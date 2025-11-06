Trong số các phim Trung Quốc đang chiếu ở thời điểm hiện tại, Sơn Hà Chẩm có lẽ là cái tên gây ra nhiều sự thất vọng nhất. Nhận nhiều kỳ vọng khi mà nguyên tác vốn được đánh giá rất cao, thế nhưng Sơn Hà Chẩm lại bộc lộ rất nhiều vấn đề, dẫn đến việc phim thất bại thảm hại.

Và nếu phải chỉ ra vấn đề lớn nhất của phim, đáp án chắc chắn nằm ở nữ chính Tống Thiến. Từ trước tới nay, Tống Thiến vốn nổi tiếng là đóa hoa có sắc không hương trên màn ảnh nhỏ, sở hữu vẻ đẹp cực kỳ ấn tượng nhưng diễn xuất thì rất kém thuyết phục. Ở bộ phim Sơn Hà Chẩm, cô không cho thấy được chút cải thiện nào.

Diễn xuất của Tống Thiến được xem là nguyên nhân lớn nhất khiến Sơn Hà Chẩm thất bại thảm hại.

Ngay cả ở một phân cảnh cao trào khi được nam phụ đỡ tên hộ, Tống Thiến cũng không thể hiện được những cảm xúc trong lòng nữ chính Sở Du.

Biểu cảm gương mặt của Tống Thiến ở mọi phân cảnh dù vui hay buồn đều bị nhận xét là rất đơ. Không chỉ vậy, điểm yếu cố hữu là đôi mắt thường xuyên trợn lên và không có chút cảm xúc nào khi diễn cũng tiếp tục lặp lại ở Sơn Hà Chẩm. Có thể ở những bức hình tĩnh, Tống Thiến trông rất phù hợp với vai nữ chính Sở Du. Thế nhưng khi xem phim, mọi thứ lại thay đổi 180 độ.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên đang phải nhận không ít lời chê bai từ netizen. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ý là lớn rồi mình vào mấy vai nó trưởng thành xíu được không, chứ mặt diễn không ra nét hồn nhiên, tinh nghịch ấy. Như Kim Thần trong Phàm Nhân Tu Tiên đó, đơ thì đơ chứ không có lố. - Ủa mà ai coi phim cho tui hỏi cảnh này như nào mà cô diễn kỳ vậy. Lứa 85 người ta đua cúp, có người cúp quốc tế luôn rồi còn cô mãi diễn dở trường tồn. - Thấy bạn tôi bảo là cô bên này còn đỡ rồi, làm tôi hoang mang lúc trước cô còn diễn dở đến mức nào. À mà xem phim này thì cô Thiến cho tôi cảm giác nhiều đoạn cô biết cần diễn gì nhưng lại không điều khiển được cơ mặt, nó lạ lắm. - Haizz, biết ngay bộ nào có Tống Thiến là bộ đó thành thảm họa phim ảnh mà. Bộ này dàn phụ dễ thương với ai cũng rất ổn, trừ nữ chính. - Nhìn diễn xuất của cô mà không buồn chê luôn đó.

Nói thêm về Sơn Hà Chẩm, đây là bộ phim ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Sở Du và Vệ Uẩn. Sở Du làm dâu nhà họ Vệ, một gia đình tướng môn với nhiều chiến công cho xã tắc. Thế nhưng rồi, sóng gió ập đến khi tất cả nam nhi nhà họ Vệ đều chết trận, chỉ còn lại một mình thất thiếu gia Vệ Uẩn.

Tống Thiến chỉ hợp vai Sở Du trên những bức ảnh tĩnh mà thôi.

Thế rồi, Sở Du đã cùng với Vệ Uẩn cùng nhau chống đỡ Vệ gia vượt qua thời khắc khó khăn nhất, điều tra chân tướng về thảm kịch của gia đình, đồng thời viết nên một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc.