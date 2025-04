Những khách sạn có view "đỉnh nóc" xem bắn pháo hoa, diễu binh, diễu hành

Chiều 26-4, anh Nguyễn Vũ (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết vẫn đang liên hệ một số khách sạn khu vực trung tâm TP HCM tìm chỗ xem bắn pháo hoa, diễu binh dịp lễ 30-4.

"Tối nay có chương trình nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP HCM; sáng mai (27-4) có tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước mừng đại lễ 30-4, nhưng tôi liên hệ một số khách sạn ở trung tâm đều kín chỗ" – anh Vũ nói.

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-4-2025, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) sẽ diễn ra. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại đường Lê Duẩn (quận 1) và một số tuyến đường trung tâm TP HCM.

Chị Nguyễn Thảo (ngụ TP Thủ Đức) cho hay canh từ sáng tới giờ mới mua được vé buýt đường sông từ quận 1 về bến tàu thủy Bình An để cả nhà sau khi xem trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping ở quận 1 sẽ có phương tiện để về.

"Lần trước, cả nhà đi xe công nghệ vào quận 1 xem bắn pháo hoa, nhưng lúc về quá đông người dân nên cả 2 tiếng đồng hồ không đặt được xe" – chị Thảo chia sẻ kinh nghiệm.

Sức nóng từ những hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) đang thu hút rất đông du khách và người dân tới TP HCM.

Dự kiến tối nay, 26-4, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1). Ảnh: Kim Ngân

Chương trình sẽ trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn. Toàn bộ mặt tiền trụ sở HĐND - UBND TP HCM sẽ trở thành màn hình khổng lồ cho các tác phẩm công nghệ ánh sáng, màu sắc giàu cảm xúc, tái hiện một TP HCM vừa mang chiều sâu lịch sử vừa đầy khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều khách sạn 4-5 sao ở khu vực TP HCM hiện đã kín chỗ hoặc phải tăng cường thêm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách tăng cao.

Khách sạn Majestic Saigon thông tin đến hiện tại, số chỗ phục vụ khách ngồi thưởng thức ẩm thực, xem pháo hoa hoặc hòa vào không khí đại lễ 30-4 đều không còn trống.

Nhu cầu tìm khách sạn có view tốt để thưởng thức ẩm thực, xem bắn pháo hoa tăng cao. Trong ảnh: View xem bắn pháo hoa từ khách sạn Majestic Saigon

Khách sạn Rex, một trong những view "đỉnh nóc" xem trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping, diễu binh, diễu hành những ngày lễ, đang mở bán vé tiệc buffet cao cấp được thiết kế riêng cho dịp lễ, trong tối 30-4, tại Rooftop Garden Bar.

Một số khách sạn 4-5 sao khác ở trung tâm TP HCM cũng là điểm đến lý tưởng cho khách xem pháo hoa, hòa vào không khí sôi động của đại lễ những ngày này như The Reverie Saigon; La Vela Saigon; New World Saigon; Le Meridien Sài Gòn; Sheraton Saigon; Sofitel Saigon Plaza; Caravelle Saigon; The Myst; Continental Saigon…

View xem bắn pháo hoa tại tầng 5 Rooftop Garden Bar ở khách sạn Rex