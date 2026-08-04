Phó thủ tướng nghe đại diện chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu báo cáo tiến độ từng hạng mục. Ông yêu cầu kiểm soát công việc đến từng phần việc, xác định rõ đơn vị phụ trách và thời điểm hoàn thành. Riêng Nhà hát APEC cần có phương án bù tiến độ cụ thể cho phần kết cấu thép và xây thô nhưng không được đánh đổi chất lượng, an toàn để chạy theo thời hạn. Hai công trình phải đồng bộ về kiến trúc, kỹ thuật và điều kiện vận hành khi hoàn thành.