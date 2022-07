Những đối tượng mắc sốt xuất huyết dễ bị trở nặng

Người có bệnh nền cần nhập viện để theo dõi bệnh sớm.

Theo các chuyên gia y tế, những dấu hiệu cảnh báo ở bệnh nhân sốt xuất huyết gồm: Vật vã, lừ đừ, đau bụng nhiều; nôn ói nhiều, chảy máu chân răng, mũi, nôn ra máu, tiêu tiểu ra máu, xuất huyết âm đạo bất thường, tiểu ít; thể tích hồng cầu tăng nhưng tiểu cầu giảm nhanh, gan to… Nếu có một trong các dấu hiệu này, người bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.



Bác sĩ Phạm Hồng Lâm - Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Những nhóm đối tượng trên cần được quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Việc chăm sóc, điều trị cho phụ nữ mang thai khó khăn hơn người bình thường. Thai phụ phải nhập viện sớm, theo dõi diễn tiến bệnh sát sao để kịp thời phát hiện dấu hiện cảnh báo. Phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết trong lúc sinh, khả năng băng huyết sau sinh rất ca. Mẹ bị sốt xuất huyết trong thai kỳ có thể khiến trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc thậm chí thai nhi chết lưu.

Ở những người béo phì bị sốt xuất huyết, dễ dẫn đến biến chứng nặng do thể trạng mập phì, thuộc nhóm miễn dịch kém hơn người bình thường, mập phì thường đi kèm với các bệnh nội khoa khác như tăng huyết áp. Vấn đề bù dịch trên bệnh nhân mập phì cũng khó tính toán chính xác so với người bình thường, vấn đề thực hiện các thủ thuật điều trị cũng khó khăn hơn. Do đó người mập phì nên nhập viện ngay để theo dõi và chủ động hơn trong điều trị.

Đối với trẻ em dưới 1 tuổi, hệ miễn dịch của trẻ nhỏ, nhất là trẻ nhũ nhi (dưới 1 tuổi) chưa phát triển toàn diện, khó có thể chống chọi được sự tấn công rầm rộ của virus gây bệnh. Do đó, trẻ dễ vào sốc, tái sốc và gặp biến chứng nặng, thường gặp là suy đa tạng, suy hô hấp dẫn tới tử vong.

Bên cạnh đó, dấu hiệu sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi cũng không rõ ràng, có thể kèm theo triệu chứng của các bệnh lý tiêu hóa, hô hấp như nôn ói, tiêu chảy, hay ho, sổ mũi.... Trẻ dễ bị chẩn đoán nhầm bệnh và điều trị sai hướng.

Thêm nữa, trẻ chưa nói được các khó chịu của bản thân, việc phát hiện triệu chứng, dấu hiệu trở nặng hoàn toàn phụ thuộc vào sự quan sát, theo dõi của phụ huynh. Vì thế, bệnh nhi có nguy cơ nhập viện trễ. Ngoài ra, trẻ còn quá nhỏ, khiến việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch để truyền dịch cũng khó khăn hơn. Khi có rối loạn đông máu, trẻ dễ bị bầm tím, xuất huyết ở các vị trí lấy ven, tiêm chích.

Đặc biệt, trẻ bị COVID-19 và sốt xuất huyết cũng có nguy cơ trở nặng và tử vong cao hơn. Có hai tình huống xảy ra, một là trẻ nhiễm hai bệnh cùng lúc, hoặc mắc sốt xuất huyết sau khi đã khỏi COVID-19 và đang bị MIS-C (viêm đa hệ thống hậu COVID-19). Lúc này, có thể trẻ sẽ diễn tiến nặng bởi cả hai bệnh, hoặc bởi một bệnh tấn công mạnh hơn.

Bệnh kép gây nhiều khó khăn trong điều trị. Nguyên nhân là COVID-19 gây tổn thương phổi, viêm phổi làm suy hô hấp và hình thành cục máu đông); còn sốt xuất huyết gây sốc, suy giảm chức năng hệ tuần hoàn, gây chảy máu.Tùy từng ca, các bác sĩ sẽ ưu tiên điều trị bệnh nặng hơn, đồng thời thận trọng theo dõi diễn tiến bất lợi giữa các phương pháp điều trị.

Với người có bệnh nền, qua thực tế điều trị, các bác sĩ cho biết, những bệnh nhân đang dùng thuốc kháng đông máu, có tiền căn viêm dạ dày tá tràng, cơ địa dễ chảy máu, có bệnh lý về huyết học... khi mắc sốt xuất huyết dễ bị rối loạn đông máu, nguy cơ chảy máu cao hơn. Đặc biệt, người đã có vết loét do xuất huyết tiêu hóa có khả năng bị tái chảy máu ồ ạt tại chính vị trí đó. Trường hợp bệnh nhân không được cấp cứu, cầm máu kịp thời, có thể sốc mất máu, suy đa tạng và tử vong.

Sốt xuất huyết hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Bác sĩ Phạm Hồng Lâm khuyến cáo, để ngăn bệnh biến chứng nặng, khi đột ngột sốt cao trên hai ngày, người bệnh cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và đi khám để được chẩn đoán và có chỉ định điều trị phù hợp. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người thừa cân và có bệnh nền cần nhập viện để theo dõi bệnh từ sớm, điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, mọi người cần nằm ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay khi lao động làm vườn; vệ sinh môi trường xung quanh nhà để không cho muỗi đẻ trứng; không có lăng quăng thì không có sốt xuất huyết.