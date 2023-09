Những gương mặt gia nhập “Biệt Đội Đánh Thuê” sau gần một thập kỷ

Jason Statham

Siêu sao toàn cầu Jason Statham - với gia tài những tác phẩm hành động hạng nặng đồ sộ sẽ là cái tên đáng chú ý nhất trong phần 4 Biệt Đội Đánh Thuê. Trở thành nhân vật trung tâm trong phần phim mới, nhân vật Lee Christmas của anh sẽ dẫn dắt cả biệt đội cùng chinh phục những nhiệm vụ khó nhằn mới, lần này là truy lùng tên buôn lậu vũ khí Rahmat. Lee Christmas là một trong những gương mặt chủ chốt của toàn bộ loạt phim Đánh Thuê, xuất hiện từ phần phim đầu tiên. Christmas có xuất thân là một cựu chiến binh SAS tinh nhuệ, với khả năng cận chiến và sử dụng dao bậc thầy.

Chia sẻ về nhân vật Lee Christmas của mình trong phần phim mới, Statham cho biết: “Ban đầu, chúng tôi cảm thấy Lee Christmas có vẻ hơi lạc lõng với câu chuyện. Vì nhiều lý do, Lee cảm thấy anh có trách nhiệm với một vài sự kiện đã xảy ra, anh nghĩ mình cần phải chuộc lại lỗi lầm. Và như thế, chúng tôi đã đưa Lee đến với hành trình này.”

Việc Lee Christmas có chính thức thay thế Barney Ross để trở thành thủ lĩnh Biệt đội đánh thuê hay không vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, chắc chắn vai trò của Lee trong phần phim này là rất lớn. Statham chia sẻ, phần phim mới sẽ tập trung rất nhiều vào tình đồng đội và tương tác giữa các diễn viên. Lee được kỳ vọng sẽ trở thành “cầu nối” gắn kết toàn bộ các nhân vật trong phim. Thông qua đoạn trailer, Lee xuất hiện trong hầu hết các phân cảnh, vậy nên khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng tay đánh thuê cừ khôi này sẽ mang đến rất nhiều pha hành động đẳng cấp trong phim.

Sylvester Stallone

Thủ lĩnh Barney Ross, già gân của biệt đội, cũng là người tạo nên thành công của loạt Biệt Đội Đánh Thuê - Sylvester Stallone sẽ trở lại phần phim mới trong một vai trò đặc biệt. Tham vọng tạo ra một tác phẩm hành động cường độ cao xoay quanh những tài tử hành động nổi danh trong thập niên 80, chính Stallone là người đảm nhận vai trò đạo diễn cho phần phim Biệt Đội Đánh Thuê đầu tiên, cũng như chấp bút cho kịch bản của 2 phần phim khởi động.

Già gân Barney Ross đã có nhiều năm lăn lộn trong các trận chiến ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ thù của ông ở khắp nơi, và những đồng minh nể trọng ông cũng nhiều vô số kể. Ông được coi là tay súng ngắn và nạp đạn có tốc độ nhanh nhất trong Biệt đội đánh thuê. Nhưng trên tất cả, ông là một đội trưởng đáng kính, một người anh cả đáng kính và chỗ dựa vững chắc cho biết bao thế hệ “đánh thuê”.

Nói về Sylvester Stallone, Jason Statham cho biết: “Sylvester Stallone chính là Biệt Đội Đánh Thuê, và nếu không có anh ấy, tôi sẽ không ngồi đây ngày hôm nay. Anh ấy đại diện cho tất cả các khía cạnh của bộ phim này, và nếu không có sự hiện diện của anh ấy, không có sức sáng tạo của anh ấy, không có anh ấy trở thành xương sống, tất cả chúng tôi sẽ chẳng là gì trong loạt phim này.” Tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Stallone lên loạt phim đình đám này là không thể bàn cãi. Các fan cứng của Biệt Đội Đánh Thuê vẫn sẽ được gặp lại ông trong phần phim mới, nhưng với những khoảnh khắc vô cùng bất ngờ và bùng nổ cảm xúc.

50 Cent

“Lính mới” của Biệt đội đánh thuê gọi tên “biểu tượng hip-hop” 50 Cent. Nam rapper được coi là một trong những nghệ sĩ đình đám nhất trong thời đại của mình, với hàng loạt giải thưởng danh giá. Anh hiện là chủ nhân của 1 tượng vàng Grammy và 14 đề cử cho giải thưởng này. Một số bản hit đình đám nhất sự nghiệp 50 Cent có thể kể đến “In da Club” hay “P.I.M.P”.

Trong Biệt Đội Đánh Thuê, 50 Cent sẽ vào vai “lính mới” của cả team - Easy Day, một lính thủy đánh bộ. 50 Cent chia sẻ: “Đây là một nhân vật thú vị. Có một số trục trặc trong mối quan hệ của anh và vợ khiến cả hai chia tay. Cuối cùng giờ đây anh ta chẳng còn gì để mất: không con cái, không gia đình, và không gì ngăn anh ta lao vào hiểm nguy”.

Megan Fox

Nổi danh từ loạt phim Transformers, Megan Fox được coi là một trong những biểu tượng gợi cảm của Hollywood. Ở tuổi 37, cô không chỉ sở hữu gia tài những tác phẩm đại thắng màn ảnh, mà gương mặt thiên thần cùng thân hình nóng bỏng khiến cô vẫn là một trong những gương mặt nữ diễn viên được săn đón bậc nhất.

