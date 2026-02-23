Ngủ trưa, cách nghỉ ngơi tưởng chừng đơn giản này, thực sự có tác dụng tốt hơn nhiều đối với sức khỏe so với mọi người nghĩ. Nhiều người nghĩ rằng ngủ trưa chỉ để loại bỏ mệt mỏi và phục hồi sức lực.

Nhưng trên thực tế, vai trò của giấc ngủ trưa đối với sức khỏe tốt, đặc biệt là kéo dài tuổi thọ, từ lâu đã được nghiên cứu y học khẳng định. Đặc biệt là những người có tuổi thọ cao hơn, đặc biệt là những người trăm tuổi và những người trung niên và cao tuổi khỏe mạnh, thường chú ý đến thói quen ngủ trưa của mình.

Nghiên cứu y học cho thấy những người có tuổi thọ cao hơn sẽ tuân theo một số quy tắc phổ biến khi ngủ trưa, phù hợp với nhịp sinh lý của cơ thể con người, có thể giúp cơ thể nghỉ ngơi hiệu quả, giảm tích tụ mệt mỏi và thúc đẩy điều hòa chức năng của các cơ quan.

Đổi lại, đặt nền tảng cho tuổi thọ khỏe mạnh. Vì vậy, cách thức, thời gian, tư thế... của giấc ngủ trưa là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Nắm bắt thời gian ngủ trưa là rất quan trọng

Nhiều người ngủ trưa lâu, điều này không chỉ không phục hồi năng lượng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ngủ trưa lý tưởng là 20-30 phút. Đây là thời gian đủ để cơ thể phục hồi sau mệt mỏi và đạt được sự thư giãn tối ưu.

Ngủ trưa hơn một giờ có thể dẫn đến rối loạn đồng hồ sinh học và bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn. Những giấc ngủ ngắn dài có thể đưa cơ thể vào giai đoạn ngủ sâu.

Thức dậy với cảm giác choáng váng không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc buổi chiều mà còn có thể làm gián đoạn nhịp giấc ngủ vào ban đêm. Vì vậy, duy trì thời gian ngủ trưa vừa phải là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ.

Thời gian ngủ trưa tốt nhất nên là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều

Đối với những người muốn cải thiện thể lực thông qua giấc ngủ trưa, việc lựa chọn thời gian ngủ trưa cũng rất quan trọng. Theo nghiên cứu sinh học, thời gian ngủ trưa tốt nhất nên là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, đây là khoảng thời gian đáy của đồng hồ sinh học của cơ thể

Cơ thể đang ở trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên. Lúc này, năng lượng của cơ thể bắt đầu giảm dần, nên chợp mắt ngắn để bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên tránh ngủ khi bụng đói hoặc bụng no trong thời gian này.

Ngủ khi bụng đói dễ gây trào ngược axit, dẫn đến đau dạ dày; trong khi ngủ ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn và dẫn đến khó tiêu. Do đó, việc lựa chọn thời gian ngủ trưa phù hợp không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi mà còn tránh ảnh hưởng đến chức năng bình thường của hệ tiêu hóa.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ trưa là tư thế ngủ trưa

Nhiều người có thói quen nằm sấp hoặc cúi đầu khi ngủ trong giờ nghỉ trưa, mặc dù tư thế này có thể tạm thời thoải mái.

Nhưng trên thực tế, áp lực lên cột sống và cột sống cổ rất cao, và nó cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của cơ thể. Tư thế ngủ trưa lý tưởng nên là tư thế phẳng hoặc nửa nằm, có thể thư giãn cơ thể tốt hơn và tránh cảm giác khó chịu do chèn ép cột sống

Tư thế này cũng đảm bảo hơi thở êm ái và tránh chèn ép khoang ngực và hệ hô hấp. Đối với một số người bị đau thắt lưng, tư thế nửa nằm có thể làm giảm áp lực lên lưng và cải thiện hơn nữa sự thoải mái khi ngủ trưa.

Sau một giấc ngủ trưa, cách thức dậy cũng rất quan trọng

Nhiều người thức dậy ngay sau giờ nghỉ trưa, và kết quả là họ có thể bị chóng mặt, buồn nôn và các triệu chứng khó chịu khác, do lưu lượng máu kém hoặc huyết áp dao động.

Bệnh nhân cao huyết áp cần đặc biệt lưu ý rằng đứng dậy nhanh chóng từ tư thế nằm có thể dẫn đến co mạch máu đột ngột, có thể gây ra sự dao động mạnh về huyết áp và tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và mạch máu não.

