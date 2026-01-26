Những hộ gia đình nào được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026?

Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết này, một số hộ gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu sẽ được nhận mức quà Tết có tổng giá trị 3 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Đối tượng nào được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt?

Cụ thể, căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết 39, các hộ gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu, được lãnh đạo thành phố trực tiếp đến thăm và chúc Tết, sẽ được hỗ trợ:

Đây là nhóm đối tượng thuộc diện ưu tiên đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận của chính quyền thành phố đối với những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Nhiều nhóm đối tượng được thăm hỏi, tặng quà dịp Tết

Ngoài các hộ gia đình người có công tiêu biểu, Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND cũng xác định rõ các nhóm đối tượng khác được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán, gồm:

Đối với các trường hợp phát sinh đặc biệt ngoài danh sách, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được giao thẩm quyền xem xét, quyết định mức hỗ trợ, nhưng không vượt quá 5 triệu đồng đối với tập thể và 2 triệu đồng đối với cá nhân.

Việc ban hành và triển khai Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thông qua chính sách này, nhiều gia đình chính sách và đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố sẽ có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp và nghĩa tình hơn.