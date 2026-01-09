Quảng Ninh khởi tố vụ án tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Vụ việc xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà đã gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi được phản ánh, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 5/1, cùng ngày Chuyển động 24h phản ánh vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cùng 9 người có liên quan đến cái chết của một học viên 17 tuổi tại trung tâm này.

Liên quan đến công tác quản lý, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện đối với hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Sở đã quyết định đình chỉ hoạt động 2 trung tâm gồm Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và cơ sở 2; đồng thời tạm dừng hoạt động 4 trung tâm khác để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng liên quan tập trung điều tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường triển khai, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tham gia học tập, sinh hoạt tại các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những cuộc "tẩu thoát trong đêm" tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Cha mẹ nào cũng mong muốn điều tốt đẹp cho con. Gửi con vào trung tâm công tác xã hội, nhiều gia đình đặt kỳ vọng con sẽ thay đổi suy nghĩ, rèn luyện bản thân để có một cuộc sống tốt hơn. Trong các bản tường trình, nhiều học viên từng viết: “Từ giờ ở Trung tâm em sẽ cố gắng thay đổi và rèn luyện bản thân để khi ra ngoài đời mình sẽ trở thành con người khác, không có những hành vi xấu như vậy nữa”. Thế nhưng, thứ thay đổi sau thời gian ở trung tâm lại là sức khỏe và thể trạng của các em theo chiều hướng nghiêm trọng.

Trên tay phóng viên là giấy chứng nhận thương tích của một học viên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều ngày 24/12, tức một ngày sau khi một nam học viên bị đánh tử vong tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. Hồ sơ thể hiện lý do vào viện là đa chấn thương do bị đánh. Chẩn đoán của bác sĩ cho thấy học viên này bị gãy kín xương bàn tay phải; chấn thương phần mềm vùng vai, cánh tay, khuỷu tay hai bên; ngực, bụng, thắt lưng, khung chậu, mông, đùi hai bên; thiếu máu mức độ nặng, kèm thiểu năng trí tuệ. Hàng loạt vết thương xuất hiện trên khắp cơ thể.

Nỗi sợ hãi từ những trận bạo hành cũng là nguyên nhân khiến nhiều học viên tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà tìm cách bỏ trốn, bất chấp nguy hiểm nếu bị phát hiện.

Ngày 24/12, khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra trung tâm, em Nguyễn Tiến Anh được phát hiện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Theo phản ánh, Tiến Anh bị đánh gãy tay, gãy răng, trên người chi chít vết sẹo. Được gia đình đăng ký cho học tại trung tâm 7 tháng, nhưng mới sau 4 tháng, em đã phải chịu hàng chục trận đòn. Từ một cậu bé nhanh nhẹn, Tiến Anh trở nên sợ hãi, khó khăn trong giao tiếp.

Theo lời Tiến Anh, em bị đánh bằng gậy, đánh vào tay, nhưng không rõ lý do. Gia đình cho biết đã đóng 8 triệu đồng mỗi tháng, song trong suốt 4 tháng, chỉ được gọi điện cho con hai lần và không hề biết con thường xuyên bị bạo hành. Phụ huynh chia sẻ rằng trung tâm không cho gặp con, liên tục thông báo cháu ngoan, khỏe mạnh, khiến gia đình tin tưởng. Khi được gọi điện, cháu chỉ khóc. Hiện sức khỏe và tinh thần của cháu có biểu hiện sa sút, lúc nhớ lúc quên.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, ngay sau khi xảy ra vụ một nam học viên bị đánh tử vong, gần 80 trẻ đã bị đưa lên ba xe để di chuyển, giấu tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có khu vực đèo Bụt, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Chứng kiến bạn học bị đánh đến chết, nhiều học viên hoảng loạn và quyết định bỏ trốn.

Em Lã Việt Anh cho biết, các học viên nghe nói rạng sáng sẽ bị di tản sang nơi khác để che giấu dấu vết thương tích. Khoảng 1–2 giờ sáng, một số em đã gọi nhau dậy trốn. Dù nhiều em bị đau, có người phải uống thuốc giảm đau, các em vẫn cố gắng chạy trốn trong đêm.

Theo lời kể của các học viên, khi nhóm bỏ trốn bị phát hiện, những người trông giữ đã dùng xe máy đuổi theo. Một số học viên chạy vào rừng thoát thân. Có em bị truy đuổi, trong lúc giằng co đã làm rơi dùi cui điện của người truy đuổi. Nhóm học viên sau đó chạy vào trụ sở ủy ban và được công an hỗ trợ liên hệ gia đình đến đón.

Một số học viên khác cho biết ban đầu quá sợ hãi nên chưa dám trốn, chỉ sau khi thấy các bạn thoát được mới dám trèo qua mái tôn, nhảy xuống và chạy thẳng về nhà. Phụ huynh kể lại rằng con mình chân đất chạy trong đêm, chân chảy máu vẫn cố gắng về nhà sau khi biết có học viên bị đánh chết.

