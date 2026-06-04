Không nhận ra nổi Selena Gomez

Mới đây, trên trang cá nhân, Selena Gomez bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lý do không chỉ nằm ở một khoảnh khắc hậu trường mà còn bởi visual của nữ ca sĩ sinh năm 1992 trông khác lạ đến mức nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Trong khung hình được đăng tải, Selena Gomez xuất hiện với mái tóc xoăn ngang vai màu đỏ ánh đồng, khác hẳn với mái tóc nâu sẫm đặc trưng và quen thuộc trước nay của cô. Kiểu tóc mới kết hợp cùng lối trang mắt khói, son hồng cánh sen khiến tổng thể diện mạo của Selena Gomez trở nên lạ lẫm.

Diện mạo lạ lẫm gây bất ngờ của Selena Gomez. Nhiều khán giả cho biết họ dụi mắt rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nhận ra nổi nữ ca sĩ sau khi cô thay đổi kiểu tóc, màu tóc và phong cách trang điểm. Ảnh: Page Six.

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Trước đây, Selena Gomez để tóc màu nâu chocolate để theo đuổi phong cách cổ điển, sang trọng. Ảnh: X.

Sự thay đổi này của Selena Gomez khiến không ít khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, phần đông ý kiến đều không đánh giá cao màn lột xác này của Selena Gomez, nhận xét kiểu tóc xoăn khiến nữ ca sĩ trông già dặn, kém cuốn hút hơn hình ảnh mỹ miều, sang chảnh trước đây. Theo 1 số nguồn tin, Selena Gomez buộc phải thay đổi diện mạo để quay mùa 6 của series truyền hình Only Murders in the Building.

Vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách thời trang tinh tế, quyến rũ của Selena Gomez khiến công chúng trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi trong vài năm trở lại đây. Ảnh: X.

Selena Gomez sinh năm 1992, là một trong những ngôi sao thành công nhất bước ra từ "lò đào tạo" Disney. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ với chương trình thiếu nhi Barney & Friends. Sau đó, Selena Gomez vụt sáng nhờ vai Alex Russo trong series đình đám Wizards of Waverly Place. Hình tượng ngọt ngào giúp Selena nhanh chóng trở thành gương mặt diễn viên tuổi teen được yêu mến tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Selena còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự nghiệp âm nhạc. Cô sở hữu nhiều bản hit như Love You Like a Love Song, Come & Get It, The Heart Wants What It Wants, Good for You hay Lose You to Love Me thu hút hàng tỷ lượt nghe và xem trên các nền tảng trực tuyến.

Từ tháng 9/2024, nữ ca sĩ ghi tên vào hàng ngũ những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với tổng khối tài sản ròng đạt 1,3 tỉ USD, trong đó có tới 80% giá trị đến từ doanh thu khổng lồ của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty do cô sáng lập.

Năm 2025, Selena Gomez kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Sau khi kết hôn, nhan sắc của nữ ca sĩ ngày một thăng hạng rõ rệt nhờ giảm cân thành công, dần lấy lại vóc vóc dáng thanh thoát và diện mạo rạng rỡ. Selena Gomez từng phải chiến đấu với căn bệnh tự miễn Lupus ban đỏ cùng ca phẫu thuật ghép thận năm 2017. Tác dụng phụ của quá trình hóa trị, dùng thuốc điều trị và những đợt bùng phát bệnh khiến vóc dáng cô bị sưng phù, trở thành mục tiêu bị chê bai ngoại hình ác ý trên MXH.

Selena Gomez đang có cuộc hôn nhân êm ấm bên Benny Blanco. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six