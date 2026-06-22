Nếu chỉ được chọn 1, bạn sẽ dạy con điều gì? Đây là câu trả lời cực bất ngờ của một siêu mẫu Việt

Trong hành trình làm cha mẹ, ai cũng mong trao cho con thật nhiều hành trang trước khi con bước vào đời. Người muốn dạy con học giỏi, người muốn con sống tử tế, có người lại ưu tiên kỹ năng giao tiếp, quản lý tài chính hay khả năng tự lập. Nhưng nếu chỉ được chọn duy nhất một điều để dạy con, bạn sẽ chọn gì? Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền đưa ra một câu trả lời khá bất ngờ: dạy con cách đối diện với sự thay đổi của cuộc sống.

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là một trong những chân dài nổi bật của làng giải trí Việt. Sau khi kết hôn vào năm 2009, cô gần như rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình. Hiện vợ chồng cô có 4 người con. Những năm gần đây, bên cạnh công việc kinh doanh, cựu siêu mẫu thường xuyên chia sẻ các quan điểm về giáo dục con cái và cuộc sống gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu siêu mẫu chia sẻ những suy ngẫm sâu sắc về hạnh phúc, mất mát và cách nuôi dạy con. Bài viết nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh bởi nó chạm đến một nỗi lo rất thật: làm thế nào để con đủ mạnh mẽ trước những điều không thể đoán trước trong cuộc đời.

Cô bắt đầu bằng một nhận định tưởng như nghịch lý: "Điều chắc chắn nhất trên đời là không có gì chắc chắn cả".

Huỳnh Thanh Tuyền

Theo Huỳnh Thanh Tuyền, phần lớn chúng ta đều dành cả cuộc đời để tìm kiếm sự ổn định. Chúng ta cố gắng tích lũy tiền bạc để cảm thấy an toàn, xây dựng sự nghiệp để có vị trí vững chắc, vun đắp các mối quan hệ để mong chúng bền lâu. Nhưng thực tế cuộc sống lại luôn vận hành theo cách khác.

Sức khỏe có thể thay đổi. Công việc có thể thay đổi. Những người ta yêu thương rồi cũng sẽ già đi. Ngay cả bản thân mỗi người cũng không còn giống mình của ngày hôm qua.

Điều khiến nhiều người trăn trở không nằm ở bản thân sự thay đổi, mà nằm ở việc con người luôn cố níu giữ những điều vốn không thể đứng yên. "Khi chưa có, ta nghĩ rằng có được sẽ hạnh phúc. Khi có rồi, ta muốn có thêm. Khi có thêm rồi, ta lại lo sợ mất đi", nữ siêu mẫu viết.

Hãy tận hưởng nhưng đừng dính mắc, nỗ lực nhưng đừng lệ thuộc vào kết quả

Chính vòng xoáy ấy khiến không ít người sống trong lo âu, áp lực và thất vọng. Từ những chiêm nghiệm đó, Huỳnh Thanh Tuyền nhìn về hành trình trưởng thành của con cái. Cô cho rằng mỗi đứa trẻ rồi cũng sẽ phải trải qua những bài học riêng của cuộc đời.

Sẽ có những ngày con tràn đầy niềm vui và hy vọng. Nhưng cũng sẽ có những ngày con đối mặt với thất bại, mất mát, những tổn thương hay cảm giác bất lực mà không ai có thể tránh khỏi. Bản năng của cha mẹ luôn là muốn che chở con khỏi mọi đau đớn. Thế nhưng, dù yêu con đến đâu, cha mẹ cũng không thể sống thay cuộc đời của con.

Vì thế, điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ mọi khó khăn trên đường đi của con, mà là giúp con có đủ năng lực để đối diện với chúng.

"Nếu chỉ được dạy con một điều, tôi sẽ dạy con điều này: Hãy tận hưởng nhưng đừng dính mắc, nỗ lực nhưng đừng lệ thuộc vào kết quả. Yêu thương hết lòng nhưng đừng đánh mất chính mình", Huỳnh Thanh Tuyền chia sẻ.

Có lẽ điều khiến nhiều người đồng cảm nằm ở chỗ lời dạy ấy không hướng đến thành tích hay thành công vật chất. Nó hướng đến khả năng thích nghi - một năng lực ngày càng quan trọng trong thế giới hiện đại.

Một đứa trẻ có thể học rất giỏi nhưng vẫn suy sụp khi gặp thất bại đầu tiên. Một người trưởng thành có thể thành công nhưng lại mất phương hướng khi công việc thay đổi hoặc một mối quan hệ kết thúc.

Ngược lại, những người biết chấp nhận sự vô thường của cuộc sống thường có nội lực bền bỉ hơn. Họ vẫn cố gắng hết mình nhưng không để kết quả quyết định giá trị bản thân. Họ yêu thương sâu sắc nhưng không đánh mất chính mình trong các mối quan hệ. Họ biết buồn khi gặp biến cố nhưng cũng biết đứng dậy để bước tiếp.

Đó có lẽ cũng là điều mà bất kỳ cha mẹ nào cũng mong muốn ở con: không phải một cuộc đời không có khó khăn, mà là khả năng đi qua khó khăn mà vẫn giữ được sự bình an bên trong.

"Cuộc đời sẽ không trở nên dịu dàng hơn chỉ vì ta mong muốn điều đó. Nhưng nếu con đủ can đảm để đối diện với nó, đủ trách nhiệm để gánh vác phần việc của mình và đủ khôn ngoan để chấp nhận những điều không thể kiểm soát, con sẽ tìm thấy ý nghĩa ngay cả trong những ngày khó khăn nhất. Và đó có lẽ mới là nền tảng vững chắc nhất của hạnh phúc", Huỳnh Thanh Tuyền viết.

Và có lẽ, giữa rất nhiều kỹ năng mà cha mẹ muốn trao cho con, đây chính là món quà có thể theo con suốt cả cuộc đời.