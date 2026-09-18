Nhức mắt với cảnh nóng của Ji Chang Wook trong bom tấn 19+ The Scandal, chưa bao giờ phim Hàn bạo đến thế!

The Scandal - series cổ trang 19+ mới của Netflix với sự góp mặt của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana - vừa chính thức lên sóng và lập tức thu hút sự chú ý với câu chuyện tình ái đầy dục vọng giữa những con người sống trong xã hội Joseon. Nếu 3 tập đầu với độ bạo khá nhẹ nhàng vẫn khiến khán giả có phần thắc mắc về con số 19+ thì ngay đầu tập 4, The Scandal đã đưa ra câu trả lời theo cách khiến nhiều người phải hoang mang tột độ.

Ba diễn viên chính trong phim (Ảnh: Netflix)

Cụ thể tập 4 mở đầu với cảnh nóng giữa Cho Won (Ji Chang Wook) và một kỹ nữ cùng mức độ táo bạo hoàn toàn khác những gì bộ phim đã thể hiện trước đó. Từ lời thoại đến phần hình ảnh trần trụi đều khiến người xem phải "ngượng chín mặt", không dám tin vào những gì đang diễn ra trên màn hình, nhất là khi người thể hiện nó còn là Ji Chang Wook.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng bùng nổ sự ngỡ ngàng. Dù đã biết phim được gắn mác 19+ nhưng vì đây là series, không phải phim điện ảnh, nên mức độ táo bạo này vẫn khiến nhiều người hoang mang.

(Ảnh: Netflix)

Ji Chang Wook có cảnh nóng cực kỳ táo bạo ở tập 4 (Ảnh: Netflix)

Bình luận của khán giả:

- 3 tập đầu còn tưởng 19+ cho có, đến tập 4 mới hiểu cái mác 19+ này.

- Không thể nào, Ji Chang Wook đang làm gì đấy???

- Ôi, còn bạo hơn cả bản điện ảnh...

- Hãy nói với tôi đó không phải Ji Chang Wook đi.

- Phim Hàn thật sự bị điên rồi!

Thực tế trong phân cảnh này, Cho Won tìm đến kỹ nữ như một cách lấp đầy khoảng trống trong lòng và cố gắng che giấu những khao khát ngày càng mãnh liệt dành cho Phu nhân Cho (Son Ye Jin). Anh vốn là một tay chơi khét tiếng, quen với việc chinh phục phụ nữ và coi những cuộc tình chóng vánh như một trò tiêu khiển. Nhưng càng cố dùng những cuộc vui thể xác để khỏa lấp cảm xúc, Cho Won càng cho thấy mình không thể thoát khỏi sự ám ảnh dành cho phu nhân. Cảnh nóng này vì thế không chỉ gây chú ý bởi mức độ táo bạo mà còn đánh dấu lúc mặt tối trong đời sống tình cảm của Cho Won được phơi bày rõ hơn.

Cảnh nóng giúp khắc họa tâm lý nhân vật Cho Won (Ảnh: Netflix)

The Scandal được xây dựng dựa trên Untold Scandal (2003), bộ phim Hàn Quốc từng có sự tham gia của Bae Yong Joon, Jeon Do Yeon và Lee Mi Sook, đồng thời lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos. Bản 2026 chuyển câu chuyện thành series lấy bối cảnh Joseon, tiếp tục khai thác những trò chơi quyền lực, dục vọng và tình ái giữa giới quý tộc.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai phu nhân Cho - một phụ nữ quý tộc thông minh, sắc sảo và không muốn bị trói buộc bởi những quy tắc dành cho phụ nữ thời Joseon. Ji Chang Wook đóng Cho Won, công tử nổi tiếng phong lưu với khả năng quyến rũ phụ nữ. Nana đảm nhận Hui Yeon, một góa phụ được biết đến bởi vẻ ngoài đoan chính và cuộc sống tưởng như không thể bị lay chuyển. Mọi chuyện bắt đầu khi phu nhân Cho đưa ra một cuộc cá cược với Cho Won. Mục tiêu của anh là chinh phục Hui Yeon - người phụ nữ mà ai cũng cho rằng sẽ không dễ dàng khuất phục trước những lời tán tỉnh. Ban đầu, đây chỉ là trò chơi giữa hai con người tin rằng mình có thể kiểm soát ham muốn và cảm xúc của người khác. Nhưng càng tiến sâu, ranh giới giữa trò chơi, dục vọng và tình cảm thật sự càng trở nên mong manh.

Tạo hình của Son Ye Jin trong phim (Ảnh: Netflix)

Phim hiện đã phát hành trọn bộ 8 tập trên nền tảng Netflix.