Những "điểm nóng" về y tế, sức khỏe năm 2025

Năm 2025 khép lại không ồn ào bằng những cú sốc y tế toàn cầu, nhưng lại để lại một dư âm rất khác: Sự mệt mỏi kéo dài của hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng trước những vấn đề cũ nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để.

Ô nhiễm không khí, dịch bệnh truyền nhiễm quay trở lại, bệnh mạn tính gia tăng ở người trẻ… tất cả tạo thành một bức tranh mà nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rất rõ một điều: Nếu không thay đổi lối sống, cách phòng bệnh, bạn sẽ tiếp tục trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Ô nhiễm không khí liên tục xếp hàng top đầu thế giới

Năm 2025, ô nhiễm không khí không còn là câu chuyện của riêng mùa đông miền Bắc hay những ngày cao điểm giao thông.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội. (Ảnh: vnExpress)

Hà Nội nhiều lần ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu đến rất xấu, thậm chí lọt nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong nhiều thời điểm. TP.HCM và các đô thị lớn cũng không nằm ngoài vòng xoáy bụi mịn PM2.5.

Điều đáng lo là sự quen thuộc nguy hiểm:

Khẩu trang chống bụi trở thành vật bất ly thân, ứng dụng đo AQI được mở mỗi sáng nhưng những bệnh lý hô hấp, tim mạch, đột quỵ, hen suyễn vẫn âm thầm tăng lên. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai trở thành nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ô nhiễm không khí năm 2025 không chỉ là vấn đề môi trường, mà là bài toán y tế công cộng chưa có lời giải triệt để.

Sốt xuất huyết: Bệnh cũ quay lại ngay cả vào thời điểm trái mùa, với bộ mặt mới, dai dẳng hơn

Nếu phải chọn ra "điểm nóng y tế" rõ rệt nhất năm 2025, sốt xuất huyết chắc chắn đứng đầu danh sách.

Ảnh: Pexels

Không còn là dịch bệnh "theo mùa", sốt xuất huyết xuất hiện quanh năm, lan rộng từ đô thị đến nông thôn. Số ca mắc tăng cao, nhiều bệnh viện tại TP.HCM và khu vực phía Nam rơi vào tình trạng quá tải trong một số đợt cao điểm.

Đáng chú ý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào nhóm điểm nóng toàn cầu của sốt xuất huyết, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp do:

Biến đổi khí hậu

Đô thị hóa nhanh

Ý thức phòng bệnh trong cộng đồng chưa đồng đều

Bài học rút ra cho chúng ta: Chống sốt xuất huyết không thể chỉ chờ "đến mùa". Phòng bệnh phải là câu chuyện diễn ra quanh năm, từ từng khu dân cư, từng gia đình.

Cúm mùa, bệnh hô hấp diễn biến phức tạp: Đừng coi thường những thứ "quen mặt"

Cuối năm 2025, các bệnh viện ghi nhận lượng bệnh nhân cúm mùa và bệnh hô hấp tăng mạnh, trong đó không ít ca diễn biến nặng ở người có bệnh nền, người cao tuổi, trẻ nhỏ.

Cúm không phải bệnh mới. Nhưng năm 2025 cho thấy một thực tế, chủ quan với cúm có thể khiến hệ thống y tế trả giá bằng quá tải, còn người bệnh trả giá bằng biến chứng.

Hệ thống y tế trả giá bằng quá tải, người già và trẻ em nhập viện nhiều do bệnh cúm, bệnh đường hô hấp. (Ảnh: Người lao động)



Việc tiêm phòng cúm mùa vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến, trong khi virus cúm liên tục biến đổi. Đây là khoảng trống lớn trong chiến lược phòng bệnh của cộng đồng.

Bệnh không lây nhiễm vẫn là "làn sóng ngầm" đáng sợ nhất

Nếu dịch bệnh truyền nhiễm gây lo lắng trước mắt, thì bệnh không lây nhiễm mới là mối đe dọa dài hạn của năm 2025.

Tim mạch, đái tháo đường, ung thư, đột quỵ… tiếp tục là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Đáng lo hơn, người trẻ mắc bệnh mạn tính ngày càng nhiều, do:

Lối sống ít vận động

Stress kéo dài

Ăn uống thiếu lành mạnh

Ô nhiễm môi trường

Nhìn lại những "điểm nóng" về y tế, sức khỏe Việt Nam năm 2025 không phải để bi quan, mà để tỉnh táo hơn. Tỉnh táo trong cách sống. Tỉnh táo trong cách phòng bệnh. Và tỉnh táo để hiểu rằng: Sức khỏe cộng đồng không chỉ nằm trong tay ngành y, mà nằm trong chính lựa chọn hàng ngày của mỗi người.

Bước sang năm mới, hy vọng những bài học của 2025 sẽ không bị lãng quên, để chúng ta không phải "tổng kết" những nỗi lo cũ thêm một lần nữa.