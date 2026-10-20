Những "bông hồng thép" kiên cường của ngành giao nhận

Sự kết hợp giữa tư duy quản trị chặt chẽ, tinh thần không ngại khó và sự tinh tế trong quản trị nhân sự chính là chìa khóa mở ra thành công của các "bóng hồng" ngành chuyển phát.

Chị Đỗ Thị Kim Dung (BEST Express Quan Nhân, Hà Nội): Từ chủ xưởng sản xuất đến hành trình khẳng định bản lĩnh quản trị

Trước khi gắn bó với màu áo BEST Express, chị Đỗ Thị Kim Dung là thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và nhiều năm làm trong lĩnh vực ngành Tài chính - Kế toán. Chị từng là chủ xưởng sản xuất phụ kiện điện tử lớn tại Hòa Bình và Hưng Yên với quy mô 300 - 500 nhân sự.

Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất gặp nhiều biến động, chị Dung nhạy bén nhận ra tiềm năng phát triển bền vững của ngành chuyển phát. Mô hình nhượng quyền BEST Express với nền tảng công nghệ, quy trình vận hành và nguồn đơn hàng từ các sàn thương mại điện tử tạo thêm cơ sở để chị bắt đầu hành trình kinh doanh mới.

Chị Đỗ Thị Kim Dung - Chủ bưu cục BEST Express Quan Nhân

"Quản trị con người là bài toán khó nhất quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Ở BEST Express, kể cả khi mới bắt đầu, lợi thế từ lượng đơn sàn sẵn có giúp bưu cục đạt điểm hòa vốn nhanh chóng, tạo đà để người làm chủ tự tin phát triển lâu dài." Chị Dung cho biết.

Hiện tại, bưu cục Quan Nhân do chị quản lý phụ trách địa bàn 2 phường với đội ngũ 15 - 18 nhân sự duy trì sản lượng ổn định từ 1.200 - 1.500 đơn/ngày, những đợt cao điểm sale có thể chạm mốc 3.000 đơn/ngày.

Chị Dung lựa chọn phong cách quản lý lắng nghe, thấu hiểu thay vì mệnh lệnh cứng nhắc. Bên cạnh các chỉ tiêu công việc gắn với chất lượng giao hàng, tiến độ xử lý đơn, chị Dung xây dựng cơ chế ghi nhận, khen thưởng phù hợp để khuyến khích nhân viên chủ động nâng cao năng suất và cùng bưu cục hoàn thành mục tiêu chung. Với chị, quản trị không chỉ là phân công công việc mà còn là tạo động lực để mỗi người hiểu rõ vai trò của mình.

Khi đơn hàng tăng đột biến vào các dịp siêu sales, chị Dung chủ động điều phối, bổ sung cộng tác viên chạy tuyến ngắn hạn, tuyển thêm shipper chính thức cho quy mô dài hạn, đồng thời tối ưu bộ phận chăm sóc khách hàng để giải quyết khiếu nại triệt để.

Không chỉ dừng lại ở Quan Nhân, chị Dung còn trực tiếp sở hữu chuỗi bưu cục Đại Mỗ, Bắc Hà Nội và tích cực kết nối nhượng quyền thành công cho nhiều đối tác mới tại Kiến Hưng, Hoàng Quốc Việt, Hòa Bình. Chị sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, hướng dẫn và hỗ trợ vận hành để giúp các đối tác mới vững tay chèo, cùng nhau xây dựng hệ thống phát triển toàn diện.

Chính thái độ phục vụ tận tâm, chăm sóc chu đáo và sát sao đã giúp chuỗi bưu cục của chị Dung có lượng khách quen vô cùng trung thành. Nhiều shop lớn chủ động yêu cầu đơn vị quản lý đổi đơn vị vận chuyển sang bưu cục Quan Nhân, thậm chí khi chuyển kho đi địa bàn khác, khách vẫn yêu cầu đích danh bưu cục Quan Nhân phục vụ vì tin tưởng chất lượng dịch vụ.

