Khánh Thi - Phan Hiển khoe ảnh chân dung của 3 nhóc tỳ, visual cực phẩm cỡ nào mà netizen rần rần: Gen quá đỉnh!

Nếu trong làng thể thao - giải trí, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển luôn là cặp đôi vàng đình đám với sự nghiệp thành công rực rỡ thì ngoài đời, cả hai cũng khiến dân tình ngưỡng mộ với hôn nhân hạnh phúc cùng 3 nhóc tỳ đáng yêu hết nấc. Mới đây, loạt ảnh chân dung của cậu quý tử đầu lòng và 2 ái nữ nhà Khánh Thi được chia sẻ, lập tức gây chú ý vì visual quá đỉnh.

Trong bộ ảnh, anh cả Kubi Minh Cường xuất hiện với mái tóc chải gọn gàng, khoe gương mặt thanh tú và ánh mắt tự tin. Đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi cao cùng thần thái chững chạc khiến cậu bé được khen là "soái ca tương lai", mang vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn so với lứa tuổi. Kubi càng lớn càng có nhiều nét giống bố - kiện tướng Phan Hiển, lại từng 2 lần giành huy chương vàng giải dancesport thế giới hạng mục thiếu nhi. Nhóc tỳ hiện là một trong những hot kid đình đám và tài năng sáng giá của giới thể thao và showbiz Việt.

Trong khi đó, bé gái thứ hai nhà Khánh Thi - Anna Vương Diễm - lại gây ấn tượng mạnh với mái tóc dài buông xõa tự nhiên, cùng đôi mắt to tròn và thần thái nhẹ nhàng. Trong chiếc váy trắng kem tinh khôi, cô bé toát lên vẻ dịu dàng, ngọt ngào như một "tiểu công chúa". Nhiều người nhận xét em thừa hưởng nhiều nét đẹp mềm mại, nữ tính từ mẹ Khánh Thi, lại thêm nụ cười duyên dáng và một chút thần thái chuẩn biệt danh "mợ chảnh" khiến ai nhìn cũng tan chảy.

Còn cô út Lisa Thuỳ Linh chính là "trùm cuối" gây thương nhớ. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính, làn da trắng mịn cùng mái tóc được vuốt sang một bên giúp bé trông cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt to, trong veo long lanh khiến bé trở thành "thiên thần nhỏ" đúng nghĩa, nhìn một lần là muốn ngắm mãi không thôi.

Sinh được 3 nhóc tỳ với visual cực phẩm, Khánh Thi và Phan Hiển không ít lần so bì, "tranh công" xem con giống ai hơn. Bởi cả ba bé đều thừa hưởng ngoại hình nổi trội, có nét giống bố lại pha trộn vẻ đẹp ngọt ngào của mẹ. Nhìn bộ ba visual cực phẩm này, dân tình rần rần dự đoán: sau này, không chỉ bố mẹ tỏa sáng trên sàn nhảy, mà các con cũng hoàn toàn có thể "làm mưa làm gió" nếu lấn sân nghệ thuật.