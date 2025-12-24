Khoảnh khắc sau ca mổ khó của bác sĩ trưởng khoa 'nổi như cồn' trên TikTok

Không có lời thuyết minh dài dòng, không kể lể kỹ thuật chuyên môn phức tạp, khoảnh khắc TS.BS Dương Văn Trung bước ra từ phòng mổ, trong trang phục phẫu thuật, gương mặt rạng rỡ, giơ nắm tay đầy năng lượng cùng dòng chữ ngắn gọn: “Thành công sau ca mổ khó”, thu hút hàng nghìn người xem trên TikTok.

Video TS Trung vui mừng sau ca mổ khó viral trên Tiktok.

TS.BS Dương Văn Trung hiện là Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Bưu điện. Bác sĩ Trung có hơn 20 năm khoác áo bluse trắng, mỗi năm thực hiện khoảng 2.500 - 3.000 ca phẫu thuật liên quan đến các bệnh lý về đường tiết niệu.

Ông bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ giữa năm 2024. Tuy nhiên, ý tưởng đưa kiến thức y khoa lên mạng xã hội được ông ấp ủ từ nhiều năm trước, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng.

“Khoảng năm 2021, 2022, tôi cùng một nhóm đồng nghiệp ở nhiều chuyên ngành lập fanpage Facebook mang tên Bác sĩ của bạn để hỗ trợ thông tin cho người dân khắp nơi yên tâm vượt qua dịch. Từ trải nghiệm ấy, tôi nhận ra mạng xã hội chính là ‘cây cầu’ ngắn nhất giữa bác sĩ thực thụ và người bệnh”, bác sĩ Trung chia sẻ.

Với TikTok, mục tiêu ban đầu của ông rất rõ ràng là cung cấp những thông tin cơ bản về bệnh thận tiết niệu, giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu, triệu chứng để phòng tránh hoặc đi khám kịp thời.

TS.BS Dương Văn Chung.

Bên cạnh đó, bác sĩ Trung nhận ra rằng, người bệnh còn cần sự đồng cảm, truyền cảm hứng và cảm giác được lắng nghe. Do đó, hàng ngày ông luôn dành thời gian ít ỏi để trò chuyện trực tiếp, lắng nghe và chia sẻ những nỗi lo lắng của cộng đồng cũng như thông tin những ca bệnh đặc biệt theo hướng tích cực để mọi người yên tâm khám và điều trị bệnh.

Để kênh lan tỏa tốt hơn, bác sĩ Trung chia sẻ thêm những khoảnh khắc đời thường như công việc hằng ngày, những ca mổ phức tạp, những cảm xúc sau ca mổ khó, vài phút giải trí cùng bệnh nhân... Với bác sĩ Trung, đó không phải sự giải trí đơn thuần, mà là cách chia sẻ một góc rất thật của nghề y.

“Nhiều người nghĩ bác sĩ lúc nào cũng phải nghiêm túc, nhưng thực tế, chúng tôi cũng cần được là chính mình. Khi ca mổ thành công, niềm vui ấy rất lớn. Chia sẻ nó cũng là cách lan tỏa năng lượng tích cực. Hơn nữa, khi người bệnh nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường ấy, họ sẽ cảm nhận được sự gần gũi, từ đó bớt đi phần nào nỗi lo lắng khi bước vào bệnh viện”, ông nói.

“Nhìn bác sĩ cười sau ca mổ là mình thấy an tâm lắm”, “Bác sĩ vui chắc ca mổ ổn rồi”, “Xem mà thấy nghề y vất vả thật”… là những bình luận phổ biến dưới các video của bác sĩ Trung.

Điều đáng nói là toàn bộ nội dung đều được thực hiện theo cách tối giản. Không máy quay, không ê kíp, bác sĩ Trung chỉ với một chiếc điện thoại. Khi rảnh, ông tự quay để giải đáp câu hỏi của người xem. Khi cần ghi lại hình ảnh trong phòng mổ hay phòng bệnh, ông nhờ điều dưỡng quay giúp, rất đơn giản.

“Mọi thứ trên kênh đều là những hình ảnh, khoảnh khắc, câu chuyện chân thật, giống như cách tôi nghĩ khi làm nghề, đó là mang kiến thức y khoa hữu ích đến cho cộng đồng”, bác sĩ Trung chia sẻ.

TS Trung luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Trung cũng nhấn mạnh giá trị rất lớn của các nền tảng mạng xã hội khi đã rút ngắn không gian, khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nó phản ánh sự thay đổi trong cách người làm nghề y tiếp cận cộng đồng chân thật hơn, đời thường hơn và nhân văn hơn.

Tuy nhiên, chính bác sĩ Trung cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc chia sẻ trên mạng xã hội cần có chừng mực. “Không phải khoảnh khắc nào cũng phù hợp để đăng tải. Điều quan trọng là tôn trọng người bệnh, giữ đúng chuẩn mực nghề nghiệp và không để mạng xã hội làm lu mờ giá trị cốt lõi của ngành y”, anh nhấn mạnh.