Thảm đỏ Chung kết Miss World Vietnam: Tiểu Vy - Thanh Thuỷ 100 điểm, Ý Nhi tình tứ bên bạn trai, 1 nhân vật xuất hiện thành tâm điểm
Vũ trụ mỹ nhân đã đổ bộ đến Thảm đỏ của Chung kết Miss World Vietnam.
Tối 29/3, Chung kết Miss World Vietnam trở thành tâm điểm sự kiện nóng hơn bao giờ hết. Trước giờ diễn ra đêm thi chính thức, dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám đồng loạt đổ bộ thảm đỏ. Các mỹ nhân Việt mỗi người một vẻ, tạo nên màn đọ sắc bất phân thắng bại.
Gây chú ý bậc nhất chính là Hoa hậu Ý Nhi, người sẽ chính thức khép lại nhiệm kỳ trong tối nay. Nàng hậu xuất hiện rạng rỡ bên gia đình và đặc biệt là bạn trai Anh Kiệt. Cả hai không ngại dành cho nhau những khoảnh khắc tình tứ, nhanh chóng lọt vào ống kính và trở thành tâm điểm. Sau hành trình đương nhiệm nhiều dấu ấn lẫn tranh luận, sự xuất hiện này của Ý Nhi càng khiến công chúng quan tâm trước thời khắc cô thực hiện final walk.
Dàn Hoa hậu, Á hậu đổ bộ Thảm đỏ Chung kết Miss World Vietnam
Trong dàn top 3 Miss World Vietnam, Á hậu Đào Hiền cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ lộ diện giữa loạt tin đồn xoay quanh việc bị “ngó lơ”, sẽ không có màn final walk như Á hậu Minh Kiên. Bởi lẽ trước đó, Đào Hiền đã ghi danh một cuộc thi nhan sắc trong thời gian vẫn còn đương nhiệm.
Vài giờ trước thềm chung kết, Đào Hiền đã đăng tải tâm thư cho biết cô được ban tổ chức mời trở lại. Đào Hiền chia sẻ: " Hiền thực sự vui mừng và xúc động khi nhận được sự chấp nhận với lời mời tham dự Đêm Chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2025, sẽ diễn ra vào ngày 29/3/2026. Được trở lại Miss World Việt Nam với Hiền là một cảm xúc rất đặc biệt, bởi nơi đây đã ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của Hiền và cũng là nơi Hiền vinh dự được chạm tay đến danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023. Nhận được lời mời này, Hiền càng nhìn lại bản thân và nhận ra rằng mình đã có những thiếu sót, chưa hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một đương kim Á hậu.
Thời khắc chuyển giao nhiệm kỳ đã đến. Trước lời mời đầy ân tình này, Hiền xin được tham dự Đêm Chung kết với niềm tự hào là đương kim Á hậu của cuộc thi mà Ban Tổ chức đã tin tưởng trao tặng. Hiền xin trân trọng tri ân Ban Tổ chức, anh Nam, chị Dung và Quý Công ty Sen Vàng vì đã mở lòng đón nhận Đào Thị Hiền bằng sự bao dung, cảm thông và yêu thương".
Màn bùng nổ visual trên thảm đỏ còn có sự góp mặt của hàng loạt hoa hậu, Á hậu như Thanh Thuỷ, Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Quế Anh, Minh Kiên, Cẩm Ly… mỗi người một phong cách nhưng đều ghi điểm với nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút. Những màn đọ sắc liên tiếp khiến khán giả không khỏi choáng ngợp, tạo nên bức tranh visual đúng chuẩn “bất phân thắng bại”.
Trong đêm thi tối nay, các thí sinh của Miss World Vietnam 2025 cũng đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định. Dàn thí sinh sẽ bước vào những phần thi mang tính quyết định, đòi hỏi bản lĩnh, nhan sắc và trí tuệ để chinh phục ban giám khảo. Sau hành trình dài đầy cạnh tranh, chiếc vương miện “Trân Hoa Tứ Quý” sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng, mở ra cơ hội đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế.