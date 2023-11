Những chiến binh K đặc biệt trong lớp học Yoga miễn phí ở Sài Gòn: "Cô không còn thấy lẻ loi nữa..."

Lớp học Yoga đặc biệt của SCI: Nơi những bệnh nhân ung thư tìm lại khát vọng sống

7 năm đi kết nối yêu thương

Mỗi sáng thứ 7, dù có bận đến đâu cô Phan Thị Thu Liễu (52 tuổi) cũng ráng sắp xếp chạy xe từ quận Bình Thạnh qua Gò Vấp (TP.HCM) để tham gia lớp học Yoga do Sáng kiến Ung thư Muối - Salt Cancer Initiative (SCI) tổ chức. Tham gia lớp học được 3 năm, cô Liễu cảm thấy mình ngày một yêu đời, tự tin hơn sau một thời gian dài giày vò bởi bệnh tật.

7 năm qua, lớp học Yoga của SCI đã trở thành mái nhà chung cho các bệnh nhân ung thư

Là một giáo viên cấp 2, cuộc sống của cô Liễu dường như rơi vào bế tắc khi giữa năm 2017, cô phát hiện mắc căn bệnh ung thư khẩu hầu giai đoạn 3. Không ăn uống, không nói chuyện được suốt 3 tháng ròng, mọi sinh hoạt dường như bị đảo lộn khi sức khỏe, khả năng kinh tế của gia đình bị giảm sút nghiêm trọng. Nhờ có sự chung tay của các học sinh, nhà trường, cô Liễu từ bước đối diện và chiến đấu với căn bệnh ung thư. Đầu năm 2020, cô Liễu tìm đến lớp học Yoga của SCI như một phép thử cho ý chí của chính bản thân.

"Nhiều khi cô mệt lắm, không đi nổi nhưng cô nghĩ đến nếu không đi, lỡ lớp giải tán thì sao, mình đâu còn cơ hội để tập luyện. Ban đầu đến lớp, cô chỉ nhìn mọi người tập thôi chứ không quơ tay chân nổi. Nhưng mà nhờ có các giáo viên ở đây rất tâm huyết. Mọi người đều có một trái tim yêu thương, nghiên cứu động tác nào phù hợp với bệnh nhân ung thư chứ không giống ở các lớp Yoga thông thường. Từ đó cô cũng phát hiện ra nụ cười rất là quan trọng, đi tập Yoga rồi tự mình nhìn vào gương rồi cười, mỗi ngày lại tích cực hơn để tiếp tục chiến đấu, đi đường dài với bệnh tật", cô Liễu xúc động.

Cũng giống như cô Liễu, mắc phải căn bệnh ung thư xương đã 11 năm, dù đã cắt bỏ chân trái nhưng anh Phạm Đình Duy (33 tuổi) vẫn kiên trì tập luyện Yoga vì anh biết, SCI không chỉ là một lớp học thông thường mà còn là một mái nhà đầy ấm áp, yêu thương.

Anh Duy kiên trì tập Yoga với sau khi phải cắt bỏ 1 chân vì ung thư xương

"Mình xem SCI là một gia đình nhỏ, ở đây có các cô chú, anh chị lúc nào cũng hết mình chia sẻ thông tin, kinh nghiệm điều trị bệnh. Không ai nghĩ mình đang bị bệnh hết, tới đây là tập thôi, đặc biệt lớp học giúp mình kiểm soát được hơi thở, giảm bớt căng thằng, mệt mỏi, mang lại nguồn năng lượng mới vui vẻ hơn", anh Duy chia sẻ.

Trong khi đó, chú Nguyễn Ngọc Huấn (73 tuổi) không giấu được nỗi xúc động khi đây là buổi học Yoga đầu tiên chú tham gia ở SCI.

"Chúng tôi là những bệnh nhân không may của xã hội nên khi được tham gia lớp học, tôi rất thích. Nó giúp bản thân tôi bớt đi phần lo lắng, tâm trí cũng yên tĩnh, nhẹ nhàng hơn để có thể đối diện, sống chung với căn bệnh quái ác này", chú Huấn bày tỏ.

Giây phút chú Huấn hòa mình cùng các cô chú, anh chị em ở lớp học Yoga

"Cô không chiến đấu với ung thư một mình"

Đó là cảm nhận của cô Huỳnh Thị Nữ (54 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) sau 5 năm tham gia lớp học Yoga của SCI trong hành trình chiến đấu cùng lúc với 2 căn bệnh ung thư.

