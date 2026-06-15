Những hình ảnh đang khiến cư dân mạng bức xúc: Chỉ vì ham hố thành tích mà cha mẹ nỡ "hành" con cỡ này!

Thấy con không mạnh về văn hóa nhưng có thể chất tốt, nhiều phụ huynh lập tức hướng con theo con đường thể thao chuyên nghiệp với mong muốn săn huy chương, đổi đời. Tuy nhiên, tư duy cuồng thành tích này đang dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Thay vì rèn luyện sức khỏe và ý chí, không ít cha mẹ lại áp dụng phương pháp cực đoan, vô tình tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần của đứa trẻ từ vạch xuất phát.

Bạo hành núp bóng tập luyện

Mới đây, dư luận Trung Quốc xôn xao trước clip ghi lại quá trình huấn luyện khắc nghiệt của một bé gái tham gia môn xe chòi chân (balance bike). Đây là bộ môn đặc thù chỉ dành cho lứa tuổi mầm non và thường kết thúc khi trẻ lên 7 tuổi.

Trong video, cô bé vừa gánh tạ vừa khóc, mồ hôi đầm đìa. Dù sở hữu bộ sưu tập cúp đồ sộ phía sau, gương mặt đứa trẻ lại hoàn toàn mệt mỏi, thiếu sức sống. Đáng phẫn nộ hơn, mỗi khi đi sai bài, em liền bị huấn luyện viên thẳng chân đá, đạp và quát mắng xối xả. Phụ huynh đứng quay clip bên cạnh nhưng không hề can ngăn, coi đó là điều bình thường.

Ở độ tuổi xương khớp chưa hoàn thiện, việc ép trẻ tập quá tải là phản khoa học. Vì nỗi sợ “thua ở vạch xuất phát”, cha mẹ đã biến thể thao thành một cuộc bạo hành tinh thần, khiến đứa trẻ phải đánh đổi quá đắt để lấy những danh hiệu nhất thời.

Những hình ảnh tập đầy nước mắt của cô bé

Tầm nhìn ngắn hạn hủy hoại tương lai

Sẽ không ai bàn cãi nếu đây là một bộ môn chuyên nghiệp giúp đứa trẻ tiến xa, như trở thành vận động viên quốc gia hay được tuyển thẳng đại học. Đằng này, cô bé sẽ phải từ bỏ bộ môn này năm 7 tuổi. Việc hành hạ thể xác lẫn tinh thần một đứa trẻ như vậy liệu có ích gì cho tương lai, hay chỉ để lại những vết sẹo tâm lý và chấn thương dai dẳng?

Lỗ hổng lớn nhất của những bậc cha mẹ này không phải là phương pháp giáo dục sai lầm, mà là tầm nhìn ngắn hạn.

Nếu thực sự muốn tạo lợi thế cho con trước khi vào lớp 1, họ nên chọn những môn thể thao có tính bền vững, hỗ trợ việc học tập và phát triển lâu dài trường học, thay vì chạy theo hư danh nhất thời.

Nhiều đứa trẻ chán học cũng giống như việc cô bé này sợ hãi thể thao. Khi bị bóp nghẹt bởi những lời ngụy biện “muốn tốt cho con” và bạo lực ẩn mình dưới danh nghĩa kỷ luật, trẻ sẽ hoàn toàn chai sạn cảm xúc. Đó không còn là thể thao hay giáo dục, đó là sự tước đoạt tuổi thơ.