Nhìn bố của Triệu Lộ Tư mà 1000 dấu hỏi hiện lên trong đầu

Ngay lúc này, Triệu Lộ Tư và bố của cô đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin bố của Triệu Lộ Tư, thường được những người yêu quý gọi là Triệu Ca, sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim ngắn SONDER Tôi Không Phải NPC. Đáng chú ý hơn, đây lại là dự án do chính studio của Triệu Lộ Tư sản xuất.

Bố của Triệu Lộ Tư sẽ góp mặt trong phim ngắn SONDER Tôi Không Phải NPC (ảnh: Xiaohongshu)

(ảnh: Xiaohongshu)

(ảnh: Xiaohongshu)

Trong showbiz Trung Quốc nói riêng và làng giải trí nói chung, việc một ngôi sao nổi tiếng sản xuất phim rồi mời chính bố mình góp mặt quả thực không phải chuyện thường thấy. Chính vì thế, ngay khi thông tin được chia sẻ, hai bố con Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Thế nhưng, câu chuyện bố Triệu Lộ Tư đóng phim không phải điều duy nhất khiến cư dân mạng bàn tán. Một điều khá cũng gây sốt không kém thông tin trên, đó là ngoại hình trẻ trung và điển trai đến ngỡ ngàng của ông.

Khán giả nói rằng Triệu Lộ Tư thừa hưởng những nét đẹp của bố.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, bố Triệu Lộ Tư sở hữu gương mặt với những đường nét hài hòa và đặc biệt trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khi đứng bên cạnh cô con gái nổi tiếng, khoảng cách thế hệ giữa hai người dường như bị thu hẹp đáng kể.

Thậm chí, không ít khán giả còn hài hước nói rằng khi nhìn những bức ảnh Triệu Lộ Tư chụp chung với bố, trong đầu họ lập tức xuất hiện 1000 dấu hỏi. Nếu không biết trước mối quan hệ giữa hai người, có lẽ nhiều người sẽ tưởng đây là hai anh em chứ khó nghĩ rằng họ thực sự là bố con.

(ảnh: Xiaohongshu)

(ảnh: Xiaohongshu)

Đáng nói hơn, ngoại hình của Triệu Ca còn khiến cư dân mạng liên tưởng tới hàng loạt nam thần nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Có người cho rằng ở một vài góc mặt, ông mang nét giống Lý Thần, trong khi những người khác lại nhìn thấy bóng dáng của Lý Hoành Nghị hay Lưu Vũ Ninh. Tuy nhiên, cái tên được nhắc tới nhiều nhất lại là Triệu Hựu Đình.

Với ngoại hình trẻ đẹp đến bất ngờ như vậy cùng với việc là bố của nàng tiểu hoa nổi tiếng bậc nhất lứa 95 Triệu Lộ Tư, việc Triệu Ca chính thức xuất hiện trước ống kính đương nhiên càng khiến SONDER Tôi Không Phải NPC nhận được nhiều sự chú ý. Tất cả đều đang mong chờ liệu người bố trẻ trung của Triệu Lộ Tư sẽ mang đến bất ngờ gì.

Bình luận của netizen về bố của Triệu Lộ Tư:

- Hơi hơi giống Lý Hoành Nghị.

- Tưởng Lý Thần, haha.

- Trời đất ơi, bố ruột cô ấy thật hả, thật hả. Trông đẹp trai vậy, hỏi sao cô Tư cũng thừa hưởng nét xinh. Nhưng nhìn vẫn thấy sốc giật cái mình. Mà tuổi này bố cô Tư giữ gìn nhan sắc sao mà vẫn phong trần, lãng tử như này thì cũng phải bái phục và nể. Có lẽ hồi trẻ nhan sắc của bố cô Tư còn đỉnh cao hơn.

- Ui nhìn trông trẻ hơn tui nghĩ, cũng đẹp trai nữa. Cái mũi nhà này đúng đỉnh.

- Tui tưởng Lưu Vũ Ninh ấy.

- Giống anh gì đóng vai Dạ Hoa ấy.

- Lên cái tạo hình cũng dịu.

- Bố tạo hình cũng xịn quá chừng, haha. Bảo sao con gái đẹp, nhìn cặp mắt với cái miệng giống nhau ghê.

- Nhìn qua tưởng Triệu Hựu Đình.

Thu Phong

nguồn: Xiaohongshu