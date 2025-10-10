Fanpage aFamily

Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước

Như Hoàn, Ảnh: Như Hoàn; Clip: NXH,
Ảnh hưởng của bão số 11 khiến mực nước sông Cầu dâng cao, tràn qua nhiều đoạn trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), gây chia cắt nghiêm trọng tuyến giao thông huyết mạch nối Thái Nguyên với Thủ đô.


img1844
Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 10/10, tại một số vị trí thuộc xã Trung Giã, nước ngập sâu từ 1 đến 2 mét
img1843
img1845
Nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu hoặc tìm lộ trình khác
img1847
img1849
img1850
Những mái nhà ngập sâu trong nước
img1856
img1859
Tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra trên nhiều đoạn, đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Thái Nguyên, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn
img1868
Nước dâng tới sát cầu
img1865
img1872
Tại thôn Hòa Bình (xã Trung Giã), hàng chục ngôi nhà bị nước bao vây, nhiều hộ dân bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến tận nóc
img1875
img1880
Người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao hoặc rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn
img1877
img1881
img1871
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ di dời người dân, đồng thời cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện tránh khu vực
Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 10/10/2025 17:13 (GMT +7)
