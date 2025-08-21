Fanpage aFamily

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Vĩnh Sơn - Minh Tuệ/VTC News,
21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 1.

Tối 21/8, 21 loạt pháo lễ khai hỏa trên nền nhạc mở màn buổi tổng hợp luyện lần đầu của Lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sân vận động Mỹ Đình.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 2.

Mỗi khẩu pháo có 3 pháo thủ vận hành, gồm: một người giật cò, một người đóng mở khóa nòng và một người nạp đạn, tốc độ thao tác khoảng ba giây cho mỗi phát bắn.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 3.

Nghi thức bắn pháo lễ được tính bằng khoảnh khắc nên không được phép sai sót. Lữ đoàn Pháo binh 45 là đơn vị nhiều năm thực hiện nhiệm vụ bắn pháo lễ.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 4.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 5.

Trước đó, tối 19/8, 15 khẩu pháo lễ 105 mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 được tập kết tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẵn sàng bước vào buổi luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 6.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh - Ảnh 7.

Người dân tập trung đông ở sân vận động Mỹ Đình theo dõi buổi tổng hợp luyện và chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ.

