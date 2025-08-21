Fanpage aFamily

Những "bóng hồng" hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Nổi bật bên cạnh đội hình nam là những "bóng hồng" các khối Quân đội và Công an với vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Hôm nay 21-8, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ và các quân nhân Nga, Lào, Campuchia cùng khí tài đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành từ 20 giờ tối tại quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

