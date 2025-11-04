Sáng 3/11, tờ Mksports đưa tin, con gái Jae Yi của nam diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Park Soo Hong hiện đang gây bão khắp xứ sở kim chi nhờ sức hút không tưởng với giới quảng cáo. Nguồn tin cho biết, ái nữ nhà danh hài họ Park đã quay tới tận... 15 quảng cáo dù mới chỉ 1 tuổi. Thậm chí, cô bé còn được mệnh danh là nhóc tỳ đắt giá nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Trong video mới đăng trên kênh YouTube cá nhân, Park Soo Hong bế con gái cưng ra ngoài chơi nhân dịp Lễ hội sông Hàn. Trước ống kính, nam nghệ sĩ khoe về ái nữ với gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc: "Bé Jae Yi nhà chúng tôi đã quay 15 quảng cáo chỉ trong năm nay thôi. Con bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có những khoản thu nhập của riêng mình rồi". Khi cùng bố hòa vào dòng người trong lễ hội, cô bé Jae Yi đã được nhiều khán giả nhận ra. Họ vây quanh nhóc tỷ 1 tuổi, gửi tới Jae Yi vô vàn lời khen cho vẻ dễ thương của cô bé, đồng thời thi nhau muốn chụp ảnh cùng.. Trong số những khán giả chào đón Jae Yi có cả người hâm mộ đến từ Nhật Bản. Trước tình cảm yêu mến của khán giả dành cho ái nữ 1 tuổi, Park Soo Hong không giấu được niềm hạnh phúc: "Giờ con bé đã có cả fan ở Nhật Bản rồi đấy nhé".

Nhiều người hâm mộ đã vây quanh cô bé Jae Yi và còn muốn chụp ảnh cùng, trong đó có cả fan tới từ Nhật Bản

Park Soo Hong vô cùng tự hào về con gái rượu

Khi được bố bế tới tham quan 1 gian hàng, Jae Yi đã tự tay chọn 1 chiếc móc chìa khóa. Thấy vậy, Park Soo Hong liền dí dỏm bình luận: "Giờ có lẽ con bé có thể tự thanh toán bằng tiền của mình rồi". Lời chia sẻ của nam danh hài họ Park khiến cộng đồng mạng không khỏi cảm thấy thích thú xen lẫn bất ngờ.

Ái nữ 1 tuổi nhà Park Soo Hong đã quay tận 15 quảng cáo chỉ tính riêng trong năm nay

Cô bé còn cùng bố xuất hiện trên trang bìa của tạp chí nổi tiếng

Park Soo Hong sinh năm 1970, là diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh từng giành nhiều giải thưởng tại các sự kiện danh giá như MBC Drama Awards 2002, SBS Entertainment Awards 2016...

Nam nghệ sĩ kết hôn với Kim Da Ye - người kém anh tận 23 tuổi hồi tháng 7/2021. Tới tháng 10 năm ngoái, cặp đôi vỡ òa đón chào con gái đầu lòng Jae Yi trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Kim Da Ye rất chiều chồng thương con, luôn cố gắng vun vén và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho tổ ấm của mình. Trong 1 video do ông xã Park Soo Hong chia sẻ trên YouTube, Kim Da Ye từng bày tỏ: "Chồng tôi nói rằng trong mỗi dịp sinh nhật, anh ấy đều thèm ăn món súp rong biển. Từ nay trở đi, tôi sẽ tự nấu món ăn này cho anh ấy trong ngày sinh nhật mỗi năm".