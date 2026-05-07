Doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của một khách sạn 4 sao có tiếng tại Đà Lạt. Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, anh còn nhận được nhiều sự quan tâm khi có chuyện tình đẹp với Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Cặp đôi "trai tài gái sắc" vừa tổ chức đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2025, khép lại hành trình 5 năm gắn bó bằng một cái kết viên mãn như cổ tích.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyện tình hạnh phúc, cả hai còn khiến nhiều người chú ý khi sở hữu nền tảng kinh tế vững vàng. Từ phía nhà trai đến nhà gái, cặp đôi đều sở hữu những bất động sản đáng nể, mỗi không gian đều được đầu tư chỉn chu và toát lên vẻ sang trọng.

Biệt thự ở Đồng Nai của nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu

Tọa lạc tại Đồng Nai, biệt thự của gia đình chồng Á hậu Quỳnh Châu gây ấn tượng với lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu, mang vẻ ngoài bề thế và sang trọng. Ngay từ cổng vào, không gian đã mở ra rộng rãi, gợi cảm giác như một dinh thự đắt giá. Khuôn viên sân vườn bao quanh được quy hoạch thoáng đãng, đủ chỗ đậu nhiều xe. Công trình được thiết kế đối xứng, nổi bật với hàng cột trắng cao ráo cùng các đường phào chỉ tinh xảo, tạo nên tổng thể mềm mại nhưng vẫn rất quyền quý.

Chỉ vài góc quay bên trong cũng đủ thấy rõ sự bề thế và sang trọng của không gian sống. Phòng khách rộng rãi, trần cao, nổi bật với đèn chùm pha lê và sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Tổng thể sử dụng tông kem kết hợp nâu trầm, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa phảng phất nét cổ điển. Khu vực tiếp khách được bố trí bộ sofa cỡ lớn đi cùng kệ gỗ chạm khắc tinh xảo, trở thành điểm nhấn nổi bật. Cầu thang uốn cong mềm mại dẫn lên tầng hai khiến không gian gợi liên tưởng đến sảnh của một khách sạn cao cấp. Mỗi chi tiết đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, góp phần tạo nên tổng thể chỉn chu và sang trọng.

Biệt thự ở Đà Lạt của Á hậu Quỳnh Châu

Chồng là Chủ tịch một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt, còn Quỳnh Châu trước đó cũng sở hữu một cơ ngơi xinh xắn tại đây. Không gian mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, đúng chất nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Ngôi nhà nằm trên một khoảng đồi thoáng đãng, bao quanh là hàng thông xanh mát và khu vườn nhỏ được chăm chút gọn gàng. Thiết kế bên ngoài theo phong cách tối giản với tông màu trắng chủ đạo, mái ngói dốc và những đường viền be nhạt tạo cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi. Khoảng sân vườn phía trước được bố trí bàn ghế gỗ để ngồi thư giãn, uống trà hay tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của Đà Lạt.

Bên trong, không gian tiếp tục theo đuổi tinh thần tối giản với nội thất gỗ kết hợp gam màu sáng, tạo cảm giác ấm cúng nhưng không hề bí bách. Phòng ngủ được bài trí gọn gàng với giường gỗ, chăn ga trắng và một vài bức tranh treo tường, đủ tinh tế để tạo điểm nhấn mà không gây rối mắt. Từ cửa sổ nhìn ra là khu vườn xanh mướt, ánh sáng tự nhiên tràn vào giúp căn phòng luôn thoáng đãng, dễ chịu. Tổng thể căn nhà không quá cầu kỳ nhưng lại ghi điểm ở sự hài hòa, mang đến cảm giác bình yên, thư thái đúng chuẩn một chốn “đi trốn” lý tưởng.