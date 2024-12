Cách đây không lâu, Vương phi Kate đã xuất hiện rạng rỡ sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Hình ảnh ngọt ngào tay trong tay cùng Hoàng tử William, diện áo khoác màu nâu kết hợp giày cao gót, đã dập tắt mọi tin đồn không hay trước đó.

Trong Hoàng gia Anh, có không ít thành viên nữ, nhưng nếu nói về người được lòng công chúng nhất, chắc chắn Vương phi Kate là cái tên không thể bỏ qua. Cô thường xuyên đồng hành cùng Thân vương William, tham gia nhiều hoạt động xã hội và từ thiện, hòa mình vào cuộc sống của người dân bình thường, không hề có "ra vẻ" Vương phi. Chính vì vậy, cô được mọi người trìu mến gọi là “Vương phi quốc dân”.

Cũng nhờ sự gần gũi đó mà phong cách thời trang của Vương phi Kate được nhiều người học hỏi. Dù ăn mặc giản dị, nhưng cô vẫn toát lên khí chất cao quý. Đặc biệt đối với phụ nữ trung niên, việc tham khảo cách phối đồ của Vương phi Kate sẽ giúp họ tìm được nguồn cảm hứng cho những dịp trang trọng.

1. Sức mạnh khí chất từ những chiếc áo khoác của Vương phi Kate

Áo khoác như “chiến bào”, vừa thanh lịch vừa đúng mực

Sự tự tin và sức hút của một người đến từ sự kết hợp giữa nội lực và ngoại hình. Khí chất mạnh mẽ của Vương phi Kate tất nhiên không thể tách rời khỏi kiến thức, tầm nhìn rộng mở, sự tự tin và cả dáng vẻ của cô. Và một “chiến bào” giúp cô nhân đôi khí chất chính là những chiếc áo khoác. Với kiểu dáng tối giản, phối màu hài hòa, cộng thêm khí chất toát ra từ bên trong, tất cả đã tạo nên hình ảnh một Vương phi vừa gần gũi vừa đáng mến.

Chọn áo khoác phù hợp, giá cả phải chăng: Bí quyết làm đẹp tiết kiệm

Vương phi Kate được mệnh danh là “bậc thầy thời trang” của Hoàng gia. Cô yêu thích mọi kiểu dáng áo khoác, và dù mang thân phận cao quý, nhưng trang phục của cô lại rất “bình dân”. Các mẫu áo khoác của cô luôn đề cao sự đúng mực, thanh lịch và phóng khoáng. Cô hiếm khi mua váy dạ hội hay trang phục đặc biệt chỉ để diện trong một dịp cụ thể.

Điều này đã mở ra cơ hội làm đẹp cho những người bình thường. Họ có thể dễ dàng học hỏi phong cách của cô. Cách phối đồ của Vương phi Kate chú trọng tính thực tế, nhiều mẫu áo khoác có giá chỉ khoảng vài triệu đồng, dễ dàng tìm kiếm các kiểu dáng tương tự. Nhờ vậy, việc học hỏi phong cách của cô trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

2. Giải mã bí quyết chọn áo khoác của Vương phi Kate , giảm thiểu sai lầm

Lựa chọn đúng màu sắc và kiểu dáng áo khoác có thể nâng tầm nhan sắc tổng thể. Người có làn da trắng sẽ trông sang trọng và thời thượng hơn, còn người da vàng hoặc ngăm đen có thể làm sáng da và trông trẻ trung hơn.

Lựa chọn màu sắc và kiểu dáng áo khoác: Cơ bản, kinh điển, mặc 3-5 năm vẫn không lỗi mốt

Ngày nay, màu sắc áo khoác trên thị trường ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, không nên lựa chọn một cách mù quáng. Hãy bắt đầu với những gam màu kinh điển như đen, trắng, xám, và các màu thuộc tông đất. Những màu này có độ bão hòa vừa phải, không kén da. Áo khoác màu quá sặc sỡ dễ tạo sự tương phản mạnh với làn da vàng hoặc ngăm, khiến người mặc trông béo và da đen hơn.

Trong những dịp trang trọng hoặc có phần nghiêm túc, màu sắc sặc sỡ cũng sẽ trông kém duyên và có phần lố bịch. Vương phi Kate thường chọn áo khoác màu sắc cơ bản, vừa tránh lỗi thời trang, vừa toát lên vẻ thanh lịch, lại giữ được sự gần gũi của một “Vương phi quốc dân”. Vì vậy, màu sắc cơ bản là lựa chọn an toàn, không quá nổi bật, và có thể mặc trong 3-5 năm mà không sợ lỗi mốt.

Chẳng hạn, áo khoác màu xám đậm là lựa chọn rất đáng thử cho phụ nữ châu Á. Màu sắc này trang nhã, không kén da, phù hợp với cả người da trắng và da ngăm, là lựa chọn hàng đầu của đa số mọi người.

Gần đây, xu hướng phối đồ theo gam màu Mallard cũng rất thịnh hành. Gam màu này phù hợp với không khí se lạnh của mùa thu đông, vừa sang trọng, vừa không kén da, tạo nên vẻ đẹp hài hòa và tinh tế.