Chỉ khi các lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội Hải Hà bị bắt, các học viên mới dám nói ra một phần sự thật về những tháng ngày bị bạo hành tại đây. Hiện nhiều phụ huynh đã đồng loạt viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Quảng Ninh, đề nghị điều tra, làm rõ hành vi bạo hành, đối xử tàn bạo xảy ra trong thời gian dài tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Thủ đoạn che giấu hành vi bạo hành tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà

Những đoạn clip do Trung tâm công tác xã hội Hải Hà gửi về cho gia đình học viên trong thời gian đầu nhập học từng tạo cảm giác yên tâm cho nhiều phụ huynh. Trong các hình ảnh này, học viên tham gia lao động công ích, sinh hoạt, vui chơi, ăn uống, học tập trong không khí nề nếp, nghiêm túc, quy củ. Tuy nhiên, theo phản ánh của chính các học viên, tất cả chỉ là những hình ảnh được dàn dựng có chủ ý. Khi máy quay tắt, những trận đòn lại tiếp diễn.

Anh Nguyễn Đức Hoàng, học viên của trung tâm, cho biết mỗi khi quay clip gửi về gia đình, cán bộ trung tâm đều thông báo trước và yêu cầu học viên làm theo chỉ đạo, tuyệt đối không được tự ý hành động. Việc phân công cuốc đất, tưới rau hay các hoạt động khác đều được sắp xếp sẵn để ghi hình.

Với những trường hợp bị đánh đập dẫn đến thương tích hở hoặc chấn thương nặng, trung tâm không đưa học viên đến các bệnh viện lớn mà chỉ đưa tới phòng khám tư để sơ cứu qua loa, nhằm tránh để lại hồ sơ y tế. Theo lời anh Hoàng, anh từng bị đánh bằng gậy cao su gây rách đầu, sau đó chỉ được đưa ra phòng khám bên ngoài để khâu vết thương.

Một học viên khác phản ánh, có trường hợp bị đánh chảy máu đầu nhưng bị yêu cầu để nguyên vết thương và đi ngủ, không được đưa đi cấp cứu.

Theo quy định của trung tâm, sau khoảng hai tuần học tập, học viên được gọi điện về cho gia đình. Tuy nhiên, các cuộc gọi này đều có sự giám sát chặt chẽ và học viên chỉ được phép nói theo kịch bản có sẵn.

Anh Đoàn Xuân Thưởng, phụ huynh học viên, cho biết trong cuộc gọi sau 14 ngày, con anh bật khóc, chỉ xin được về nhà đi học, nhưng sau đó liên tục nhìn lên phía trên như bị nhắc nhở, không dám nói thêm điều gì.

Em Lã Việt Anh, học viên trung tâm, cho biết khi gọi điện luôn có nhiều người ngồi xung quanh giám sát. Nếu nói khác đi, các em sẽ bị đánh sau khi phụ huynh kết thúc cuộc gọi.

Chị Nguyễn Thị Tú, một phụ huynh khác, chia sẻ rằng trong cuộc gọi đầu tiên sau nửa tháng, con chị khóc rất nhiều, nói chuyện không tự nhiên, khiến chị linh cảm con đang bị ép buộc phải nói những điều không đúng với suy nghĩ của mình.

Không chỉ trong thời gian học tập, ngay cả những học viên đã hoàn thành khóa học từ 3 đến 6 tháng và trở về gia đình cũng bị đe dọa không được tiết lộ việc bị hành hạ tại trung tâm. Điều này khiến nhiều phụ huynh tiếp tục yên tâm gửi con tại đây trong thời gian dài, có trường hợp lên tới hai năm.

Anh Mạc Duy Tân, phụ huynh học viên, cho biết con anh khi về nhà chỉ kể những điều tích cực, nhưng nhiều lần xin phép được ra ngoài ở riêng để tự lập. Gia đình cho rằng môi trường tại trung tâm tốt nên không đồng ý, mà không hề biết con không dám nói ra sự thật.

Chị Nguyễn Thị Tú cũng cho biết khi trực tiếp vào trung tâm, chị thấy các học viên lễ phép, ngoan ngoãn, chào hỏi đầy đủ. Chỉ đến khi sự việc bị phanh phui, chị mới nhận ra các em đã bị kiểm soát, điều khiển trong suốt thời gian sinh hoạt tại đây.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giam 6 đối tượng, trong đó có Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn. Đồng thời, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 5 đối tượng khác. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và các hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội. Một xã hội an toàn không thể được xây dựng trên sự im lặng. Chỉ khi pháp luật được thượng tôn, con người được tôn trọng và mọi hành vi bạo lực bị xử lý đến cùng, những bi kịch đau lòng mới không còn nguy cơ tái diễn.