Chị Vũ Thị Vân (BEST Express Phường Thới An, TP.HCM): Biểu tượng của tốc độ và hiệu suất vận hành bứt phá

Bản lĩnh đôi khi không nằm ở những quyết định lớn lao, mà được thể hiện qua khả năng duy trì chất lượng mỗi ngày. Trong ngành chuyển phát, mỗi đơn hàng đều gắn với một kỳ vọng về thời gian và chất lượng phục vụ. Để duy trì hiệu quả, người điều hành cần theo sát hoạt động của bưu cục, phối hợp các khâu giao nhận và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Tại khu vực phía Nam, chị Vũ Thị Vân là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh "chiến thắng của niềm tin" trong ngành giao nhận. Điều hành bưu cục tại khu vực Phường Thới An (TP.HCM), chị Vân đã thiết lập những chỉ số vận hành ấn tượng, đưa bưu cục trở thành một trong những điểm sáng của hệ thống.

Chị Vũ Thị Vân - Trưởng bưu cục BEST Express Phường Thới An

Bên cạnh yếu tố con người, công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng, hệ thống V9 và ứng dụng điều phối của BEST Express hỗ trợ theo dõi tình trạng đơn hàng, quản lý tuyến giao nhận và phát hiện những điểm cần xử lý kịp thời giúp chị Vân vận hành bưu cục trơn tru hơn.

Với tư duy điều phối linh hoạt và sát sao trong từng quy trình nhỏ, bưu cục do chị Vân quản lý luôn duy trì hiệu suất giao hàng chuẩn xác đến 99,8% giao đúng hẹn. Tinh thần quyết liệt, xem mỗi đơn hàng là một "trận chiến" đã giúp bưu cục duy trì sản lượng ổn định và xuất sắc được vinh danh ở vị trí Top 1 Hiệu suất.

Chị Hoàng Thị Thu Thủy (BEST Express Thái Nguyên): "Đánh thức" tiềm năng logistics vùng cao

Đánh tan định kiến cho rằng khu vực miền núi phía Bắc là "vùng khó" của giao nhận do địa hình chia cắt và chi phí vận hành đắt đỏ, chị Hoàng Thị Thu Thủy đã chứng minh điều ngược lại. Gia nhập mạng lưới nhượng quyền BEST Express từ năm 2022, chị Thủy tận dụng làn sóng chuyển dịch của thương mại điện tử cùng hệ thống và nguồn hàng có sẵn từ BEST Express để đưa dịch vụ giao nhận hiện đại cắm rễ sâu tại Thái Nguyên, giải quyết triệt để bài toán quy hoạch tuyến đường và tối ưu chi phí vận chuyển địa phương.

Chị Hoàng Thị Thu Thủy - Chủ bưu cục BEST Express Thái Nguyên

Từ những ngày đầu khai phá thị trường, bưu cục của chị Thủy hiện duy trì sản lượng ổn định lên tới 5.000 đơn/ngày, khoảng 150.000 đơn/tháng. Không chỉ dừng lại ở chuyển phát nhanh, chị Thủy đang tiếp tục mở rộng điểm gom hàng và khai thác các giải pháp vận tải hàng nặng của BEST Cargo, đưa logistics trở thành cầu nối giúp nông sản và hàng hóa địa phương vươn xa.

Chị đặc biệt coi trọng tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của nhân viên, bởi mỗi người trực tiếp chăm sóc khách hàng hoặc giao hàng đều góp phần tạo nên niềm tin của khách hàng. "Vùng cao không nhất thiết là điểm cuối của một tuyến giao hàng, đó hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu của một thị trường mới đầy tiềm năng khi hạ tầng, công nghệ và con người được kết nối đúng cách." Chị Hoàng Thị Thu Thủy cho biết

Ba hành trình, một điểm chung: Không ngừng tiến về phía trước

Logistics từng được xem là "sân chơi" của nam giới với nhiều áp lực, đòi hỏi khả năng quản trị, tư duy vận hành và sự bền bỉ trước những biến động của thị trường. Thế nhưng, ngày càng nhiều bóng hồng khẳng định năng lực làm chủ tại hệ thống nhượng quyền BEST Express, từ quản lý hàng nghìn đơn hàng mỗi ngày đến phát triển thị trường và xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Hình ảnh những nữ quản lý quyết đoán điều hành kho bãi, theo sát từng tuyến xe giao nhận đã hoàn toàn xóa bỏ những định kiến cũ về ngành logistics. Bản lĩnh, sự kiên trì cùng khả năng quản trị mềm mỏng chính là "vũ khí" giúp những "bông hồng thép" bản lĩnh không chỉ tự chủ về kinh tế mà còn góp phần phủ kín những "mạch máu" giao nhận trên khắp mọi miền đất nước, lan tỏa nguồn cảm hứng khởi nghiệp mạnh mẽ cho cộng đồng phái đẹp.

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