Sau khi mắc ung thư tuyến giáp vào năm 2014, cô Nữ một lần nữa chết lặng khi nghe thông báo từ bác sĩ, cô tiếp tục mắc phải ung thư vú vào năm 2017. Có điều khác với lần trước khi chỉ có một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư, cô Nữ đã biết đến SCI và tham gia lớp học Yoga tại đây.

Rất nhiều hoạt động được SCI tổ chức để giúp đỡ các bệnh nhân bị ung thư (Ảnh: SCI)

"Lúc này cô không có lẻ loi nữa, cô cảm thấy mình có được một ngôi nhà chung rất là ấm áp. Từ các bạn tình nguyện viên, hướng dẫn viên Yoga cho đến các cô chú, anh chị em đồng bệnh, mọi người đều cùng nhau chia sẻ. Cô biết mình không chiến đấu ung thư một mình nữa mà cùng với rất nhiều anh chị em ở SCI, đó là nguồn động viên tinh thần to lớn để cô tiếp tục cuộc sống", cô Nữ tâm sự.

Trải qua 5 năm cùng SCI, ngoài những lớp học Yoga, lớp học vẽ, cô Nữ còn được tham gia rất nhiều chương trình bổ ích do SCI tổ chức như "Một ngày vui", các buổi hội thảo, chạy marathon…, đặc biệt những kiến thức về ung thư, thông tin y bác sĩ mà SCI chia sẻ cho mọi người rất quan trọng.

Cô Nữ (bìa trái) vui vẻ tham gia hoạt động cùng với mọi người (Ảnh: SCI)

"Mới đầu nghe ung thư cô rất sợ, nó giống như bản án tử treo trên đầu, nhưng được tham gia cùng SCI, cô thấy cuộc sống của mình đã tốt hơn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Cô mong không chỉ bản thân cô mà những người anh chị em trong căn nhà này và những người bệnh nhân ngoài xã hội đang từng ngày chiến đấu với ung thư sẽ luôn nỗ lực để vượt qua, đẩy lùi bệnh tật. Cô bệnh ung thư đã 8 năm rồi nhưng vẫn sống, vẫn vui vẻ, hãy coi ung thư là một căn bệnh mãn tính thôi", cô Nữ cười nói.



Đồng hành cùng với SCI được 2 năm trong vai trò là giáo viên dạy Yoga, chị Trần Thị Mỹ Linh cho biết bản thân chị cảm thấy may mắn khi phần nào đó góp chút công sức để giúp đỡ những cô chú, anh chị em mắc phải căn bệnh quái ác này.

Niềm vui mỗi lần đến lớp của chị Linh là được nhìn thấy những nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ của các cô chú đang cố gắng tập luyện Yoga một cách thoải mái nhất.

"Các cô chú đến lớp mình không tập luyện tư thế khó, chủ yếu tập trung các chuyển động nhẹ nhàng, quan trọng là hơi thở, hít thở một cách có ý thức. Sau mỗi buổi tập cảm thấy mọi người thư giãn, có nhiều người ngủ được luôn nên mình thấy rất là vui", chị Linh chia sẻ.

Chị Linh chia sẻ về những tình cảm đặc biệt dành cho lớp học Yoga của SCI

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Giám đốc điều hành SCI cho biết dự án Yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư của SCI đã duy trì được 7 năm. Nếu như ban đầu SCI chỉ có một lớp học Yoga ở TP.HCM thì hiện nay đã nhân rộng lên 9 lớp ở 5 tỉnh/thành phố trên cả nước là Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và TP.HCM.

"SCI luôn mong muốn tạo cộng đồng cho bệnh nhân ung thư để mọi người được gắn kết, chia sẻ cảm xúc, nâng cao sức khỏe. Thông qua các lớp học Yoga, vẽ, hội thảo…, SCI sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức chính xác về y khoa.

Khi đến lớp thì mọi người không cảm thấy một mình, có thêm những người anh chị em trong một lớp, nó giống như ngôi nhà thứ 2 vậy, gắn kết mọi người lại với nhau và chia sẻ tinh thần sống tích cực, lạc quan nhất.