Vì vậy, sau khi ngủ trưa, bạn nên đứng dậy từ từ, cử động chân tay phù hợp, để lưu lượng máu dần trở lại bình thường, sau đó đứng dậy. Điều này có thể tránh hiệu quả sự khó chịu do dao động huyết áp và giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch và mạch máu não.

Môi trường của giấc ngủ trưa thế nào là tốt nhất

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một môi trường yên tĩnh, tối và nhiệt độ phù hợp là chìa khóa để đảm bảo chất lượng giấc ngủ trưa. Môi trường ngủ trưa quá ồn ào hoặc ánh sáng quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và độ sâu của giấc ngủ, dẫn đến hiệu quả của giấc ngủ trưa giảm đáng kể.

Một giấc ngủ trưa chất lượng cao đòi hỏi một môi trường yên tĩnh để tránh sự can thiệp từ bên ngoài, cho phép cơ thể thư giãn và bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là vào mùa hè và mùa đông, nơi điều rất quan trọng là phải duy trì nhiệt độ phòng phù hợp.

Môi trường ấm áp có thể giúp cơ thể thư giãn hoàn toàn, nhưng nhiệt độ quá cao dễ dẫn đến đổ mồ hôi, làm giảm đáng kể hiệu quả nghỉ ngơi. Vì vậy, môi trường ngủ trưa lý tưởng nên yên tĩnh, thoải mái và duy trì nhiệt độ vừa phải để mang đến không gian nghỉ ngơi chất lượng cho cơ thể.

Trạng thái ngủ trưa cũng cần được xác định theo trái tim của bạn, thay vì ép buộc bản thân phải đi vào giấc ngủ

Nhiều người có triệu chứng ám ảnh cưỡng chế khi ngủ trưa, nghĩ rằng họ phải ngủ để đạt được hiệu quả nghỉ ngơi, nhưng thực tế suy nghĩ này là sai.

Nếu bạn không thể đi vào giấc ngủ trong giấc ngủ trưa, việc buộc bản thân nhắm mắt để ngủ sẽ làm tăng áp lực lên cơ thể và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy, bạn nên duy trì tâm trí thoải mái khi ngủ trưa, nếu bạn có thể đi vào giấc ngủ thì tự nhiên là tốt nhất, nếu bạn thực sự không ngủ được, bạn có thể chọn nhắm mắt và hồi phục.

Thư giãn cơ thể và tâm trí, giảm căng thẳng và mệt mỏi, cũng có tác dụng phục hồi thể lực. Tuân thủ lâu dài phương pháp ngủ trưa này có thể giảm gánh nặng cho cơ thể, giúp phục hồi năng lượng và duy trì thể trạng tốt.

Sự thường xuyên của giấc ngủ ngắn cũng cần được quan tâm

Nhiều người khỏe mạnh và sống lâu có thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt, và giấc ngủ trưa cũng là một phần quan trọng của nó.

Đặc biệt đối với người trung niên và cao tuổi, giấc ngủ trưa có thể giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học và cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và phục hồi của cơ thể. Bác sĩ gợi ý rằng giấc ngủ ngắn nên được giữ đều đặn nhất có thể mỗi ngày, và không nên đánh bắt trong ba ngày và lưới khô trong hai ngày.

Ngủ trưa thường xuyên không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi hiệu quả mà còn giúp ổn định huyết áp và lượng đường trong máu, giảm sự xuất hiện của các bệnh tim mạch và mạch máu não. Đặc biệt ở bệnh nhân tăng huyết áp, ngủ trưa có thể làm giảm sự dao động huyết áp vào buổi chiều một cách hiệu quả và giúp mạch máu sửa chữa, thư giãn.

Không nên đánh giá thấp vai trò của giấc ngủ trưa đối với tuổi thọ và sức khỏe. Bằng cách điều chỉnh thời lượng, thời gian, tư thế, môi trường và trạng thái ngủ trưa, nhiều chỉ số sức khỏe của cơ thể có thể được cải thiện hiệu quả.

Duy trì thói quen ngủ trưa đều đặn trong thời gian dài không chỉ giúp cơ thể thư giãn và sửa chữa mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp và tiểu đường, đồng thời giảm sự xuất hiện của các biến cố tim mạch và mạch máu não.

Đặc biệt đối với người trung niên, cao tuổi và bệnh nhân tăng huyết áp, ngủ trưa là một trong những phương tiện hiệu quả để trì hoãn lão hóa và cải thiện chất lượng cuộc sống. Miễn là bạn ngủ trưa đúng cách, thói quen đơn giản này có thể đảm bảo mạnh mẽ cho một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.