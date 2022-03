Siêu phẩm hoạt hình The Bad Guys - Những kẻ xấu xa: Có gì hot mà trở thành "best seller" tại Mỹ?

Là một trong những siêu phẩm hoạt hình vô cùng được mong chờ nửa đầu năm 2022, Những Kẻ Xấu Xa (tựa gốc: The Bad Guys) sẽ tiếp tục là "phát pháo" hứa hẹn hoàn toàn mới của DreamWorks. Điều đặc biệt khiến Những Kẻ Xấu Xa thú vị hơn gấp bội đó là phim được chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết bán chạy nhất tại Mỹ, từng khiến hàng triệu trẻ em phải thổn thức vì quá hấp dẫn.

The Bad Guys - "Best seller" với hàng chục triệu bản được bán ra

The Bad Guys là chuỗi tiểu thuyết đồ họa (graphic novel) của nhà văn Aaron Blabey, cũng là "đứa con" thành công và mang lại nhiều tiếng thơm nhất cho vị tác giả. Ra mắt lần đầu vào năm 2015 nhưng phải đến tháng 1/2018, The Bad Guys mới chính thức lọt vào danh sách "best seller" danh giá của The New York Times (ở mảng truyện thiếu nhi). Sau 36 tuần liên tiếp được vinh danh, The Bad Guys chính thức vươn lên vị trí #1 vào ngày tháng 7/2019. Tính đến hết năm 2021, bộ truyện đã có hơn 120 tuần bám trụ BXH.

Cho đến nay The Bad Guys đã bán được 16 triệu bản trên khắp thế giới, gây ấn tượng mạnh với các độc giả nhí bởi nội dung mang màu sắc phiêu lưu, hài hước ngộ nghĩnh. Đây cũng là bộ truyện đầu tiên của Blabey được xác nhận chuyển thể thành phim và sẽ ra rạp trong thời gian sắp tới đây.

Những kẻ xấu xa: Nội dung về "kẻ xấu hoàn lương", khác lạ kiểu gì mà khiến trẻ em yêu thích?

Phong cách viết truyện của Aaron Blabey luôn hướng đến sự tinh nghịch, đáng yêu và dí dỏm phù hợp với phân khúc "khách hàng" chính của ông - độc giả nhỏ tuổi. Các nhân vật dưới ngòi bút của Blabey phần lớn đều là động vật, và Những Kẻ Xấu Xa cũng không phải ngoại lệ.

Những Kẻ Xấu Xa bao gồm 5 nhân vật chính: Đại ca Sói, anh Rắn, anh Cá Mập, anh Cá Hổ và chị Nhện. Tất cả đều là những tội phạm khét tiếng sở hữu khả năng tinh vi, thế nhưng trong một tình huống bất ngờ, tất cả bọn họ đều phải "cải tà quy chính" để có thể thoát thân. Tuy nhiên trong lúc nhóm đang làm lại cuộc đời thì một kẻ xấu bắt đầu lộ diện, gieo rắc nỗi khiếp sợ lên người dân. Cuộc hành trình chiến đấu chống lại siêu phản diện của băng "yang hồ" dẫn đầu bởi Đại ca Sói chắc chắn sẽ khiến khán giả choáng ngợp, dở khóc dở cười khi được công chiếu trên màn ảnh rộng.

Một bộ phim về kẻ xấu, tự hào khi là kẻ xấu, nhưng trong thâm tâm lại thực sự là người tốt. Đạo diễn Pierre Perifel chia sẻ thêm về sự khác lạ của Những Kẻ Xấu Xa: "Dù là phim hoạt hình, nhưng chúng tôi thực sự nghiêm túc đối với thể loại phim hài hành động tội phạm, và khiến bộ phim trở nên thân thiện hơn bằng những lời thoại khá dí dỏm. Đó là lý do tại sao Những Kẻ Xấu Xa phù hợp với cả gia đình, vì nó kết nối với trẻ em – bằng sự vui tươi của những nhân vật và cả với người lớn, thông qua hình thức và thể loại. Chúng tôi mong muốn đem đến câu chuyện là một hành trình đầy cảm xúc. Vì vậy, mối liên hệ giữa các nhân vật cực kỳ quan trọng".

Dàn diễn viên lồng tiếng đình đám trong The Bad Guys - Những kẻ xấu xa

Những Kẻ Xấu Xa được đạo diễn bởi Pierre Perifel, là người từng tham gia sản xuất loạt phim hoạt Kung Fu Panda, Shrek Forever After và Rise of the Guardians. Về phần diễn viên, ngôi sao từng nhiều lần ẵm tượng Oscar Sam Rockwell và "thánh nữ" hài hước gốc Á đình đám Awkwafina lần lượt hóa thân thành Đại ca Sói và cô Nhện. Ngoài ra, Marc Maron sẽ vào vai anh Rắn, Craig Robinson đảm nhận vai anh Cá Mập và Anthony Ramos trở thành anh Cá Hổ, hứa hẹn tạo ra bộ 5 khét tiếng nhất màn ảnh 2022.

Những Kẻ Xấu Xa chính là sản phẩm hoạt hình "ra quân" của DreamWorks trong năm 2022, hứa hẹn giúp một trong những "ông lớn" hàng đầu về hoạt hình thế giới trở lại mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Phim chính thức khởi chiếu vào ngày 25.03.2022.

