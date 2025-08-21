21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh
21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trước đó, tối 19/8, 15 khẩu pháo lễ 105 mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 được tập kết tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẵn sàng bước vào buổi luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Người dân tập trung đông ở sân vận động Mỹ Đình theo dõi buổi tổng hợp luyện và chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ.