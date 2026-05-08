"Như ánh sương mai": Hành trình vượt lên nghịch cảnh của người phụ nữ chỉ cao 1.2 mét

Đó là câu chuyện xúc động chương trình "Trạm yêu thương" phát sóng lúc 10h ngày 2/5 đã mang đến cho khán giả. Xuất hiện trong chương trình, Hồ Thị Láng gây ấn tượng bởi vóc dáng nhỏ bé cùng nụ cười hiền lành. Sinh ra khỏe mạnh nhưng từ năm 12 tuổi, cơ thể chị bắt đầu biến dạng vì cột sống cong vẹo, khiến chiều cao chỉ khoảng 1.2 m. Hoàn cảnh khó khăn cùng những mặc cảm tuổi thơ khiến chị phải nghỉ học từ lớp 7. Những lời trêu chọc, ánh nhìn tò mò của mọi người từng khiến chị nhiều lần tủi thân và thu mình lại.

Tuy nhiên, thay vì đầu hàng số phận, Hồ Thị Láng lựa chọn tự đứng dậy. Chương trình đã tái hiện hành trình chị một mình ra Hà Nội học nghề tranh giấy xoắn - bộ môn nghệ thuật thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì. Để theo đuổi đam mê, chị vừa học nghề vừa làm công nhân để tự trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Trở về Đà Nẵng, chị bắt đầu khởi nghiệp với nghề giấy xoắn bằng tất cả quyết tâm. Những ngày đầu không hề dễ dàng khi sản phẩm còn xa lạ với thị trường, nhiều tháng không có đơn hàng, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Thế nhưng Hồ Thị Láng vẫn không bỏ cuộc. Chị đặt tên xưởng của mình là "Sương Ban Mai Quilling", như cách ví bản thân với những giọt sương mong manh nhưng luôn cố gắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Điều khiến nhiều khán giả xúc động không chỉ là hành trình vượt khó của chị mà còn ở tấm lòng dành cho cộng đồng. Từ một người từng cần được giúp đỡ, Hồ Thị Láng nay trở thành người trao cơ hội cho những hoàn cảnh giống mình. Chị mở lớp dạy nghề giấy xoắn cho hơn 20 học viên khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm thu nhập và niềm tin vào cuộc sống.

Trong chương trình, những khoảnh khắc trò chuyện giữa MC Minh Hằng và nhân vật diễn ra nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Khi cùng nhau thực hiện những tấm thiệp giấy xoắn, Hồ Thị Láng chia sẻ rằng mỗi vòng giấy nhỏ đều giống như hành trình của cuộc đời mình – cần sự kiên nhẫn, nâng niu và không bỏ cuộc giữa chừng.

Một trong những phân đoạn khiến người xem xúc động là khi chị Hoàng Kim Nhẫn – người chị thân thiết quen qua mạng xã hội – xuất hiện trong clip kết nối. Chị Nhẫn cho biết luôn tự hào khi chứng kiến Hồ Thị Láng vượt lên nghịch cảnh và tiếp tục lan tỏa yêu thương tới những người thiệt thòi khác. Cuộc hội ngộ của hai chị em ở cuối chương trình mang đến nhiều cảm xúc chân thành cho khán giả.

Bên cạnh hành trình lập nghiệp, "Trạm yêu thương" còn khắc họa hình ảnh Hồ Thị Láng trong vai trò một người mẹ đơn thân. Sự xuất hiện của bé Tố Trinh - con gái chị, mang đến nhiều tiếng cười dễ thương cho chương trình. Những lời nhận xét hồn nhiên, tình cảm mà cô bé dành cho mẹ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Khép lại chương trình, thông điệp về những "giọt sương mai" nhỏ bé nhưng bền bỉ đã chạm đến trái tim người xem. Câu chuyện của Hồ Thị Láng không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân mà còn là minh chứng rằng, từ những điều bình dị nhất vẫn có thể lan tỏa hy vọng và yêu thương đến cộng đồng.