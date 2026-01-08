2 ngày qua, Chuyển động 24h đã phản ánh về vụ án cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người xảy ta tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo làm rõ, và ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, đến nay 10 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, trong đó có 6 đối tượng bị tạm giam. Trước cơ quan điều tra, các đối tượng này đều cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Phạm Hồng Thái tại cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Hồng Thái, sinh năm 1996, nhân viên bảo vệ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, một trong những đối tượng trực tiếp hành hành hung, dẫn đến cái chết của cháu Phạm Hải Nam, học viên mới nhập học mấy ngày trước đó.

'Trong quá trình làm bảo vệ, anh Hải có cho phép tôi đánh một số bạn học viên vi phạm thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Về bạn Nam thì tôi có đánh bạn Nam và tôi cũng cho một số bạn tự quản ở tại trung tâm đánh từ vùng cổ trở xuống", bị can Phạm Hồng Thái khai nhận.

Trước đó, ngày 21/12/2025, nạn nhân Phạm Hải Nam, sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều và tử vong tại nhà vào chiều cùng ngày.

'Bản thân cũng không cho đánh vào vùng khác nhưng có một số trường hợp, bị can thấy có bị tím ở tay, chân và bị can có hỏi ngay nhưng không có hình thức kỷ luật gì đối với những người đã tạo vết thương đó", bị can Nguyễn Văn Hải khai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập các tổ công tác có mặt ngay tại hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động lực lượng phối hợp với Công an phường An Sinh khẩn trương tiến hành điều tra xác minh, làm rõ vụ việc với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và xử lý triệt để các vi phạm.

Ngoài vụ việc trên, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành xác minh và tổ chức giám định thương tích đối với anh Bùi Tiến Mạnh, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cũng từng bị nhân viên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà hành hung khi đang theo học tại đây.

Theo Thượng tá Lê Hữu Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh: "Đối với công tác cấp phép cũng như giám sát các trung tâm công tác xã hội cần có sự quản lý chặt chẽ từ khâu cấp phép cho đến khâu quản lý để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên. Còn đối với các gia đình có nhu cầu để được giáo dục đặc biệt thì cần tìm hiểu các trung tâm đảm bảo năng lực, có chuyên môn, cũng như điều kiện đảm bảo để thực hiện việc gửi con em đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng".

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài đình chỉ 2 cơ sở của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, cơ quan chức năng cũng tạm dừng hoạt động đối với 4 trung tâm khác.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ mở rộng điều tra đến các sai phạm khác của trung tâm (nếu có), các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị các gia đình từng cho con em theo học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà nếu bị hành hung đề nghị đến Đội Điều tra án xâm phạm thân nhân để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu siết chặt quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc. Theo đó, Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, bảo đảm các cơ sở hoạt động đúng nội dung được cấp phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không được cấp phép. Cục cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tăng cường các biện pháp an ninh, lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, giám sát, đảm bảo an toàn cho trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.