Megan Fox cũng sẽ có lần đầu tiên gia nhập Biệt Đội Đánh Thuê trong phần phim thứ 4 này. Cô sẽ vào vai Gina, một đặc vụ CIA và cũng là bạn gái cũ của Lee Christmas. Cả hai từng chia tay một thời gian bởi sự cạnh tranh, “không ai thua ai” - khi cả Lee và Gina đều là những chiến binh bậc thầy. Thế nhưng trong phần phim mới, Gina sẽ gia nhập Biệt đội đánh thuê nơi bạn trai cũ của cô từng là một phần quan trọng, và chính cô sẽ giúp những khía cạnh chân thật nhất, thậm chí có phần dễ tổn thương của Lee được bộc lộ trên màn ảnh. Megan Fox hé lộ, rất có thể nhân vật Gina của cô sẽ trở thành “đội trưởng” của Biệt Đội Đánh Thuê. Điều này hứa hẹn một cuộc cạnh tranh đầy lãng mạn của Jason Statham và Megan Fox trên màn ảnh.

Tony Jaa

Tony Jaa là một trong những siêu sao võ thuật nổi danh của Thái Lan. Anh thành thạo các bộ môn như Muay Thai, Muay Boran, Wushu, Judo và cả Taekwondo. Bắt đầu từ việc đảm nhận vai trò diễn viên đóng thế trong các bộ phim võ thuật, Tony Jaa nhanh chóng thành danh với các vai chính trên màn ảnh rộng. Năm 2013, anh từng hợp tác với Jason Statham trong Fast and Furious 7.

Trong phim mới Biệt Đội Đánh Thuê, Tony Jaa vào vai Decha, một bậc thầy tốc độ và sức mạnh, sở hữu những ngón đòn hiểm. Anh và Jason Statham sẽ tạo nên một bộ đôi “siêu sức mạnh” có thể đánh gục mọi kẻ thù.

Dolph Lundgren và Randy Couture

Hai gương mặt quen thuộc của Biệt Đội Đánh Thuê từng gắn bó với khán giả từ những phần phim đầu tiên - Dolph Lundgren và Randy Couture đều sẽ trở lại trong hai vai diễn biểu tượng của họ: Gunner và Toll Road.

Gunner trong phần phim mới được Lundgren mô tả là một nhân vật cực thú vị: một lính đánh thuê Scandinavia điên rồ với vài thói quen nhậu nhẹt và cố gắng hẹn hò với những cô nàng trên mạng xã hội. Đây sẽ là nhân vật hài hước giúp phần nào giảm bớt không khí căng thẳng của phim. Trong khi đó, Toll Road - bậc thầy thuốc nổ, sẽ có những khoảnh khắc bùng nổ trong phần phim mới, khiến anh trở nên vô cùng nổi bật trong dàn cast toàn sao của phim.

Levy Tran

Một gương mặt mới khác của Biệt Đội Đánh Thuê là nữ diễn viên gốc Việt Levy Tran. Sinh năm 1983 tại California, Levy Tran từng góp mặt trong nhiều bộ phim lớn như Fast and Furious 7, Shameless hay The Haunting of Hill House…

Tham gia Biệt Đội Đánh Thuê, Levy Tran sẽ đảm nhận vai diễn Lash - một tân binh do Gina giới thiệu vào đội. Cô nàng nhanh nhẹn, thông minh và sở hữu những kỹ năng đặc biệt khán giả chưa từng thấy ở các chiến binh đánh thuê. Đặc biệt, cô cũng sẽ có một câu thoại tiếng Việt trong phim, mang đến giây phút bất ngờ thú vị cho khán giả.

Iko Uwais

Siêu sao võ thuật Indonesia Iko Uwais cũng sẽ tham gia Biệt Đội Đánh Thuê với vai phản diện Rahmat. Anh từng tập Pencak Silat từ năm 10 tuổi và tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến The Raid, Mile 22 hay Wu Assassins.

Nhân vật Rahmat của Iko Uwais từng là một cựu quân nhân, sau trở thành một tay buôn lậu vũ khí xảo quyệt, âm mưu đánh cắp một kíp nổ hạt nhân cho khách hàng của mình - người đàn ông bí ẩn Ocelot. Sự ranh ma, tinh quái và khả năng chiến đấu đáng nể của Rahmat khiến gã trở thành một chướng ngại thực sự với Biệt đội đánh thuê.

Andy Garcia

Gương mặt cuối cùng bổ sung vào dàn cast toàn sao của Biệt Đội Đánh Thuê 4 là nam diễn viên gạo cội Andy Garcia. Suốt những thập kỷ vừa qua, nam diễn viên của Bố Già 3 vẫn luôn là một trong những cái tên được kính trọng bậc nhất Hollywood với gia tài điện ảnh đồ sộ của mình. Không chỉ thành danh trong lĩnh vực diễn xuất, Andy Garcia cũng đạt được những thành công nhất định khi ngồi trên ghế đạo diễn.

Trong Biệt Đội Đánh Thuê 4, Andy Garcia vào vai Marsh, một quan chức CIA với nhiệm vụ tập hợp toàn bộ Biệt đội đánh thuê nhằm săn lùng tay buôn lậu Rahmat. Trên một khía cạnh nào đó, Marsh cũng được coi là một thành viên của Biệt đội trong nhiệm vụ lần này.

EXPEND4BLES - tựa phát hành tại Việt Nam: BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ 4 - Dự kiến khởi chiếu 22/09.