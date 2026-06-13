Mẹ Nobita cằn nhằn con suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng về khoản dạy con, vẫn có EQ "ăn đứt" hai bà mẹ này!

Đối với thế hệ 8X, 9X và cả 1/2 thế kỷ qua, bộ truyện tranh huyền thoại Doraemon không chỉ là thế giới của những bảo bối kỳ diệu, mà còn là một bức tranh xã hội thu nhỏ đầy chân thực. Ở đó, những đứa trẻ như Nobita, Jaian, Suneo lớn lên với đủ mọi tính cách: đứa hậu đậu, đứa hay bắt nạt, đứa lại thích khoe khoang.

Nếu lật ngược vấn đề dưới góc nhìn giáo dục hiện đại, tính cách của những đứa trẻ này không tự nhiên sinh ra. Nhìn vào cách hành xử của những bà mẹ trong truyện, chúng ta sẽ nhận ra một bài học đắt giá về Trí tuệ cảm xúc (EQ) trong nuôi dạy con cái. Mà ở đó, mẹ Jaian và mẹ Suneo chính là hai đại diện tiêu biểu cho những sai lầm kinh điển.

Mẹ Jaian: Bản CV "điểm F" về EQ khi dùng bạo lực làm thước đo giáo dục

Nhiều độc giả hả hê khi thấy "hung thần" Jaian 0 - kẻ chuyên bắt nạt bạn bè bằng nắm đấm lại sợ mẹ một phép. Mỗi lần Jaian làm sai, bà Goda (mẹ Jaian) luôn xuất hiện với hình ảnh xách tai, đấm đá, hoặc cầm chổi đuổi đánh con dọc khu phố. Bà là người duy nhất "trị" được Jaian, nhưng trớ trêu thay, bà cũng chính là người tạo ra một Jaian bạo lực.

Xét về EQ trong nuôi dạy con, mẹ Jaian bị điểm rớt vì hai lý do cốt lõi:

- Lạm dụng đòn roi thay cho giao tiếp: Bất kể Jaian bị điểm kém, trốn việc nhà hay bắt nạt bạn, phản ứng đầu tiên của bà Goda luôn là bạo lực cơ thể và ngôn từ. Bà hầu như chưa từng ngồi lại để hỏi con: "Tại sao con làm thế?" hay lắng nghe đứa trẻ giải thích.

- Tạo ra "vòng lặp bạo lực": Tâm lý học trẻ em đã chứng minh, cha mẹ chính là tấm gương ứng xử đầu tiên của con cái. Vì lớn lên trong đòn roi và sự trấn áp, Jaian đã vô thức học được tư duy: Ai mạnh hơn, kẻ đó có quyền. Khi bước ra khỏi nhà, Jaian dùng đúng cách thức của mẹ để đối xử với Nobita, Suneo và các bạn trên sân trống.

Sự giáo dục thiếu kiểm soát cảm xúc của người mẹ đã biến một đứa trẻ vốn có bản chất trượng nghĩa, biết thương em gái như Jaian trở thành một kẻ bắt nạt đáng sợ. Trẻ em là máy ghi hình, không phải máy nghe lời. Bạn đối xử với con bằng sự giận dữ, con sẽ trả lại thế giới bằng sự thù hằn.

Mẹ Suneo: Chiếc bẫy "bọc đường" của tư duy hư vinh và vật chất

Ở một thái cực đối lập, bà Honekawa (mẹ Suneo) chưa bao giờ đánh con một roi nào. Bà sành điệu, giàu có và luôn gọi Suneo là "cậu ấm ngọt ngào". Nhưng đây lại là một kiểu mẫu phụ huynh có EQ thấp theo cách tinh vi hơn: nuôi dạy con bằng sự chiều chuộng mù quáng và định hình các giá trị lệch lạc.

- Dung túng cho thói xấu của con: Suneo thường xuyên khoe khoang, ích kỷ, lập hội nhóm để cô lập Nobita. Biết rõ điều đó, nhưng mẹ Suneo chưa từng uốn nắn. Bà luôn bênh vực con vô điều kiện, miễn là Suneo trông có vẻ "thượng lưu" và nổi bật hơn người khác.

- Nhồi nhét áp lực sĩ diện: Bà Honekawa liên tục gieo vào đầu con tư tưởng phân biệt giàu nghèo, coi trọng vật chất và danh tiếng. Để giữ thể diện cho gia đình, bà ép Suneo học thêm điên cuồng, khiến đứa trẻ luôn sống trong nỗi sợ hãi: sợ mình không đủ hoàn hảo để được yêu thương.

Hệ quả là Suneo lớn lên với một lòng tự trọng vô cùng mong manh. Cậu phải liên tục nịnh bợ kẻ mạnh (Jaian) và chèn ép kẻ yếu hơn mình (Nobita) chỉ để khỏa lấp sự bất an bên trong.

Nhìn lại mẹ Nobita: Cằn nhằn nhưng vẫn chạm đến trái tim

Nhiều người thường trách bà Tamako (mẹ Nobita) vì tần suất cằn nhằn "2 tiếng đồng hồ" và những trận lôi đình khi con trai bị điểm 0. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân EQ, mẹ Nobita vẫn vượt trội hơn hai bà mẹ trên.

Bà Tamako mắng Nobita xuất phát từ nỗi lo lắng thực tế cho tương lai của một đứa trẻ lười biếng, hậu đậu, chứ không phải để thỏa mãn sĩ diện cá nhân (như mẹ Suneo) hay giải tỏa cơn giận dữ mất kiểm soát (như mẹ Jaian). Quan trọng hơn, mẹ Nobita luôn biết cách kết nối cảm xúc vào những thời điểm ngặt nghèo. Khi Nobita gặp khủng hoảng lớn, đòi bỏ nhà đi hay gặp nguy hiểm, bà luôn là người ôm con vào lòng khóc nức nở vì lo lắng.

Chính vì nhà là nơi an toàn và đầy tình thương, Nobita dù sợ mẹ nhưng chưa bao giờ oán hận mẹ.

Bài học cho cha mẹ hiện đại

Những câu chuyện giáo dục trong Doraemon chưa bao giờ cũ. Nhìn từ góc độ EQ, bài học lớn nhất mà các bậc phụ huynh có thể rút ra là: Sự thấu hiểu và làm chủ cảm xúc của cha mẹ quyết định thế giới nội tâm của đứa trẻ.

Một người mẹ có EQ cao không phải là người mẹ không bao giờ tức giận, mà là người biết biến cơn giận thành sự giáo dục mang tính xây dựng. Thay vì trở thành một người mẹ độc đoán bằng nắm đấm như mẹ Jaian, hay một người mẹ bao che đầy hư vinh như mẹ Suneo, điều những đứa trẻ thực sự cần là một điểm tựa an toàn – nơi chúng được phép sai, được lắng nghe và được yêu thương vô điều kiện.

Minh Châu