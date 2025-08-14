Nhìn cảnh tượng đường phố lúc 5h30 sáng, tôi giật mình nhận về bài học lớn trong việc giáo dục con!

*Bài viết là lời chia sẻ của người đàn ông ẩn danh, được đăng tải trên Toutiao.

Một lần có việc ra đường từ sáng sớm, tôi bất ngờ khi thấy một cậu bé trạc 14, 15 tuổi đang mưu sinh trên đường phố Hoàng Thạch, Hồ Bắc. Trong khi những đứa trẻ khác say giấc ngủ thì cậu đã có mặt từ 4h30 sáng, mặc quần áo và găng tay của công nhân vệ sinh, kéo xe chở rác và bắt đầu quét đường.

Hóa ra mẹ của cậu bé là một công nhân vệ sinh. Nhìn mẹ ngày nào cũng dậy sớm, làm việc muộn, phơi mình dưới nắng gió, cậu bé vừa thi xong cấp ba rất thương mẹ nên ngày nào cậu cũng cùng mẹ đi dọn rác.

Thấy con trai mình ngoan ngoãn như vậy, người mẹ nghẹn ngào hỏi: "Con không sợ bạn bè cười chê sao?". Cậu bé trả lời một cách tự nhiên: "Chia sẻ công việc với mẹ có gì đáng xấu hổ".





Câu nói này chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi.

Nhà giáo dục Đào Hành Chi nói rằng cuộc sống chính là giáo dục. Cách thực sự để nhìn thế giới là nhìn cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thường đánh đồng việc đi du lịch khắp thế giới với việc trải nghiệm cuộc sống thượng lưu.

Ví dụ như vài năm trở lại đây, kỳ nghỉ hè của bạn bè tôi được chia thành nhiều cấp độ khác nhau.

Những gia đình giàu có chi hàng chục ngàn đô la để cho con em mình đến thăm các trường quốc tế nổi tiếng và trải nghiệm văn hóa nước ngoài. Những gia đình có điều kiện ttấp hơn cũng bỏ ra số tiền không nhỏ để con cái họ tham gia các khoá học đắt đỏ trong nước.

Nhưng thường thì sau những chuyến đi như vậy, trẻ em không thu được nhiều kiến thức mà lại tốn rất nhiều tiền.

Thành thật mà nói, tôi thực sự nghĩ rằng thay vì tốn kém tiền bạc cho con trải nghiệm, tốt hơn hết là nên ngắm cảnh này lúc 4:30 sáng ở Hoàng Thạch, Hồ Bắc. Đây là cảnh đẹp nhất thế giới.

Chỉ khi cúi xuống nhìn và trải nghiệm những khía cạnh thực tế của cuộc sống, trẻ em mới có thể thực sự trưởng thành.

01.

Hiện nay có một trào lưu đáng sợ, đó là ai cũng là thế hệ giàu thứ hai.

Ngày càng nhiều bậc cha mẹ thắt lưng buộc bụng và chi nhiều tiền để con cái họ được mặc quần áo đẹp nhất, ăn đồ ăn ngon nhất và được ngắm nhìn những điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, một gia đình bình thường như vậy có thể sẽ nuôi dưỡng một "thế hệ thứ hai giàu có" không biết đến đau khổ và không biết tiền là gì.

Có một đứa trẻ ở Tương Dương, Hồ Bắc thích chơi game và thường xuyên nạp tiền vào tài khoản. Bố mẹ cậu bé đã làm việc vất vả cả đời nhưng cuối cùng bị con trai trộm hết tiền trong tài khoản. Đến khi ra ngân hàng, họ mới ngã ngửa trước sự thật nghiệt ngã. Hoá ra, con trai họ đã dùng tiền nạp game, mua thiết bị điện tử đắt tiền, thậm chí còn tặng tiền cho bạn bè cùng lớp.

Những đứa trẻ tiêu xài hoang phí và những ông bố, bà mẹ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền dường như đã trở thành hai tầng lớp khác nhau.

Nhà kinh tế học Dương Trường Giang cho biết: "Nhiều đứa trẻ hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc. Trẻ không biết tiền từ đâu ra. Trong mắt trẻ, tiền bạc giống như một món đồ chơi, một tờ giấy có thể tùy ý thao túng. Trẻ hoàn toàn không biết đến sức lao động đằng sau đồng tiền."

Không phải đứa trẻ nào sinh ra đã biết đồng cảm với cha mẹ. Chỉ những đứa trẻ thấu hiểu được những khó khăn của cuộc sống và sự vất vả trong việc kiếm tiền mới có thể hình thành ý thức về tiền bạc và trưởng thành nhanh chóng.

Tôi lại kể cho bạn một câu chuyện khác mà tôi từng chứng kiến. Một cô bé nọ có người cha làm công nhân lắp điều hoà. Công việc của cha cô bé vô cùng vất vả vì phải thường xuyên vận chuyển các thiết bị nặng lên những toà nhà chọc trời và lắp đặt chúng.

Bình thường hai vợ chồng cùng làm việc, nhưng hôm đó, người mẹ bị đau chân nên cô con gái đã xung phong làm việc thay mẹ. Cô bé đã giúp cha vận chuyển điều hoà, dụng cụ lắp đặt lên xuống cầu thang nhiều lần. Mồ hôi chảy vào mắt khiến con bé không mở được mắt.

Cha cô cảm thấy rất có lỗi và yêu cầu con gái ngừng làm điều đó. Ngược lại, cô bé lại thấy thương bố mẹ. Cô nói rằng mình không hề biết bố mẹ phải làm việc vất vả như vậy và việc kiếm tiền không hề dễ dàng.





Chỉ khi trải qua những cay đắng của cuộc sống, bạn mới có thể có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc.

Nếu bạn thực sự ở dưới đáy xã hội và nhìn thấy thế giới, bạn sẽ thực sự cảm nhận được sức nặng của cuộc sống. Hãy để trẻ bước vào cuộc sống, để trẻ hiểu được việc kiếm sống khó khăn như thế nào.

02.

Lý Ba, Giáo sư tại Đại học Sư phạm Nam Kinh, đã từng nói: Giáo dục chân chính là dù bạn giàu có đến đâu, bạn cũng phải khiến con cái chịu khó khăn thách thức.

Trẻ em được cưng chiều quá mứ thường bất hạnh, còn trẻ em hư hỏng thường khó thành công.

Chúng ta thường nói rằng trẻ em trong gia đình nghèo thường chững chạc hơn. Bởi vì, khi một đứa trẻ trải qua những khó khăn của cuộc sống và cảm nhận được sự khắc nghiệt của thực tế ngay từ đầu, trẻ sẽ có thể gột rửa được tính bướng bỉnh.

Hiệu trưởng trường Harvard Drew Faust cho biết: Hiểu biết về thế giới là khóa học bắt buộc đối với mọi trẻ em.

Hãy tận dụng kỳ nghỉ hè này để đưa con bạn đi trải nghiệm những khó khăn của cuộc sống. Khi trẻ em trải nghiệm sự khác biệt trong thế giới và nhìn thấy hạnh phúc cũng như bất hạnh, một thế giới quan đúng đắn sẽ tự nhiên hình thành.