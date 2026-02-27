Trang QQ đưa tin bộ phim truyền hình Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết (tên cũ: Tình Yêu Của Người Thực Dụng) do các diễn viên Trần Phi Vũ, Tôn Thiên, Vương Thiên Thần và Quách Hiểu Đình đóng chính đang phát sóng trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8 thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, cặp đôi phụ Vương Thiên Thần và Quách Hiểu Đình khiến người xem mê đắm trong mô-típ "cưới trước yêu sau", "đơn phương suốt 10 năm".

Cặp đôi Vương Thiên Thần và Quách Hiểu Đình được yêu thích trong phim Tình Yêu Của Thời Đại Thuần Khiết

Quách Hiểu Đình vào vai Phương Mục Tĩnh, là một cô gái thông minh, vốn xuất thân trong gia đình giàu có. Vì lý do lịch sử thời đại, nhà cô bị tịch biên tài sản, cha mẹ bị đưa đi cải tạo lao động. Phương Mục Tĩnh quyết định công bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ và em trai để ở lại tiếp tục học Toán và làm cô giáo.

Quách Hiểu Đình thủ vai Phương Mục Tĩnh, một cô gái xuất thân trong hoàn cảnh gây tranh cãi

Thế nhưng, do xuất thân gây tranh cãi nên dù Phương Mục Tĩnh rất giỏi giang, cô luôn bị người đời mỉa mai chỉ trỏ, những thành quả cô đáng được hưởng cũng bị cướp mất. Chính vì vậy, Phương Mục Tĩnh quyết định kết hôn với chàng bác sĩ Cù Hoa (do Vương Thiên Thần đóng), là con trai một sĩ quan cao cấp, bối cảnh không ai có thể nghi ngờ hay khinh miệt.

Trong khi đó, Cù Hoa mang trong mình một hình bóng mà anh đã yêu đơn phương suốt 10 năm. Nhưng cô gái Nghiên Nghiên đó đã qua đời, khi nhận thấy Phương Mục Tĩnh có nhiều nét giống Nghiên Nghiên, anh quyết định kết hôn với cô.

Phương Mục Tĩnh quyết định kết hôn với bác sĩ Cù Hoa để thay đổi hoàn cảnh sống

Cả hai đến trở thành vợ chồng dù mang những mục đích khác nhau. Nhưng trong quá trình sống chung, họ dần nảy sinh tình cảm. Họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nội tâm của đối phương lúc nào không hay. Cù Hoa không thể không động lòng bởi một Phương Mục Tĩnh tỉnh táo lạnh lùng đầy bí ẩn nhưng thông minh đầy tài hoa. Trong khi đó, Phương Mục Tĩnh thừa nhận lấy anh vì muốn thay đổi thân thế của mình, nhưng cũng quyến luyến và rung động trước sự quan tâm chăm sóc của chồng.

Theo QQ, thực tế, người mà Cù Hoa yêu đơn phương nhiều năm chính là Phương Mục Tĩnh. Cả hai tình cờ gặp nhau trong một cuộc thi toán, lúc đó anh đã thích cô. Sau này, họ liên lạc qua thư, cùng chung niềm đam mê với toán học, nhưng thông qua một người bạn là Nghiên Nghiên. Chỉ là lúc đầu cả hai không nhận ra đối phương.

Hai diễn viên được khen ngợi diễn xuất ăn ý, đẹp đôi, tạo nên câu chuyện tình yêu lãng mạn nhẹ nhàng rung động

Nhờ diễn xuất của Vương Thiên Thần và Quách Hiểu Đình, khán giả chìm đắm vào mối tình giữa tài tử giai nhân, giữa hai thanh niên trí thức đầy lãng mạn. Bối cảnh phim là những năm 1970, cả hai diễn viên đều được đánh giá có ngoại hình rất hợp với dòng phim "niên đại cũ", khiến khán giả nhớ được sống trong mối tình thời "ông bà anh", khi tình yêu không phải là đam mê xác thịt mà là sự tin tưởng bao dung chở che cho nhau.

Cù Hoa dù liên tục nói lời xa cách, vạch rõ giới hạn với Phương Mục Tĩnh, nhưng thực tế, anh luôn dùng hành động của mình che chở cô. Từ lần gặp thứ hai trên xe lửa khi cô đối phó với tên lưu manh, anh nhường ghế nằm cho cô, đến khi theo cô về dự hôn lễ của em trai, bảo vệ cô trước những kẻ xấu xa. Phương Mục Tĩnh dù biết Cù Hoa có người trong lòng, nhưng vẫn hạnh phúc khi anh quan tâm tới mình.

Cù Hoa luôn bảo vệ Phương Mục Tĩnh

Cả hai không thể giấu tình cảm dành cho đối phương

Nhờ diễn xuất ăn ý của Vương Thiên Thần và Quách Hiểu Đình, cặp đôi dù đóng phụ thời lượng không nhiều nhưng lại trở thành yếu tố thu hút người xem, đồng thời góp phần giúp rating của phim đạt trung bình 2,5%, mức rất khả quan ở thời điểm hiện tại.

Theo QQ, đây không phải lần đầu Vương Thiên Thần và Quách Hiểu Đình đóng cặp với nhau. Năm 2025, hai diễn viên cũng nên duyên trong bộ phim Con Đường Nhân Sinh và nhận được sự yêu thích đặc biệt của khán giả. Hôn lễ của họ còn trở thành xu hướng gây sốt trên 2 nền tảng lớn là Douyin và Tiểu Hồng Thư.

Chính vì vậy, đạo diễn của phim Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết đã "bê nguyên" cặp đôi sang phim mới. Khi biết tin hai diễn viên tái hợp, người xem đã vô cùng thích thú, từ khóa liên quan đạt tới 200 triệu người xem. Và sự thành công của phim Tình Yêu Thời Đại Thuần Khiết đã chứng minh quyết định của đạo diễn hoàn toàn chính xác.

Những cảnh hôn của hai diễn viên được khen ngợi đầy cảm xúc

Vương Thiên Thần sinh năm 1993 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp ngành biểu diễn nghệ thuật của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh từng đóng vai phụ trong một số bộ phim nổi tiếng như Cô Phương Bất Tự Thượng, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Pháo Hoa Nhân Gia, Khánh Dư Niên 2, Một Chuyện Tình Vượt Thời Gian (2022), Vượt Ra (2022), Đối Thủ (2021), Thanh Kiếm Tuyết (2021), Tôi Thực Sự Yêu Em (2021), Tôi Luyện Thành Thép (2021), 1921 và Đông Chí. Ngoài ra, Vương Thiên Thần cũng đóng chính ở bộ phim Đường Chuyên ra mắt năm 2018.

Nam diễn viên được khen ngợi có gương mặt điển trai, diễn xuất tinh tế, thể hiện rất chi tiết chuyển biến tâm trạng của nhân vật. Vẻ đẹp thư sinh, nam tính của Vương Thiên Thần khiến khán giả mê mẩn.

Vương Thiên Thần có ngoại hình đẹp, rất phù hợp với dòng phim niên đại

Với thân hình nam tính rắn chắc anh cũng rất hợp các phim về quân nhân

Hình ảnh trí thức của Vương Thiên Thần trong phim

Quách Hiểu Đình đóng phim từ năm 1999 khi mới 6 tuổi. Cô từng góp mặt trong loạt phim đình đám một thời như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Bộ Bộ Kinh Tâm và Mẹ Hổ Bố Mèo. Những năm gần đây, Quách Hiểu Đình có đóng vai Xích Địa nữ tử trong Thương Lan Quyết cùng với Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên. Năm 2022, nhân vật Thuận Đức tiên cơ do Quách Hiểu Đình diễn lấn át cả Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký, là một vai diễn phản diện ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.