Những “bóng hồng blouse trắng” đứng sau hàng nghìn ca cứu sống bệnh nhân, đưa y học Việt Nam lên tầm cao mới

Trong lịch sử phát triển của ngành y Việt Nam, không ít bước ngoặt quan trọng gắn liền với những con người tận tâm trong chiếc áo blouse trắng. Đặc biệt, nhiều nữ bác sĩ đã trở thành những “người mở đường”, góp phần đưa các kỹ thuật y học tiên tiến vào Việt Nam. Những đóng góp của họ không chỉ giúp cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mà còn tạo nên nền tảng để y học Việt Nam từng bước tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Người mở đường cho thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam

Nhắc đến lĩnh vực hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam, không thể không nhắc tới GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng Lao động và nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Vào những năm 1990, khi kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vẫn còn rất mới mẻ ở khu vực Đông Nam Á, bà cùng các cộng sự đã nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và xây dựng nền tảng chuyên môn để triển khai kỹ thuật này tại Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Năm 1998, ba em bé đầu tiên tại Việt Nam ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Từ Dũ. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra hy vọng làm cha mẹ cho hàng chục nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn.

Không chỉ tiên phong đưa IVF vào Việt Nam, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng còn có nhiều nghiên cứu được quốc tế ghi nhận về ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe sinh sản. Những công trình này góp phần cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng về tác động lâu dài của chiến tranh đối với sức khỏe con người.

Với những đóng góp lớn lao cho ngành y và xã hội, bà được trao nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động.

TS.BS Nguyễn Thị Sim - Người đặt nền móng cho y học bào thai tại Việt Nam

Một trong những lĩnh vực y học hiện đại đang phát triển mạnh tại Việt Nam là y học bào thai - chuyên ngành tập trung vào việc theo dõi, chẩn đoán và điều trị bệnh ngay từ khi em bé còn trong bụng mẹ. Người đặt nền móng cho lĩnh vực này tại Việt Nam là TS.BS Nguyễn Thị Sim.

Trong nhiều năm công tác trong lĩnh vực sản khoa, bà đã góp phần đưa các kỹ thuật siêu âm chẩn đoán trước sinh, sàng lọc dị tật thai nhi và chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao vào thực hành lâm sàng.

TS.BS Nguyễn Thị Sim

Nhờ sự phát triển của y học bào thai, nhiều bệnh lý bẩm sinh có thể được phát hiện từ sớm, giúp bác sĩ và gia đình có phương án theo dõi, điều trị hoặc can thiệp kịp thời. Điều này góp phần giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh và cải thiện chất lượng chăm sóc thai kỳ.

Bên cạnh công tác điều trị, TS.BS Nguyễn Thị Sim còn dành nhiều tâm huyết cho đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, góp phần xây dựng đội ngũ bác sĩ sản khoa có chuyên môn sâu trong lĩnh vực chẩn đoán trước sinh.

Những đóng góp của bà đã giúp Việt Nam từng bước tiếp cận với xu hướng y học hiện đại trên thế giới, nơi việc chăm sóc sức khỏe bắt đầu ngay từ giai đoạn bào thai.

TS.BS Phan Thị Hồ Hải - “Cây đại thụ” của ngành gây mê hồi sức Việt Nam

Trong bất kỳ ca phẫu thuật nào, vai trò của bác sĩ gây mê hồi sức là vô cùng quan trọng, quyết định sự an toàn của người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật. TS.BS Phan Thị Hồ Hải được xem là một trong những chuyên gia có đóng góp lớn cho sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, bà đã tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình gây mê hồi sức hiện đại, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho bệnh nhân trong các ca phẫu thuật phức tạp.

TS.BS Phan Thị Hồ Hải

Bà cũng là người tích cực tham gia đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ gây mê hồi sức, giúp mở rộng nguồn nhân lực cho chuyên ngành vốn đòi hỏi kỹ thuật cao và áp lực lớn.

Nhờ sự phát triển của gây mê hồi sức, nhiều ca phẫu thuật khó trước đây vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro đã trở nên an toàn hơn, giúp hàng nghìn bệnh nhân có cơ hội được điều trị và hồi phục.

Trong mắt đồng nghiệp, TS.BS Phan Thị Hồ Hải không chỉ là một chuyên gia giàu kinh nghiệm mà còn là người thầy tận tâm, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của chuyên ngành gây mê hồi sức tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay - Người tiên phong hiện đại hóa y học cổ truyền

Y học cổ truyền từ lâu đã là một phần quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững trong bối cảnh y học hiện đại, lĩnh vực này cần được nghiên cứu và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn khoa học. PGS.TS Nguyễn Thị Bay là một trong những người tiên phong theo đuổi hướng đi đó.

Trong nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, bà đã nỗ lực thúc đẩy việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tăng tính khoa học trong các phương pháp chữa bệnh truyền thống.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay

Các công trình nghiên cứu của bà tập trung vào việc chuẩn hóa dược liệu, đánh giá hiệu quả của các bài thuốc cổ truyền và ứng dụng chúng trong điều trị bệnh lý mạn tính.

Ngoài hoạt động nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thị Bay còn tích cực tham gia công tác đào tạo, góp phần hình thành đội ngũ bác sĩ y học cổ truyền có kiến thức chuyên sâu và tư duy khoa học.

Những đóng góp của bà đã góp phần thay đổi cách nhìn về y học cổ truyền, đưa lĩnh vực này tiến gần hơn với các tiêu chuẩn của y học hiện đại.

BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Nữ bác sĩ đầu tiên điều khiển robot phẫu thuật sản phụ khoa

Trong bối cảnh y học ngày càng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, phẫu thuật robot được xem là một trong những bước tiến quan trọng giúp nâng cao độ chính xác và giảm xâm lấn cho người bệnh.

Tại Việt Nam, BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Nguyên Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, được biết đến là nữ bác sĩ đầu tiên điều khiển robot phẫu thuật trong lĩnh vực sản phụ khoa.

BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Với kinh nghiệm nhiều năm trong chuyên ngành sản phụ khoa, bà đã tham gia triển khai và phát triển các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại nhằm điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý phụ khoa phức tạp.

Phẫu thuật robot cho phép bác sĩ thực hiện các thao tác tinh vi với độ chính xác cao, đồng thời giúp giảm đau, giảm mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Bên cạnh công tác chuyên môn, BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi còn tích cực tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản phụ khoa.

Từ phòng mổ, phòng sinh cho đến phòng nghiên cứu, những nữ bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng vẫn ngày ngày âm thầm cống hiến. Họ không chỉ là người trực tiếp cứu chữa bệnh nhân mà còn là những người tiên phong đưa các kỹ thuật mới vào thực hành, đặt nền móng cho sự phát triển của nhiều chuyên ngành y học tại Việt Nam.

Những đóng góp bền bỉ ấy đã và đang giúp y học Việt Nam tiến những bước vững chắc hơn trên con đường hội nhập với y học thế giới, đồng thời mang lại cơ hội sống và hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân.