Sau hai năm học tập, đồng thời chăm sóc cô con gái nhỏ và chào đón cậu con trai, cô Lee hiện đang chuẩn bị bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

Là một cựu nhân viên phòng khám nha khoa 35 tuổi, cô đã vượt qua kỳ thi công chức thường niên trong lĩnh vực y tế vào tháng 8 năm nay. Bài kiểm tra khó này được tổ chức hàng năm, bao gồm các môn học từ lịch sử Hàn Quốc và tiếng Anh đến quản lý chăm sóc sức khỏe và các luật liên quan.

Cô Lee nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Korea Herald: "Tôi thường cảm thấy lo lắng và kiệt sức khi công việc nhà chất đống, từ việc chuẩn bị bữa ăn, rửa bát cho đến giặt giũ và dọn dẹp".

Khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cô có thể dành trọn cho việc học là khi đứa con đầu lòng của cô đi nhà trẻ - từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc 5 giờ chiều - trong khi một bảo mẫu từ dịch vụ chăm sóc trẻ em do nhà nước điều hành chăm sóc con trai cô tại nhà.

Tuy nhiên, động lực thúc đẩy cô là quyết tâm trở thành "tấm gương cho trẻ em bằng cách làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng", cô Lee, người có hai đứa con hiện đã được ba tuổi và tám tháng tuổi, cho biết.

Nếu bạn nghĩ cô Lee là trường hợp ngoại lệ thì bạn đã nhầm.

Trên các nền tảng mạng xã hội ở Hàn Quốc, những bà mẹ trẻ như cô Lee chia sẻ thói quen hàng ngày của họ - học bài trong khi con cái ngủ trưa, hoặc thậm chí là khi con đang ngủ trên lưng - trong một cộng đồng "momsisaeng" đang ngày càng phát triển.

Thuật ngữ này kết hợp giữa từ "mẹ" và từ tiếng Hàn "gosisaeng", dùng để chỉ những người đang chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia như kỳ thi luật sư và kỳ thi tuyển dụng của chính phủ.

Một số người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia có tên là Suneung để theo học các khóa học chuyên ngành dược hoặc thú y tại các trường đại học.

"Việc làm mẹ không giới hạn con người tôi"

Cô Kim Myung-eun, 38 tuổi, một người mẹ ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, đã theo học để trở thành một kế toán viên thuế được chứng nhận từ cuối năm 2024.

Kim cho biết cô bắt đầu xem xét vai trò của mình trong xã hội vượt ra ngoài vai trò là mẹ của con trai sau khi con trai vào tiểu học vào năm 2025.

"Vì bây giờ con trai tôi dành nhiều thời gian hơn ở các học viện tư nhân và với bạn bè sau giờ học nên tôi cũng có nhiều thời gian riêng tư hơn."

Cô Lee Seo-ye, 32 tuổi, mẹ của một cậu con trai 7 tuổi và một cô con gái 6 tuổi sống tại Ulsan, đã chuẩn bị cho kỳ thi công chức cấp độ 9 kể từ tháng 1.

Cô đồng cảm với động lực học tập của cô Kim khi nói rằng: "Chuẩn bị cho kỳ thi là cách tôi khẳng định lại chính mình sau khi đã làm mẹ".

Ngoài việc lấy lại được bản sắc của mình, việc chứng kiến thế hệ cha mẹ mình già đi khiến cô nhận ra tầm quan trọng của việc độc lập về tài chính trong một xã hội già hóa, nơi tuổi thọ ngày càng tăng.

Cô nói thêm: "Tôi không muốn phụ thuộc vào chồng về mặt tài chính mãi mãi, và tôi tin chắc rằng việc bản thân có khả năng tài chính cũng sẽ có lợi cho các con tôi".

Cô thức dậy vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng các ngày trong tuần để học trước khi các con thức dậy và chuẩn bị đến trường.

Khi ở trường hoặc tham gia các lớp học sau giờ học, cô vẫn tiếp tục học tập và giữ động lực bằng cách chia sẻ lịch trình học tập hàng ngày của mình trên Instagram.

"Tôi sinh con khi còn trẻ và đã nghỉ việc một thời gian dài để nuôi dạy chúng. Tôi đang học hành chăm chỉ, hy vọng sẽ trở lại xã hội không phải với tư cách là vợ hay mẹ của ai đó, mà là một người chuyên nghiệp, hoàn thành tốt công việc của mình", cô nói.

Các bà mẹ vừa ôm con vừa học, cả vì con, cả vì chính mình vì họ không chỉ "làm mẹ", họ là những người phụ nữ có bản sắc của riêng mình và không nên bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì.

Đối với cô Lee, cựu nhân viên phòng khám nha khoa đã vượt qua kỳ thi công chức, mong muốn cân bằng giữa cuộc sống nghề nghiệp và gia đình đã thúc đẩy cô chuẩn bị cho kỳ thi.

Bà cho biết, sự nghiệp trong dịch vụ chính phủ là một trong số ít lựa chọn nghề nghiệp cho phép các bà mẹ cân bằng giữa công việc ở nhà và ở nơi làm việc, nhờ chế độ nghỉ phép chăm sóc con được đảm bảo và công việc ổn định cho đến khi nghỉ hưu.

Hỗ trợ thiết yếu

Cô Seong, 34 tuổi, bắt đầu hành trình kéo dài nhiều năm để trở thành chuyên gia pháp lý vào tháng 3 năm 2019, khi con gái cô mới chỉ 7 tháng tuổi.

Sau khi chuẩn bị chuyên sâu cho Kỳ thi tuyển sinh đào tạo luật để được vào trường luật, cô đã được nhận vào Khoa Luật của Đại học Hàn Quốc vào năm sau. Năm 2024, cô đã vượt qua kỳ thi luật sư và hiện đang làm luật sư tại một trong năm công ty luật hàng đầu cả nước. Con gái cô bắt đầu học tiểu học vào năm 2025.

Đó là một con đường có tính cạnh tranh cao và cô thừa nhận rằng cô sẽ không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ. Trong khi chồng cô làm việc toàn thời gian, một người trông trẻ tại nhà sẽ chăm sóc con cô hầu hết thời gian. Vào những ngày cuối tuần và bất cứ khi nào cần, mẹ chồng cô, người sống gần đó, thường đến giúp đỡ.

"Tôi đã hy sinh thời gian chăm sóc con để học. Có thể nói tôi đã tạm gác việc làm cha mẹ lại một thời gian. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, tôi đã không thể làm được điều đó", cô nói.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp luật sư, công việc trước đây của cô trong nhóm chiến lược doanh nghiệp tại một tập đoàn lớn mang lại mức lương và phúc lợi ổn định khiến nhiều người phải ghen tị.

Nhưng cô ấy cho biết cô ấy khao khát "một môi trường mà tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn dựa trên chuyên môn của mình".

"Tiền không phải là tất cả, nhưng tôi muốn cho con mình nhiều cơ hội hơn", cô nói thêm. "Tôi cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn nữa để chuẩn bị cho một tương lai bất định, vì vậy tôi quyết định chấp nhận thử thách trước khi quá muộn."