Ngày hội đi bộ được SCI tổ chức nhằm giúp đỡ, đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư (Ảnh: SCI)

SCI cũng mong muốn dự án Yoga dành cho bệnh nhân ung thư sẽ được các bệnh nhân biết đến nhiều hơn nữa để cùng tham gia vào ngôi nhà chung của SCI, đồng thời dự án cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên để giúp đỡ, đồng hành với các bệnh nhân nhiều hơn nữa", chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Giám đốc điều hành SCI chia sẻ.

SCI vào Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023

Lớp Yoga miễn phí này là 1 trong 9 lớp Yoga hoạt động định kỳ tại 5 thành phố (Hà Nội, TP. HCM, Huế, Đà Nẵng, Thái Bình). SCI còn có những hoạt động khác như 9 lớp yoga online hàng tuần vào các khung giờ sáng - chiều - tối, 3 lớp vẽ tại 3 thành phố (Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng), thư viện kiến thức ung thư online, hội thảo y khoa MEET-UP với bác sĩ chuyên khoa,...

Các hoạt động thường niên có quy mô lớn hơn có thể kể đến như Diễn đàn bệnh nhân ung thư Việt Nam, Ngày hội đi bộ "5000 Bước chân hạnh phúc", sự kiện nhảy Flashmod ngân ngày quốc tế ung thư 4/2, Show diễn thời trang We are Enough, chiếu phim...

SCI không hỗ trợ chi phí điều trị cho bất kỳ một cá nhân nào, mà kết nối các nguồn lực, cùng các đơn vị hỗ trợ thực hiện các dự án cung cấp thông tin y khoa chính xác thông qua việc kết nối bệnh nhân với bác sĩ chuyên khoa, tạo cộng đồng cho bệnh nhân ung thư thông qua việc tổ chức các hoạt động sự kiện gắn kết, hỗ trợ tinh thần và cùng nhau lan toả những điều tích cực.

Mỗi dự án/sự kiện đều có mức chi phí khác nhau, tuỳ thuộc thời điểm tổ chức. Có nhiều hoạt động SCI được hỗ trợ bằng chính sản phẩm, dịch vụ của đối tác để cùng nhau mang tới giá trị cộng đồng cho bệnh nhân ung thư. Tổng chi phí tiền mặt được dùng để vận hành và tổ chức các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân trong 6 năm là hơn 6 tỷ.

Sau 1 thời gian hoạt động, SCI đã gây dựng được niềm tin và có tiếng nói trong cộng đồng bệnh nhân ung thư, luôn giữ giá trị cốt lõi trong tất cả các hoạt động. Đó là điều nền tảng để phát triển 1 dự án bền vững.

Với các dự án đã chứng minh được sức ảnh hưởng và giá trị, SCI đã biết cách tối ưu nguồn lực về nhân sự, chi phí để mở rộng dự án đã có hoặc triển khai dự án mới một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, với hệ thống kết nối với các bác sĩ, chuyên gia nước ngoài hàng đầu về ung thư hiện có, SCI có khả năng mang được tiếng nói của cộng đồng bệnh nhân ung thư VN ra quốc tế, cũng như đưa các thử nghiệm lâm sàng tiên tiến nhất về hỗ trợ bệnh nhân Việt Nam.

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Ban sơ khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize. (bao gồm những nhà báo, nhà hoạt động xã hội, cá nhân và đại diện các tổ chức uy tín trong đa dạng lĩnh vực...) đã lựa chọn 33 trong số 129 hồ sơ ấn tượng nhất để vào Vòng chung kết, trong đó có SCI.

Sau khi lọt qua Vòng sơ khảo, các dự án sẽ được Ban giám khảo tiếp tục đánh giá và quyết định hồ sơ chiến thắng giải thưởng. Những dự án lọt vào Vòng chung kết sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm với sự hỗ trợ của các hình thức đa phương tiện. Vòng chung kết Human Act Prize sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 1‏‏6‏‏ giờ ngày 24/11. Địa điểm tại Nhà Tiền Đường - Khu nhà Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám (TP Hà Nội).‏

Trong khi đó, Triển lãm Hành động vì cộng đồng với chủ đề "Dấu ấn tiên phong" sẽ mở cửa từ ngày 24/11 đến 3/12 tại sân Bái Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám.