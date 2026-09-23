Chuẩn bị phòng tân hôn: Những món đồ không thể sắm qua loa

‏Giường ngủ‏

‏Giường ngủ là món đồ giữ vị trí trung tâm trong phòng tân hôn, vì vậy kích thước và kiểu dáng cần phù hợp với diện tích thực tế. Giường đủ rộng cho hai người nhưng không chiếm quá nhiều diện tích sẽ giúp căn phòng giữ được sự thông thoáng.‏

‏Bố cục xung quanh cũng cần được tính toán để giường hài hòa với tủ quần áo và các nội thất khác. Khung giường chắc chắn, chiều cao vừa phải cùng thiết kế phù hợp cũng sẽ giúp không gian cân đối và thuận tiện khi sử dụng.‏

‏Chăn ga gối nệm‏

‏Nệm quyết định phần lớn cảm giác khi nằm nên đây là món đồ không nên chọn theo tiêu chí hình thức đơn thuần. Độ cứng, độ đàn hồi, khả năng nâng đỡ và chất liệu cần được xem xét dựa trên thể trạng cũng như thói quen ngủ của hai người. Một lựa chọn phù hợp có thể tạo sự thoải mái ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.‏

‏Trên bề mặt giường, ‏ ‏chăn ga gối‏ ‏ lại tạo nên cảm nhận trực tiếp về chất liệu và sự dễ chịu khi nghỉ ngơi. Khả năng thấm hút, độ mềm, độ thoáng và cách vệ sinh là những yếu tố đáng lưu ý, trong khi màu sắc có thể lựa chọn theo phong cách của phòng tân hôn.

‏Vua Nệm hiện cung cấp nhiều dòng nệm cùng chăn, ga và gối với đa dạng chất liệu, thiết kế và mức giá. Người mua có thể lựa chọn từng sản phẩm dựa trên kích thước giường và nhu cầu nghỉ ngơi để hoàn thiện bộ chăn ga gối nệm đồng nhất cho không gian.‏

‏Tủ quần áo‏

‏Tủ quần áo đảm nhận phần lưu trữ chính trong phòng ngủ, từ quần áo thường ngày đến phụ kiện cá nhân. Với hai người cùng sử dụng, khả năng phân chia không gian bên trong có ý nghĩa quan trọng hơn việc chọn một chiếc tủ có kích thước lớn. Khu vực treo, ngăn gấp và ngăn phụ kiện được bố trí hợp lý sẽ giúp đồ dùng dễ tìm và căn phòng giữ được sự gọn gàng.‏

‏Diện tích phòng cũng quyết định kiểu tủ phù hợp. Cánh lùa có thể tiết kiệm khoảng mở cửa, trong khi thiết kế cao sát trần tận dụng tốt phần không gian theo chiều đứng. Khi tủ được bố trí đúng vị trí, lối đi và khu vực giường sẽ có thêm khoảng thở, tạo điều kiện để xử lý ánh sáng và sự riêng tư ở phần cửa sổ.‏

‏Rèm cửa‏

‏Cửa sổ mang ánh sáng tự nhiên vào phòng nhưng cũng có thể khiến không gian quá sáng hoặc thiếu riêng tư vào những thời điểm nhất định. Rèm cửa vì thế cần được lựa chọn dựa trên hướng nắng, diện tích cửa và nhu cầu sử dụng thực tế.‏

‏Phòng ngủ đón nhiều ánh sáng trực tiếp có thể ưu tiên chất liệu cản sáng tốt, trong khi không gian cần tận dụng ánh sáng ban ngày có thể chọn rèm mỏng hoặc kết hợp hai lớp. Màu rèm cũng nên có sự hài hòa với tường, giường và chăn ga gối, giúp các khu vực trong phòng kết nối về mặt thị giác.‏

‏Đèn ngủ‏

‏Khi ánh sáng ban ngày được kiểm soát, nhu cầu chiếu sáng vào buổi tối cũng cần được tính đến theo một cách khác, nhẹ nhàng và tập trung hơn cho thời điểm nghỉ ngơi. Đèn ngủ không cần đảm nhận toàn bộ việc chiếu sáng căn phòng mà chủ yếu phục vụ những hoạt động diễn ra trước và trong khi nghỉ ngơi. Ánh sáng vừa phải giúp đọc sách, chuẩn bị đi ngủ hoặc di chuyển ban đêm mà không phải bật hệ thống đèn chính.‏

‏Vị trí đặt đèn nên nằm trong tầm với từ giường, có thể kết hợp cùng tủ đầu giường để tận dụng diện tích. Một thiết kế gọn, ánh sáng dễ chịu và màu sắc phù hợp với nội thất sẽ giữ cho căn phòng có cảm giác nhẹ nhàng hơn vào cuối ngày.‏

‏Bàn trang điểm‏

‏Từ khu vực nghỉ ngơi và những tiện ích chung, phòng tân hôn vẫn cần một khoảng riêng phục vụ các hoạt động cá nhân hằng ngày. Bàn trang điểm tạo ra một khu vực riêng để sắp xếp mỹ phẩm, phụ kiện và các vật dụng cá nhân. Món đồ này không nhất thiết phải có kích thước lớn; quan trọng là mặt bàn đủ dùng, ngăn chứa được bố trí hợp lý và không ảnh hưởng đến lối đi trong phòng.‏

‏Gương và ánh sáng tại khu vực trang điểm cũng cần được tính toán đồng bộ. Đặt bàn gần nguồn sáng tự nhiên có thể tận dụng ánh sáng ban ngày, trong khi đèn bổ sung giúp việc sử dụng thuận tiện hơn vào buổi tối. Kiểu dáng bàn nên đồng điệu với giường, tủ và các nội thất chính để góc cá nhân vẫn nằm trong tổng thể chung.‏

‏Phòng tân hôn không cần được chuẩn bị theo cách cầu kỳ hay chạy theo quá nhiều xu hướng. Sự chỉn chu nằm ở cách mỗi lựa chọn phù hợp với không gian và nhịp sống của hai người, để căn phòng giữ được cảm giác riêng tư, thoải mái và dễ chịu trong hành trình xây dựng tổ ấm.‏