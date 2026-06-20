Nhìn lại ảnh 10 năm trước của mình, Hoa hậu Thu Hoài nói một câu khiến nhiều phụ nữ giật mình

Hoa hậu kiêm doanh nhân Thu Hoài vừa đăng tải hình ảnh so sánh diện mạo hiện tại với bức ảnh chụp cách đây đúng một thập kỷ. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên không phải là sự thay đổi, mà là sự thiếu vắng của nó. Ở tuổi U50, bà mẹ ba con trông không khác mấy so với chính mình của mười năm trước.





Sắc vóc U50 của Hoa hậu Thu Hoài

"Người ta thường nói: Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là ngày hôm qua. Thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ. Hai tấm hình cách nhau 10 năm. 10 năm không hề ngắn. Đủ để một người thay đổi rất nhiều. Đủ để thời gian để lại dấu vết trên cơ thể, sức khỏe và gương mặt. Nhưng cũng đủ để thấy một điều: Những gì chúng ta đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là lãng phí" - cô viết.

Không có bí quyết, chỉ có lựa chọn

Trước làn sóng khen ngợi từ cộng đồng mạng, Thu Hoài không vòng vo mà nói thẳng về cách cô duy trì sắc vóc: "Tập luyện, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần vui vẻ. Và khi cần, lựa chọn những giải pháp làm đẹp văn minh, phù hợp với độ tuổi và tình trạng của mình."

Trong số những "giải pháp văn minh" đó, cô không ngại thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ở tuổi này, việc một người phụ nữ công khai điều đó không phải là thú nhận yếu đuối mà là thái độ trung thực với bản thân và công chúng. Thu Hoài vốn không phải người giấu giếm: cô từng thẳng thắn kể về áp lực quá tải khi theo đuổi nhiều lĩnh vực song song, từ kinh doanh ngành làm đẹp đến vai trò người mẫu, diễn viên, giám khảo sắc đẹp và diễn giả.

Về thể thao, cô không cố định vào một môn mà luôn thử thách bản thân với nhiều hình thức khác nhau: Yoga, gym, pilates, golf, pickleball. Sự đa dạng này không chỉ tốt cho thể chất mà còn phản ánh tinh thần không chịu đứng yên của Thu Hoài.

Lão hoá là tất yếu, già đi khoẻ mạnh là sự lựa chọn

Điều đáng chú ý hơn cả ngoại hình là thứ Thu Hoài muốn truyền đi qua những chia sẻ của mình. "Lão hóa là điều không ai tránh được. Nhưng già đi một cách khỏe mạnh, tự tin và chỉn chu lại là một sự lựa chọn", cô nói. "Đừng đợi đến khi mọi thứ xuống cấp mới bắt đầu quan tâm. Sức khỏe cũng vậy, nhan sắc cũng vậy."

Câu nói này chạm đến đúng tâm lý của nhiều phụ nữ ở ngưỡng trung niên: thường chỉ bắt đầu chú trọng sức khoẻ và ngoại hình sau khi đã nhận ra những dấu hiệu xuống cấp đầu tiên, thay vì xem đó là quá trình đầu tư liên tục. Thu Hoài làm điều ngược lại, chủ động và nhất quán ngay từ khi chưa cần thiết phải làm vậy.

Cô cũng đặt bản thân vào vai trò tấm gương cho các con, không phải bằng lời dạy dỗ mà bằng chính cách sống. "Hãy yêu bản thân mình từ hôm nay. Bởi người sẽ đồng hành với bạn lâu nhất trong cuộc đời này vẫn là chính bạn" - Thu Hoài tâm sự.

Thu Hoài năm 2016

Thu Hoài đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt thế giới năm 2012. Ngoài các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, cô còn được biết đến qua nhiều vai trò trong ngành giải trí: người mẫu, diễn viên, giám khảo các cuộc thi nhan sắc và diễn giả trong nhiều chương trình dành cho sinh viên, phụ nữ và gia đình. Cô cũng là tác giả của cuốn tự truyện "Đàn bà phố thị" từng gây được tiếng vang với những trải lòng thẳng thắn về hành trình cuộc đời và góc nhìn hiện đại về nhiều vấn đề trong cuộc sống.