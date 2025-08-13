Xôn xao 1 trung tâm dạy nhảy cho trẻ em: Trang phục gợi cảm, động tác uốn éo, cha mẹ định cho con học điều gì?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh học nhảy tại một trung tâm ở Cần Thơ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng loạt bình luận trái chiều. Trong clip, trên nền nhạc sôi động, hàng chục bé gái nhiều độ tuổi mặc đồ đen, tất lưới, trang điểm đậm, thực hiện những động tác "lắc mông" điêu luyện… vốn gắn liền với hình ảnh gợi cảm của người lớn.

Cảnh tượng này khiến không ít người giật mình. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ sự khó hiểu: Không hiểu sao lại có lớp dạy nhảy kiểu này cho trẻ con mà bố mẹ cũng cho đi học được. Một người bức xúc: "Làm ơn để các con sống đúng với độ tuổi. Hết bikini 2 mảnh, croptop, tất lưới cho trẻ em, giờ đến cái này nữa?".

Ảnh cắt từ clip

Clip lớp nhảy này cũng khiến nhiều người lo ngại về hiện tượng "sexualization" trẻ em.

Hiểu đơn giản, "sexualization" là khi trẻ bị gán cho những yếu tố vốn chỉ dành cho người lớn về mặt giới tính như ăn mặc, trang điểm, biểu cảm, cách di chuyển… để tạo cảm giác thu hút hoặc gây ấn tượng. Điều này không chỉ xảy ra trên sân khấu mà còn qua hình ảnh, video, quảng cáo hay mạng xã hội.

Vấn đề không nằm ở việc cho trẻ học nhảy hay mặc đẹp. Điều đáng nói là khi hình ảnh được xây dựng theo hướng gợi cảm trước tuổi, trẻ chưa đủ khả năng nhận thức về ý nghĩa của nó, nhưng vẫn bị công chúng nhìn nhận và đánh giá theo "ánh mắt người lớn".

Vấn đề then chốt nằm ở sự lựa chọn và định hướng của cha mẹ

Giữa làn sóng tranh cãi, một người tự nhận là học viên của trung tâm lên tiếng giải thích: Đây là lớp "TikTok Kid", một thể loại hướng tới vũ đạo ngắn, bắt trend, có nhiều động tác theo xu hướng mạng xã hội. Ngoài lớp này, trung tâm còn có nhiều loại hình khác như cổ trang, kpop, choreo, sexy dance và kid dance kiểu truyền thống. Người này cũng khẳng định trung tâm "rất ổn", bản thân đã học ở đây 3 năm.

Nhiều người nhận định: Lỗi không thuộc về trẻ nhỏ, vì trẻ chỉ làm theo hướng dẫn, thậm chí còn chưa nhận thức được hết ý nghĩa của trang phục và động tác. Cũng khó thể nói trung tâm "sai" hoàn toàn, bởi họ vận hành dựa trên nhu cầu thị trường, và nhiều nơi khác cũng đang dạy các thể loại tương tự.

Thực tế, các trung tâm dạy nhảy thường đa dạng hóa thể loại để thu hút học viên, từ ballet, hip-hop, Kpop đến dance cover các trend mạng xã hội. Ở góc độ kinh doanh, việc mở lớp TikTok Kid có thể được xem là đáp ứng thị hiếu, miễn là không vi phạm pháp luật hay quy định cụ thể.

Vấn đề then chốt nằm ở sự lựa chọn và định hướng của cha mẹ.

Cha mẹ là người đăng ký lớp học.

Cha mẹ là người chuẩn bị hoặc chấp nhận trang phục.

Cha mẹ là người đồng ý để con luyện tập những động tác mang màu sắc "người lớn" ngay từ tiểu học.

Trong mắt một số phụ huynh, cho con học nhảy kiểu này là cách để con "tự tin, bắt kịp xu hướng" hoặc đơn giản là "cho con vui". Nhưng họ có thể đã bỏ qua một thực tế: trẻ nhỏ học qua quan sát và bắt chước, và giai đoạn tiểu học là thời điểm hình thành những chuẩn mực đầu tiên về cơ thể, thẩm mỹ và giới tính.

Tác hại tiềm ẩn

Một số phụ huynh cho rằng việc để trẻ tiếp xúc với hình ảnh và động tác mang tính người lớn quá sớm có thể ảnh hưởng tới nhận thức, hình thành cái nhìn sai lệch về cơ thể và giá trị bản thân. Điều này cũng có nguy cơ dẫn tới nhiều hệ luỵ cho trẻ:

Nhầm lẫn về giới hạn phù hợp độ tuổi: Khi quen với việc mặc hở hoặc diễn các động tác gợi cảm, trẻ có thể mặc định đó là điều bình thường, mất đi khả năng phân biệt đâu là hành vi phù hợp trong môi trường công cộng.

Nguy cơ bị soi mói, quấy rối: Clip trẻ mặc đồ sexy, nhảy "lắc mông" khi lan truyền trên mạng rất dễ bị trích xuất, chia sẻ vào các môi trường độc hại, điều cha mẹ khó kiểm soát hoàn toàn.

Ảnh hưởng hình ảnh cá nhân về lâu dài: Trong thời đại kỹ thuật số, những hình ảnh từ thời thơ ấu có thể "đeo bám" trẻ khi lớn lên, tác động đến công việc, các mối quan hệ, hoặc đơn giản là cảm giác an toàn với chính quá khứ của mình.

Tạo áp lực hình thể sớm: Các bài tập, động tác nhấn vào vòng eo, vòng mông có thể khiến trẻ chú ý thái quá đến hình dáng cơ thể, thậm chí dẫn tới lo lắng ngoại hình hoặc rối loạn ăn uống khi lớn lên.

Cha mẹ cần cân nhắc điều gì?

Vũ đạo là một bộ môn tốt giúp trẻ vận động, phát triển cảm xúc, rèn kỹ năng biểu diễn và tự tin trước đám đông. Nhưng việc chọn thể loại, trang phục, cách trình diễn phải phù hợp với tâm sinh lý và độ tuổi.

- Chọn lớp dance kid hoặc hiphop, jazz, ballet, aerobic… với động tác khỏe khoắn, năng động.

- Nếu học thể loại sexy dance hay twerk (một điệu nhảy tập trung vào các rung động của phần mông và hông), nên đợi đến khi trẻ ở độ tuổi trung học, đã có nhận thức rõ ràng về cơ thể và ranh giới cá nhân.

- Luôn tham gia hoặc giám sát buổi học để kịp thời điều chỉnh khi nội dung hoặc trang phục vượt ngưỡng phù hợp. Trao đổi với con về ý nghĩa của trang phục, tư thế, để trẻ hiểu và tự biết bảo vệ hình ảnh của mình.

Câu chuyện về clip nói trên là một lời nhắc nhở: Khi cha mẹ trao quyền lựa chọn cho mình, họ cũng gánh luôn trách nhiệm định hình tuổi thơ của con. Trong bối cảnh giải trí trực tuyến ngày càng "người lớn hóa" và ranh giới giữa nghệ thuật, gợi cảm mỏng manh, cha mẹ cần là người vạch rõ giới hạn để con vừa được vui chơi, vừa được bảo vệ.

Khi những hình ảnh như vậy gây tranh cãi, có lẽ đã đến lúc mỗi phụ huynh cần tự hỏi: mình đang giúp con phát triển lành mạnh, hay vô tình đẩy con vào những không gian mà chính mình cũng chưa lường hết rủi ro?