Lựa chọn kiểu dáng áo khoác

- Chọn kiểu dáng tối giản

Phụ nữ trưởng thành, chín chắn và từng trải thường ưu tiên tính ứng dụng cùng khả năng phối đồ linh hoạt khi chọn áo khoác. Do đó, cần giản lược trong việc lựa chọn kiểu dáng và chất liệu. Nên tránh các loại áo khoác da lộn, áo khoác lông cừu vì chúng không thực tế, khó phối đồ và dễ khiến người mặc trông béo hơn.

Nên chọn áo khoác có chất liệu len cashmere hoặc len lông cừu với kiểu dáng kinh điển. Mặc dù kiểu dáng có thể đơn giản, nhưng lại tôn lên khí chất và thần thái của phụ nữ trưởng thành. Chất liệu len cashmere và len lông cừu vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng, rất phù hợp với vóc dáng của phụ nữ trung niên, giúp che đi khuyết điểm và tạo cảm giác thon gọn.

Nên chọn áo khoác dáng chữ H hoặc chữ X, giúp che đi khuyết điểm của dáng người quả lê hoặc quả táo. Đường cắt may thẳng đứng tạo cảm giác nhẹ nhàng, không rườm rà, mang đến vẻ ngoài gọn gàng và thanh lịch.

- Chọn cổ áo phù hợp

Mặc dù có nhiều kiểu dáng cổ áo khoác khác nhau, nhưng việc lựa chọn cổ áo phù hợp cần dựa vào chiều cao, độ dài cổ và hình dáng khuôn mặt. Nếu bạn có dáng người thấp bé, cần đặc biệt chú ý đến độ cao của cổ áo.

Ví dụ, trong hai chiếc áo khoác này, áo khoác màu xám có cổ áo cao hơn sẽ giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể theo chiều dọc, phù hợp hơn với người thấp.

Nếu bạn có cổ ngắn hoặc hơi béo, áo khoác cổ cao là lựa chọn lý tưởng. Cổ áo cao cũng giúp nâng cao vòng eo, tránh tạo tỷ lệ cơ thể 50/50, khiến bạn trông thấp và béo hơn.

- Chọn độ dài phù hợp

Dù bạn chọn áo khoác dáng dài hay ngắn, đều cần dựa vào chiều cao của mình. Người thấp không nên mặc áo khoác dài đến hông, người cao không nên mặc áo khoác ngắn trên gối 1-3 cm, vì dễ tạo tỷ lệ 50/50 hoặc ảnh hưởng đến khí chất.

Việc chọn sai độ dài áo khoác, ngay cả Vương phi Kate cũng khó tránh khỏi việc giảm đi vẻ đẹp, lộ khuyết điểm chân và tạo tỷ lệ cơ thể 50/50. Đối với người bình thường, việc chú ý đến chi tiết này càng quan trọng hơn. Vì vậy, khi chọn độ dài áo khoác, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc để lộ mắt cá chân, áo khoác ngắn theo tỷ lệ 3/7, tránh tỷ lệ 50/50, khí chất của bạn sẽ được thể hiện một cách tự nhiên.

- Chọn vị trí túi và cúc áo đôi

Một số áo khoác có thiết kế túi và cúc áo đôi. Khi lựa chọn, cần cân nhắc xem liệu những chi tiết này có làm giảm điểm nhấn thị giác, gây ra cảm giác thấp và rườm rà hay không. Ví dụ, vị trí túi áo nên nằm ở khuỷu tay sẽ tốt hơn.

Tương tự, khi chọn áo khoác có cúc áo đôi, cần dựa vào tỷ lệ cơ thể. Nếu hàng cúc áo nằm dưới eo, nên tránh mặc kiểu này, vì dễ khiến bạn trông thấp và béo hơn.

Lựa chọn đúng trang phục bên trong: Nhân đôi khí chất

Việc phối đồ áo khoác không thể tách rời khỏi việc lựa chọn trang phục bên trong phù hợp. Một số người chọn trang phục bên trong không phù hợp, khiến trông béo và luộm thuộm, làm mất đi khí chất vốn có. Ngược lại, một số người chú trọng việc lựa chọn trang phục bên trong, giúp nâng tầm vẻ đẹp tổng thể. Rõ ràng, cách phối đồ thứ hai mới là điều chúng ta hướng đến.

- Chú trọng sự hài hòa về màu sắc giữa trang phục bên trong và áo khoác

Màu sắc của lớp trang phục bên trong và màu áo khoác ngoài nếu không được chọn đúng sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự phô trương và kém phong cách. Cùng một chiếc áo khoác màu đỏ, nhưng chỉ cần sự thay đổi trong việc chọn lựa lớp trang phục bên trong, hiệu quả mang lại có thể hoàn toàn khác biệt.

Màu sắc của lớp trang phục bên trong cần phải bổ trợ cho màu áo khoác ngoài, có thể lựa chọn cùng một gam màu để giảm thiểu rủi ro trong phối đồ. Màu sắc của lớp trang phục bên trong cần phải có sự giao thoa với màu của áo khoác, màu đỏ và xanh lá cây khi kết hợp lại đều có độ bão hòa cao, trở nên chói lọi và phô trương, nhưng nếu thay thế bằng trang phục bên trong màu đen, độ rực rỡ của màu sắc sẽ giảm bớt, từ đó mới toát lên được vẻ đẹp quý phái.

- Chú ý đến chiều dài của váy khi diện làm trang phục bên trong

Trong việc lựa chọn trang phục bên trong cho áo khoác, váy là một lựa chọn được nhiều phụ nữ thanh lịch và trí thức ưa chuộng, nhưng cần lưu ý đến chiều dài của chiếc váy. Chiều dài của váy và áo khoác cần được kiểm soát trong khoảng từ 3 đến 5 centimet, nếu trang phục bên trong quá dài sẽ khiến tổng thể trở nên lôi thôi, hoặc bạn có thể chọn áo khoác dài hơn và váy ngắn hơn.

- Chú trọng đến độ rộng của trang phục bên trong

Tại sao có những người không hề mập mạp nhưng khi mặc áo khoác lại trở nên to béo? Có thể là do họ không chú ý đến độ vừa vặn và ôm sát của trang phục bên trong. Chẳng hạn, sự phối hợp giữa áo khoác và áo sweater thường gặp, nếu áo sweater bên trong chủ yếu là kiểu oversize, thì cuối cùng sẽ tạo cảm giác phồng và cồng kềnh, đặc biệt là với áo khoác kiểu H ôm sát, cỡ áo khoác được may đo ôm sát, trong khi áo sweater bên trong lại rộng rãi, sẽ càng khiến bạn trông lớn hơn.

Trong việc chọn trang phục bên trong, bạn vẫn nên tuân theo nguyên tắc áo bên trong ôm sát (nhỏ), áo khoác ngoài mới mặc vừa vặn và thoải mái, khiến bạn trông gọn gàng hơn và giảm bớt cảm giác cồng kềnh từ góc nhìn.

Lựa chọn đúng giày: Tôn vinh vẻ đẹp từ chân

- Diện áo khoác kết hợp cùng giày cao gót: Sự lựa chọn hấp dẫn của phụ nữ công sở

Một đôi giày vừa vặn và thoải mái có thể giúp bạn phô diễn phong cách tốt hơn khi mặc áo khoác. Đối với những dịp trang trọng hoặc hoạt động kinh doanh tại nơi làm việc, giày cao gót kết hợp cùng áo khoác không chỉ tăng thêm tự tin và sự mạnh mẽ, mà còn kết hợp với tâm hồn bình tĩnh, tạo nên một ấn tượng đáng tin cậy và quyết đoán.

Lựa chọn giày cao gót có chiều cao từ 3 đến 7 centimet, không chỉ tăng cường tự tin mà còn làm cho dáng đi thêm vững vàng và tự tin hơn. Các mẫu giày chủ yếu nên chọn loại có thiết kế mũi nhọn, màu sắc cổ điển, giúp tổng thể trang phục trở nên sống động và đầy đặn hơn, việc khéo léo khoe cổ chân cũng tạo nên phong thái tự nhiên và thoải mái.

- Áo khoác kết hợp cùng bốt cao quá gối: Thêm nét thời trang

Khác với vẻ hơi lạnh lùng của giày cao gót, việc chọn bốt cao quá gối mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái hơn. Đặc biệt thân thiện hơn với những người có bắp chân to. Tuy nhiên, sẽ thiếu đi phần nào sự gọn gàng của giày cao gót, nhưng lại thêm vào một chút phong cách thời trang.

Giày cao gót kết hợp cùng áo khoác là một lựa chọn tuyệt vời cho việc diện hàng ngày. Chọn giày có phần đế độn và đế dày sẽ giúp bạn trông cao hơn và thậm chí còn nâng cao phong cách của bạn.

- Áo khoác kết hợp cùng giày thể thao chunky: Sự thoải mái là chìa khóa

Giày thể thao chunky, tuy là mặt hàng đơn giản của phong cách thể thao, song khi kết hợp cùng áo khoác tối giản có thể tạo nên một phong cách pha trộn thú vị, biến hóa các set đồ bình thường trở nên độc đáo và thời trang. Bởi vì nó phản ánh đúng chất "thoải mái" mà mọi người đều theo đuổi, mặc vào không những dễ chịu mà còn rất đặc sắc khi phối hợp.

Bạn có thể kết hợp với váy hoặc quần ống rộng, quần suông để làm giảm đi sự nghiêm túc của áo khoác, cũng như mang lại vẻ đẹp trẻ trung hơn cho phụ nữ lớn tuổi.

Áo khoác là một trong những món đồ không thể thiếu vào mùa thu đông, để trang phục của bạn trở nên nổi bật, hãy học cách phối hợp giữa các phong cách và phụ kiện khác nhau để tạo ra phong cách cá nhân của riêng bạn, kết hợp với nhu cầu cơ thể để nâng tầm vẻ đẹp của mình.