặp những loài hoa mới mẻ lạ lẫm, ngậm mưa xuân rồi bung nở rực rỡ khắp mọi nẻo đường quanh ngôi chợ lâu đời. Nào là hoa phi yến, hồng sa mạc, hồng Ecuador, hồng Pháp, hồng Hà Lan, tuyết mai, thanh liễu, cẩm chướng, lily, hướng dương, đào đông, tulip... Tất cả đều hội tụ trong ngôi chợ có tuổi đời cũ kỹ này, muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ sợ chẳng đủ vốn để trả cho các chủ sạp hoa mà thôi!

Rực rỡ nhất, chiếm số đông nhiều nhất ở chợ hoa Quảng An năm nay vẫn là hoa đào. Những ngày cuối năm này miền Bắc rét đậm, nên hoa đào cũng không vội nở sớm như năm ngoái, tất cả chỉ mới he hé, đem về chưng đến đầu năm mới "bung lụa" là vừa. Ở đây có vô vàn hoa đào đủ các loại và sắc độ cũng khác nhau, chỉ cần lượn một vòng thôi cũng đủ chóng mặt, bối rối không biết nên mua cành nào vì quá nhiều cành đào đẹp! Giá cũng chẳng hề đắt, cứ mặc cả khéo léo sao cho bõ công người ta đội mưa rét ngồi ven đê chờ khách tới mua hoa là đủ vui xuân này rồi.

Những cánh đào phai tuy chẳng có mùi hương gì, lại mỏng manh yếu ớt, nhưng luôn khiến người ta phải nôn nao xao xuyến, phải nhìn ngắm rồi nhất định mang về một cành đào xinh đủ lá, hoa và lộc, kèm theo nụ cười tươi rói hạnh phúc của cả người bán lẫn người mua. Thấy đào quất là thấy Tết, cứ đến chợ hoa Quảng An trước giao thừa là thấy sắc xuân tràn ngập khắp nơi.

Có những người vội vã tranh thủ đến chợ từ tinh mơ để mua cho xong vài món hoa chưng Tết, nhưng đa số khách đến đây đều thong dong vui vẻ, tận hưởng cảm giác đi giữa muôn hồng nghìn tía với đủ sắc màu lẫn hương thơm, thỏa mãn thị giác lẫn khứu giác của mình trong một sớm mùa đông lạnh tê tái.

Rồi tranh thủ bắt gặp một sạp hoa bày thật đẹp, hàng trăm bó hoa xinh xắn xếp chồng lên nhau gọi mời, các chị em có thể tranh thủ giơ điện thoại lên selfie, hoặc nhờ ai đó chụp hộ vài tấm ảnh đón Tết giữa chợ hoa xuân cuối năm. Cũng ý nghĩa và đẹp lắm chứ, thử một lần vượt qua cơn lười để dậy sớm khoác áo ấm ra chợ Quảng An, chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.