Những kẻ xấu xa: Bộ phim khiến cả những "đứa trẻ" trong mỗi người lớn thổn thức

Ra mắt với tư cách là "phát súng khai mạc" của DreamWorks trên đường đua điện ảnh năm nay, Những Kẻ Xấu Xa (tựa gốc: The Bad Guys) gây chú ý khi khắc họa cuộc hành trình giải cứu thế giới bất đắc dĩ của nhóm tội phạm là những sinh vật vô cùng chuyên nghiệp. Được chuyển thể từ loạt truyện thiếu nhi "best seller" của nhà văn Aaron Blabey, Những Kẻ Xấu Xa đã thật sự có màn "nâng cấp" tuyệt hảo trên màn ảnh rộng, đủ sức để giữ chân bất kì đối tượng khán giả nào bằng chất lượng từ nội dung đến hình thức.

The Bad Guys - Ẩn dụ tinh tế về kẻ xấu và hy vọng của lòng tốt

Điểm đầu tiên khiến Những Kẻ Xấu Xa trở nên thú vị đó chính là cách thiết kế dàn nhân vật chính - những "thú nhân" duy nhất giữa thế giới con người. Bộ phim lồng ghép nhiều chi tiết ẩn dụ, ngụ ý về một xã hội nơi kẻ xấu vẫn còn tồn tại, hoành hành nhưng không có chỗ để thay đổi.

Bộ ngũ Những Kẻ Xấu Xa đều là những loài vật mang định kiến nguy hiểm, đáng sợ ngoài tự nhiên: loài sói săn mồi khát máu, rắn và nhện mang nọc độc "tử thần", còn cá mập và cá hổ luôn là phản diện trong các phim kinh dị Hollywood. Bị đối xử như những kẻ bị ruồng bỏ, tách biệt khỏi cộng đồng, "băng đảng" chỉ có thể trở thành tội phạm vì không ai cho họ cơ hội cải chính.

Những Kẻ Xấu Xa kể về vòng xoáy "recidivism", tức mắc đi mắc lại một lại tội lỗi. Phim đặt ra một tình huống ban đầu tưởng chừng u tối và khó phá vỡ, cho đến khi thất bại đầu tiên của băng cướp thế kỷ mang đến cho họ một cơ hội đổi đời, cơ hội trở thành người tốt. Lúc này khán giả dễ dàng nhận ra, thông qua quan điểm của Đại ca Sói, rằng họ chẳng qua bị hiểu lầm, bị gắn mác và đùn đẩy trở thành kẻ tội đồ. Thực sự, trong thâm tâm họ vẫn luôn có tia sáng nhỏ của hy vọng được chấp nhận, yêu thương và đối xử bình đẳng.

Phần hình ảnh tuyệt vời, gợi nhớ loạt bom tấn hành động kinh điển

Không chỉ mang đến phần cốt truyện tinh tế, DreamWorks còn vẽ nên một thế giới diệu kỳ, sinh động cho Những Kẻ Xấu Xa. Dễ thấy nhất chính là phần đồ hoạ kết hợp giữa phong cách truyền thống và "double framing" tương tự Spider-Man: Into the Spider-Verse. Phim có nhiều trường cảnh hành động, rượt đuổi mãn nhãn nhưng vẫn vui tươi, không quá nghiêm túc dễ khiến khán giả nhí hoang mang, đồng thời mang nhiều màu sắc của Quentin Tarantino (mà đơn cử là Reservoir Dogs) hay The Blue Brothers nức tiếng một thời.

Mặt khác, cách thiết kế ngoại hình nhân vật, bối cảnh của The Bad Guys vẫn có thể hớp hồn khán giả trưởng thành. Về lời thoại, phim lồng ghép nhiều pha "tấu hài" dí dỏm, khéo léo nhưng đôi lúc cũng rất ngầu. "Phản ứng hoá học" gây sốt nhất phim lại đến từ Đại ca Sói và anh Rắn, trong khi nhân vật lôi cuốn, cá tính nhất chính là cô Nhện (do Awkwafina thủ vai).

"Những kẻ xấu xa" làm "thức tỉnh" đứa trẻ bên trong mỗi người

Có lý do để DreamWorks lựa chọn không chuyển thể trực tiếp bộ truyện Những Kẻ Xấu Xa thành phim mà thiết kế một kịch bản đậm chất riêng dựa trên tinh tuý của tác giả Blabey. Rõ ràng Những Kẻ Xấu Xa dành cho thiếu nhi nhưng không chỉ dành cho thiếu nhi, vẫn có không ít các tình tiết, khía cạnh khác đủ để hấp dẫn người lớn. Hay nói đúng hơn, hành trình hoàn lương của nhóm trộm "thú nhân" này đã làm thức tỉnh "đứa trẻ" bên trong mỗi con người, mang đến câu chuyện "làm người tốt" trực diện, nguyên thủy và dễ thấm nhất.

Chúng ta có thể lắng đọng với những triết lý sâu xa của Đại ca Sói với nỗ lực làm "chất keo" gắn kết nhóm Những Kẻ Xấu Xa, nhưng ngay sau đó lại phì cười với màn cải trang "không hề giả trân" của anh Cá Mập. Chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng những giờ phút gay cấn khi nhóm nhân vật truy tìm kẻ thủ ác đang phá tan thành phố, nhưng vẫn dở khóc dở cười vì thói háu ăn đáng yêu của anh Cá Hổ. Những Kẻ Xấu Xa thật sự thành công khi mang lại tiếng cười ngây ngô cho mọi lứa tuổi, cũng như đem lại bài học quý giá, đáng trân trọng cho con trẻ.

Những Kẻ Xấu Xa (tựa gốc: The Bad Guys) chính thức khởi chiếu từ 25.03.2022.

