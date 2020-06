Nhớ chuyện cũ, con rể vung dao đâm chết cha vợ và vợ

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi; ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-6, Thanh từ Long An về Trà Vinh và có uống rượu với một số người quen. Do nhớ lại mâu thuẫn trước đó với gia đình vợ nên Thanh nảy sinh bực tức. Tối cùng ngày, Thanh đến nhà vợ và nhìn thấy chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi; vợ Thanh) liền tiếp cận và dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Công an Trà Vinh

Nghe tiếng động, cha chị Phia là ông Thạch Sul thức giấc chạy ra xem thì Thanh bỏ chạy. Ông Thạch Sul đuổi theo khoảng 20 m thì người con rể này quay lại đâm chết cha vợ ngay tại chỗ.

Lúc này, bà Thạch Thị Sa mai (mẹ chị Phia) thấy vụ việc nên Thanh định đâm bà Mai nhưng bà Mai kịp thời bỏ chạy vào nhà. Gây án xong, Thanh liền vứt hung khí và bỏ trốn.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tiểu Cần nhanh chóng báo cáo vụ việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập thông tin phục vụ công tác truy bắt nóng đối tượng gây án.

Đến sáng 30-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự ập vào khống chế, bắt giữ Thanh khi đang trốn ở nhà một người quen ở ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.