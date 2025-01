Những hành trình chưa kể trong cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 2

Vòng Đối đầu của cuộc thi hùng biện – tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 2 đã khép lại, mang đến không khí sôi động và đầy cảm xúc. Với sự tham gia của 120 đội thi xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước, các thí sinh đã vượt qua ba vòng thi thử thách để từng bước đưa ý tưởng xanh từ trang giấy ra đời thực. Song song đó, nhiều câu chuyện thú vị đã được tiết lộ!

Kết nối mọi miền vì một tương lai xanh

Một điểm sáng trong cuộc thi là câu chuyện của Phạm Quỳnh Anh (trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Từ Minh Anh (trường Greenfield School, Hưng Yên). Dù đến từ hai vùng đất khác nhau, tình yêu với môi trường và đam mê du lịch đã đưa hai bạn xích lại gần nhau, cùng xây dựng dự án du lịch bền vững.

Phạm Quỳnh Anh trình bày ý tưởng về chủ đề Du lịch xanh tại vòng Đối đầu

“Chúng em đều yêu thích du lịch và muốn sáng tạo mô hình du lịch riêng”, Quỳnh Anh chia sẻ. Tuy nhiên, cả hai cũng không khỏi trăn trở trước những tác động tiêu cực của du lịch như rác thải nhựa. Ý tưởng về một sản phẩm du lịch xanh và bền vững đã ra đời, với kỳ vọng có thể nhân rộng và hiện thực hóa.

Minh Anh nhấn mạnh: “Cuộc thi Tiếng nói Xanh không chỉ giúp chúng em rút ngắn khoảng cách mà còn mở ra cơ hội kết nối, tìm giải pháp cho những vấn đề chung của cộng đồng”.

Cùng với đó, Hoàng Trà My (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An) mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực. Dù phải nhập viện do chấn thương, Trà My vẫn kiên trì cùng đồng đội Hà Thị Hiền Anh phát triển ý tưởng thùng rác thông minh tích hợp AI, giúp nhận diện và phân loại rác.

“Chúng em chọn giáo dục xanh vì nó có thể tác động sâu sắc và lâu dài đến ý thức của học sinh”, Trà My giải thích.

Sự trở lại của những cựu thí sinh đầy quyết tâm

Không chỉ là sân chơi cho những gương mặt mới, Tiếng nói Xanh mùa 2 còn chào đón sự trở lại của các thí sinh kỳ cựu. Điển hình là Thái Thị Yến Ni và Mai Tăng Phát Tài (trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh). Sau thất bại ở mùa đầu tiên, hai bạn đã dành ba tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, luyện tập không ngừng, quyết tâm tiến xa hơn.

“Lần này, chúng em rút kinh nghiệm từ những tiếc nuối trước và hy vọng sẽ tiến sâu vào các vòng trong”, Tài chia sẻ.

Lê Bảo Khanh (đội EcoEats, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) cũng trở lại đầy tự tin sau khi từng dừng bước sớm ở mùa trước. Dù không đạt kết quả như mong đợi, thành công của một đội bạn cùng trường ở mùa 1 đã tiếp thêm động lực để Khanh quay lại “đường đua”.

Đội EcoEats gồm bạn Lê Bảo Khanh và Nguyễn Lý Nhã Kỳ đến từ Phú Yên

Những cảm xúc khó quên

Nguyễn Quang Minh (đội Lôzia nutriboost, trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) ví hành trình tham gia Vòng Đối đầu như một “tàu lượn cảm xúc”. Nhớ lại giờ phút luyện tập cùng đồng đội Hoàng Nguyễn Thủy Tiên, Minh chia sẻ cả hai đã chia nhỏ bài thuyết trình và áp dụng chiến lược “hoàn thành từng bước” để luyện tập liên tục. “Dù ban đầu khá lo lắng, nhưng thành công ở vòng đầu tiên đã tiếp thêm sự tự tin cho em”, Minh tâm sự.

Bạn Nguyễn Quang Minh đến từ Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Tương tự, Đào Phương Anh (đội Verdant Sun, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) cùng đồng đội đã miệt mài nghiên cứu về ý tưởng chiết xuất SiO2 từ tro trấu để sản xuất chất bán dẫn. Phương Anh chia sẻ: “Chúng em đã tìm kiếm tài liệu qua Google Scholar để hiểu sâu hơn về chủ đề này”.

Dù cạnh tranh gay gắt, các đội thi luôn giữ thái độ tôn trọng và tinh thần học hỏi lẫn nhau. Nguyễn Mai Ngọc Ánh (đội VINORA, trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) chia sẻ: “Sự thân thiện giữa các đội đã giúp em giảm căng thẳng và tự tin hơn khi trình bày phần thi”.

Đội VINORA trình bày ý tưởng về chủ đề Di chuyển xanh tại vòng Đối đầu

Với Lê Minh Anh (đội Seaweed, trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình), cuộc thi là cơ hội quý giá để khám phá bản thân. Minh Anh ví hành trình này như một chuyến phiêu lưu, với mỗi vòng thi là một bước tiến tới mục tiêu lớn hơn.