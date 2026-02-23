Sáng 23-2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho hay trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, tức 14 đến 22-2), bệnh viện ghi nhận khối lượng cấp cứu và điều trị duy trì ở mức cao, nhiều chỉ số tăng so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 273 lượt bệnh nhân cấp cứu, dao động từ 200 đến 360 ca, tăng 3,4% so với năm trước. Đáng chú ý, số trường hợp tai nạn giao thông (bao gồm bệnh nhân tự đến và chuyển viện) lên tới 429 ca, bình quân 48 ca/ngày, tăng 6,7%. Tai nạn sinh hoạt tăng mạnh nhất với 171 ca, trung bình 19 ca/ngày, tăng tới 108,5%.

Ở chiều ngược lại, số ca nhập viện liên quan một số nhóm nguyên nhân ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, số ca ngộ độc là 19 trường hợp, giảm 17,4%; số ca đả thương là 24 trường hợp, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Về phẫu thuật, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện 325 ca mổ cấp cứu trong 9 ngày Tết, giảm 10,2% so với 362 ca của năm trước. Trong đó, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình chiếm số lượng nhiều nhất với 97 ca; tiếp theo là Phẫu thuật thần kinh (79 ca) và Ngoại tiêu hóa (59 ca). Các chuyên khoa khác như Tai mũi họng, Ngoại gan mật tụy, Tiết niệu… vẫn duy trì ê-kíp trực xuyên Tết, sẵn sàng xử trí các trường hợp nặng.

Tại các khoa điều trị nội trú, đến 7 giờ cùng ngày, toàn bệnh viện còn 1.568 bệnh nhân đang điều trị, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều đơn vị ghi nhận công suất sử dụng giường bệnh vượt 100%, như Tim mạch can thiệp, Nội tiêu hóa, Nội cơ xương khớp, Nội tiết và Nội thần kinh, cho thấy áp lực điều trị không hề giảm trong những ngày đầu năm mới.

Đáng chú ý, lượng máu sử dụng trong dịp Tết là 897 đơn vị, tăng 7,9% so với Tết 2025, phản ánh nhu cầu cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức vẫn ở mức cao.

Những con số trên cho thấy trong khi nhiều gia đình quây quần đón xuân, đội ngũ y-bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn làm việc liên tục, đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị diễn ra thông suốt, kịp thời cứu chữa người bệnh trong những ngày Tết.