Son Ye Jin đang mang thai lần 2?

Sáng 18/9, tờ Osen đưa tin, Son Ye Jin hiện dính tin mang thai lần 2 và nguồn cơn bắt nguồn từ màn lộ diện mới đây của cô trong buổi họp báo công bố dự án phim Scandal của Netflix cách đây ít hôm. Vào ngày hôm đó, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh diện áo cổ lọ xuyên thấu kết hợp cùng chiếc váy ngắn màu đen mặc bên ngoài.

Trong khá nhiều hình ảnh do truyền thông chụp lại được, Son Ye Jin để lộ phần bụng trông có phần nhô lên, hình ảnh này được nhận xét là khá giống với 1 bà bầu. Từ đây, nghi vấn mỹ nhân họ Son hiện đang mang thai con thứ 2 đã xuất hiện rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Phần bụng của Son Ye Jin có dấu hiệu nhô lên. Ngay lập tức, cô dính nghi vấn đang mang bầu lần 2. Ảnh: Naver

Trong khi 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Son Ye Jin lại có tin vui thì cũng có không ít người hâm mộ nhấn mạnh, chưa thể dựa vào những hình ảnh nói trên để kết luận rằng nữ diễn viên Hạ Cánh Nơi Anh đang mang thai em bé thứ 2. Theo những khán giả này, trang phục nữ diễn viên họ Son diện ngày hôm đó có thiết kế phần chân váy xòe rộng dần. Và khi Son Ye Jin thay đổi tư thế hay tùy thuộc vào góc chụp có thể sẽ khiến chiếc váy giống như bị phồng lên, điều này làm cho người xem tưởng nhầm phần bụng của nữ diễn viên nhô cao.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Son Ye Jin vẫn chưa có động thái lên tiếng về thông tin cô đang mang thai con thứ 2 cho ông xã Hyun Bin. Trước đó, 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng ra đời vào tháng 11/2022.

Son Ye Jin chưa lên tiếng về nghi vấn mang bầu. Ảnh: Nate

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tị”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. Hôn lễ diễn ra trong lễ đường đẹp như thế giới cổ tích, quy tụ dàn khách mời hoành tráng như lễ trao giải, được chọn là sự kiện truyền thông thu hút sự quan tâm hàng đầu châu Á nửa đầu năm 2022.

Gong Hyo Jin, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun và Yoona (SNSD), Ji Jin Hee, Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Song Joong Ki,… đã đến chung vui trong hôn lễ thế kỷ này. Nhìn quang cảnh dàn siêu sao hạng A tề tựu, chụp hình kỷ niệm mà ai nấy cũng choáng, còn tưởng là khung cảnh 1 sự kiện trao giải lớn.