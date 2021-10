Nhìn qua tưởng bát thịt kho nhưng ăn rồi mới thấy bất ngờ vì nấu dễ, nguyên liệu rẻ mà ăn vừa ngon vừa bổ

Nấm rơm có chứa ergothioneine, được xem là một chất chống oxy hóa mạnh có trong các loại nấm với tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Tác dụng này giúp người tiêu thụ nấm rơm nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng do nấm men hoặc vi khuẩn. Ngoài ra, nấm rơm còn có thể giúp tăng khả năng chữa lành vết loét hoặc vết thương. Hàm lượng cao các loại vitamin A, nhóm B và C có trong nấm rơm tự nhiên rất hữu ích cho hệ thống miễn dịch.

Trong khi đó, đậu hũ non có tác dụng tương tự như đậu nành, có khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường, ngăn ngừa rụng tóc và nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Chính vì thế, đây là món ăn không chỉ ngon, dễ làm mà còn rất tốt cho sức khỏe.