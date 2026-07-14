28 USD (khoảng 730.000 đồng) cho một phần bò né.

Bánh mì, cà phê Việt gây thương nhớ

Nếu chỉ xem vài giây đầu của những đoạn video đang lan truyền trên Instagram, không ít người sẽ nghĩ đây là một quán ăn nằm đâu đó trong một con hẻm ở TP.HCM.

Ghế nhựa thấp xếp san sát. Bàn inox quen thuộc. Một góc bếp mở nơi đầu bếp liên tục làm bò né trên những chiếc chảo gang nhỏ. Bên cạnh là những ổ bánh mì vàng ruộm vừa được lấy ra khỏi lò.

Nhưng địa điểm này không nằm ở Việt Nam, mà ở khu Chinatown, Manhattan (New York, Mỹ).

Nhìn không khác gì xe bánh mì nào đó ở TP. HCM, nhưng đây là New York City.

Quán có tên Phê, một mô hình cà phê - bánh mì do đội ngũ nhà hàng Mắm (địa chỉ từng nổi tiếng với bún đậu mắm tôm và dãy ghế nhựa xanh giữa phố New York) mở thêm. Chỉ mới hoạt động trong giai đoạn soft opening, Phê đã nhanh chóng xuất hiện trên hàng loạt trang review ẩm thực như The Infatuation, Corner và được nhiều TikToker, food reviewer tại New York liên tục chia sẻ.

Điều thú vị là, thứ khiến thực khách nhớ nhất lại không phải ly cà phê. Trong bài đánh giá mới đây, chuyên trang ẩm thực The Infatuation dành gần như toàn bộ lời khen cho... bánh mì.

Bánh mì được giữ độ nóng như cách các tiệm bánh mì ở Việt Nam.

Theo trang này, ổ bánh ở Phê có kích thước khá nhỏ, chỉ cỡ một chiếc ví cầm tay, nhưng lại gây ấn tượng bởi lớp vỏ giòn rụm, mỏng nhẹ trong khi ruột vẫn mềm và thơm bơ.

Điểm đặc biệt nằm ở chiếc lò nướng được nhập trực tiếp từ Việt Nam để tạo nên đúng kiểu vỏ bánh mì mà nhiều tiệm ở New York vẫn khó làm được.

Một góc bếp mở nơi đầu bếp liên tục làm bò né trên những chiếc chảo gang nhỏ.

Tác giả bài review còn kể lại một chi tiết khá vui. Trong lúc đang ăn, họ thấy vị khách ngồi bàn bên gọi liền ba ổ bánh mì. Chỉ chi tiết đó thôi cũng đủ khiến nhóm reviewer quyết định gọi thêm một chiếc nữa.

Cuối tuần, Phê còn phục vụ món bánh mì chảo với pate, bò, xúc xích, trứng ốp la và phô mai Laughing Cow. Nếu ăn hết bánh nhưng vẫn còn đồ ăn trong chảo, khách chỉ cần báo nhân viên để được mang thêm một ổ bánh mì nóng mới nướng.

Một TikToker chuyên review đồ ăn tại New York sau khi trải nghiệm cũng chia sẻ rằng phần bò né giá 28 USD "hoàn toàn xứng đáng với trải nghiệm", đồng thời dành lời khen cho chất lượng món ăn lẫn không gian.

Dưới video, nhiều người lại chỉ chú ý đến... ổ bánh mì. "Nhìn bánh mì là biết đúng kiểu Việt Nam rồi”, "Chỉ nhìn thôi cũng thấy muốn ăn”.

Bánh mì chảo vô cùng đắt khách.

Không gian như một “Sài Gòn thu nhỏ giữa lòng New York”

Không chỉ gây chú ý bởi đồ ăn, Phê còn khiến nhiều người thích thú vì tái hiện gần như nguyên vẹn bầu không khí của một quán ăn, quán cà phê ở Việt Nam ngay giữa lòng New York. Bước vào quán, thực khách dễ bắt gặp những chiếc ghế nhựa thấp, bàn inox quen thuộc, bức tường gạch mộc và góc bếp mở, nơi những chiếc chảo bò né luôn đỏ lửa. Khung cảnh ấy khiến không ít người xem video trên Instagram phải bật cười vì quá đỗi quen thuộc.

Bàn ghế nhựa như các tiệm vỉa hè ở Việt Nam.

Một đoạn video ghi lại không gian quán đã nhanh chóng thu hút gần 46.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. "Không nói ở New York thì tôi tưởng đang ở TP.HCM", một tài khoản viết. Người khác hài hước nhận xét: "Nhìn mấy cái ghế là thấy Việt Nam rồi", hay "Cứ như được teleport sang Việt Nam vậy". Thậm chí có người còn gọi đây là "quán cà phê Việt chân thực nhất New York".

Điều thú vị là cảm nhận này cũng khá trùng khớp với đánh giá của các chuyên trang ẩm thực. The Infatuation nhận xét Phê mang đến cảm giác thư thái, gần gũi giữa nhịp sống hối hả của Manhattan, trong khi Corner mô tả đây là một quán cà phê Việt Nam hiện đại với sàn bê tông, tường gạch thô và nội thất gỗ tối màu. Tuy nhiên, thay vì hướng đến mô hình "ngồi làm việc cả ngày", không gian được thiết kế để mọi người ghé ăn một chiếc bánh mì, uống ly cà phê rồi tiếp tục nhịp sống của thành phố.

Không gian chung của quán.

Một phần bò né tại đây có giá khoảng 28 USD (hơn 700.000 đồng), cao gấp nhiều lần so với mức giá quen thuộc ở Việt Nam. Ngay dưới các video review, không ít người để lại những bình luận hài hước như: "Chỉ có giá là không giống Việt Nam" hay "Ở Việt Nam số tiền này ăn được cả tuần rồi." Một số khác so sánh rằng với khoảng 2 USD, họ đã có thể thưởng thức một phần bò né ở TP.HCM.

Bánh mì, cà phê - combo hoàn hảo cho các thực khách.

Dẫu vậy, nhiều thực khách cũng cho rằng mức giá này không quá bất ngờ nếu đặt trong bối cảnh New York - một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Hơn nữa, điều họ tìm đến không chỉ là một phần bò né hay ổ bánh mì, mà còn là trải nghiệm ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, giữa một không gian mang đậm hơi thở Việt Nam ngay giữa lòng Manhattan. Với nhiều người, chính cảm giác "đang ở Việt Nam" ấy mới là thứ đáng tiền nhất.

Ngoài bánh mì, thực đơn của Phê còn có một món đang được nhắc đến khá nhiều là Ca Phe Mắm - latte caramel nước mắm. Corner nhận xét đây là món "gây chia phe" nhất của quán: người thích thì khen hương vị mới lạ, người khác lại bảo chỉ nghe tên thôi đã thấy... hồi hộp. Một thực khách hài hước bình luận: "Tôi là fan của nước mắm, nhưng vẫn thấy chúng ta không nhất thiết phải có cà phê nước mắm."

Ca Phe Mắm - latte caramel nước mắm.

Có lẽ đó cũng là lý do Phê nhanh chóng được nhiều người nhắc đến dù mới chỉ trong giai đoạn mở cửa thử nghiệm. Giữa một thành phố có vô vàn lựa chọn ăn uống như New York, quán không gây ấn tượng bằng những món ăn cầu kỳ, mà bằng cảm giác quen thuộc đến lạ: một ổ bánh mì nóng giòn, vài chiếc ghế nhựa thấp và một góc nhỏ khiến nhiều người bất giác thốt lên: "Cứ như đang ở Việt Nam."