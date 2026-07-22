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"Nguyện vọng lớn nhất bây giờ là tìm được bà về”

5 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng tại bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu), dấu vết tàn phá vẫn hiện hữu ở khắp nơi.

Dòng nước đục vẫn cuồn cuộn chảy qua những vết sạt lở còn mới, máy xúc cùng lực lượng chức năng vẫn liên tục san gạt bùn đất, đá tảng và cây gãy để mở đường, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Con đường bê tông dẫn vào bản vốn rộng lớn khang trang, giờ bị dòng lũ xé toạc, những lớp đất đá bị cày xới lộ lên trên, sần sùi, nham nhở.

Phía bên này, trên bức tường trắng, vệt bùn vẫn còn in cao quá đầu người. Phía bên đó, căn nhà hai tầng bị dòng nước lũ 5 ngày trước “ngoạm” mất chỉ còn lại một nửa phía sau, chênh vênh như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Giữa khung cảnh tan hoang ấy, những bàn thờ tạm được dựng vội trên nền đất nhão nhoẹt, chỉ che bằng tấm bạt hoặc chiếc ô. Khói hương vẫn nghi ngút. Đó là nơi những gia đình có người mất tích gửi gắm hy vọng, cầu mong người thân sớm được trở về.

Đến ngày 21/7, trận lũ quét xảy ra hôm 17/7 tại xã Mường Than đã khiến 7 người thiệt mạng, 8 người bị thương và vẫn còn một người mất tích.

Người mà gia đình vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm là bà Đ.T.H. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi dòng lũ cuốn bà đi, chị Đào Thị Phương, người thân của nạn nhân, vẫn chưa thể giấu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng khi đứng trước căn nhà chỉ còn lại bộ khung.

"Đến giờ này em vẫn chưa tìm được bà. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, các đội cứu hộ vẫn đang đi tìm nhưng chưa có tin gì. Hôm đó lũ về nhanh quá, những người chạy nhanh thì còn thoát. Bà không chạy kịp nên bị nước cuốn đi" chị nghẹn giọng.

Theo lời người phụ nữ, căn nhà này của bà mới được xây khoảng ba đến bốn năm. Bà H. sống cùng chồng, con trai và con dâu, đồng thời bán một quán tạp hóa nhỏ ngay tại nhà.

"Tài sản không còn gì nữa. Không còn một cái gì hết. Vì trước giờ chưa bao giờ có lũ như thế này nên ai cũng để đồ ở tầng một. Bây giờ mọi thứ mất hết rồi", chị Phương nói.

Theo chị Phương, trước giờ trong bản chưa từng xảy ra trận lũ nào lớn đến vậy nên mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra ở tầng một, toàn bộ tài sản cũng được cất giữ tại đây. Khi nước tràn đến, tất cả bị cuốn sạch.

Tuy nhiên, điều khiến gia đình đau đáu lúc này không còn là căn nhà hay của cải. Sau nhiều ngày tìm kiếm, điều họ mong mỏi nhất chỉ là tìm thấy bà để đưa bà trở về.

"Nguyện vọng lớn nhất bây giờ là tìm được bà về để an táng cho bà về nơi yên nghỉ."

Nói rồi chị nhìn nơi chiếc máy xúc vẫn đang chậm rãi đào bới từng lớp đất đá. Chồng của bà H. vừa theo lực lượng tìm kiếm xuống hiện trường, tiếp tục rà soát những vị trí còn nghi ngờ. "Ông ấy vừa xuống dưới để nhờ máy xúc tìm tiếp, xem còn chỗ nào sót thì tìm giúp bà", chị kể.

"Bà bảo từ từ để quay lại lấy sổ đỏ..."

Trong khi gia đình bà H. vẫn thấp thỏm chờ đợi phép màu, cách đó không xa, một gia đình khác vừa trải qua khoảnh khắc đau lòng khi nhận lại người thân sau 5 ngày mất tích.

Khoảng 10 giờ sáng 21/7, thi thể bà N.T.M. được lực lượng chức năng tìm thấy. Chị Trần Thị Hậu, người thân của bà, cho biết gia đình đã đưa bà về Thái Nguyên để lo hậu sự.

"Trước đó bà đang ở Tân Uyên (Lai Châu) với con cháu. Mới khoảng hai, ba hôm trước bà mới về đây. Đây là nhà của bà nhưng tối hôm đó bà sang ngủ nhờ nhà hàng xóm phía dưới. Lũ về nhanh quá nên bà không kịp chạy. Gia đình tìm suốt từ hôm xảy ra lũ đến nay mới tìm thấy", chị Hậu kể.

Suốt những ngày bà mất tích, người thân dựng một chiếc lán nhỏ và lập bàn thờ tạm ngay trước căn nhà để thắp hương, cầu mong sớm tìm thấy bà.

Anh Hứa A Chồn, người nhà của nạn nhân, vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc của buổi sáng định mệnh. Theo anh, từ khoảng 7 giờ đến hơn 8 giờ sáng, nước suối chỉ chuyển màu đục, chưa ai nghĩ sẽ xảy ra thảm họa. Đến khoảng 9 giờ, một đợt lũ lớn bất ngờ ập xuống.

"Lúc đó nó ầm một phát như tiếng máy bay. Nhà cửa, lán trại trôi hết. Mọi người chạy hết lên phía trên. Có người kéo bà chạy nhưng bà bảo từ từ để quay lại lấy sổ đỏ. Chỉ một lúc sau nước về, cuốn trôi tất cả", anh kể.

Chiều 21/7, bản Chít vẫn chìm trong bầu không khí nặng nề.

Một gia đình đã có thể đưa người thân trở về sau 5 ngày ngóng đợi. Một gia đình khác vẫn chưa thể khép lại chuỗi ngày dài nhất trong cuộc đời họ. Giữa bản làng còn ngổn ngang đất đá, những bàn thờ dựng tạm vẫn nghi ngút khói hương, bởi với người ở lại, trận lũ chưa thực sự kết thúc khi người thân vẫn chưa được trở về.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu, trận lũ quét và sạt lở đất tại xã Mường Than đã ảnh hưởng trực tiếp đến 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng, Nậm Ngùa và Khì. Tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, di dời người cùng tài sản đến nơi an toàn. Gần 1.700 người đã được sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng do lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than.

Để hỗ trợ địa phương sớm ổn định đời sống người dân, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho tỉnh Lai Châu để khắc phục hậu quả mưa lũ.